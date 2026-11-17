Oggi alla Cop31 ha parlato il ministro dell’Ambiente italiano, Gilberto Pichetto Fratin, ed è venuto in visita Angelo Bonelli, leader della parte verde di Alleanza Verdi Sinistra. Quindi non è successo niente, e ho avuto il tempo di farmi un giro tra i padiglioni.

Breve ripasso di questa particolarità delle Cop. A differenza di incontri come il G20, i negoziati Onu sono processi aperti. Questo vuol dire che oltre ai diplomatici e ai membri dei governi partecipano, con ruoli diversi, società civile, mondo scientifico, imprese, giornalisti e così via. Per intenderci, ad Antalya ci sono 90mila persone accreditate. È il meccanismo che permette a tanti attivisti di entrare, vedere cosa succede e provare a fare pressione sulle proprie delegazioni. Ma è anche il meccanismo che fa entrare i lobbisti e che ha reso le Cop uno spazio in cui fare affari.

In quest’ottica il Paese organizzatore mette a disposizione una sala dei padiglioni dentro la cosiddetta blue zone, cioè lo spazio gestito dall’Onu per la durata del negoziato, a cui si accede solo con accredito. I Paesi e le organizzazioni che lo vogliono possono prendersi, a pagamento, uno stand in cui ospitare eventi, distribuire gadget, offrire caffè e mostrare al mondo quanto sono verdi.

Ogni anno vale la pena farsi il giro di questo mini-expo climatico, perché ricorda bene che il clima, alla fine, c’entra con tutto. Gli aneddoti sono tantissimi. C’è il Marocco, che ovunque espone la sua mappa con dentro il Sahara Occidentale, per ricordare all’Onu, che invece lo considera territorio occupato, che è suo e vuole tenerselo. C’è Taiwan, che non è invitata perché l’Onu non la riconosce, ma che ogni anno paga un micro-Stato del Pacifico per infilarsi nel suo padiglione. Quest’anno però, lo ammetto, non li ho trovati. C’è la Cina che porta robot e fa corsi di scrittura cinese, e ci sono le dittature africane il cui stand consiste in quattro sedie e sette ritratti del leader. E per chi segue le Cop ci sono anche stand famosi per ragioni pratiche: quello dell’Unfccc, l’agenzia dell’Onu che organizza le Cop, per esempio, ha sempre un ottimo caffè gratuito.

Gli stand sono anche spazi di conflitto. L’Ucraina da anni dedica il suo all’invasione russa e ai danni ambientali causati da bombe e droni di Putin. Israele, qualche anno fa, provò a dedicare il suo agli ostaggi di Hamas. Non gli andò bene: gli attivisti accreditati alla Cop, era quella di Dubai, cominciarono a protestare tutti i giorni davanti allo stand. Israele e Stati Uniti si lamentarono con l’Unfccc, che trovò una soluzione creativa: di notte installò una fontana davanti allo stand israeliano, così che non ci fosse più spazio per le proteste.

Quest’anno lo stand israeliano non l’ho trovato. C’è invece quello palestinese. È piccolo, evidentemente costato poco. Ha tutte le pareti coperte da un collage di foto: bambini estratti dai palazzi crollati di Gaza, cadaveri, macerie, aggressioni. Diciamo in breve: genocidio. Servono anche a questo, le Cop. A dare spazio a chi, altrimenti, non ne ha mai.

Questo è l’ottavo episodio di Copcast. Cominciamo!

Come vi dicevo, oggi non è successo niente di rilevante. La prossima bozza è attesa per domani, e c’è chi teme un rimbalzo. Dopo un primo documento molto positivo e molto ambizioso, tanto da essere considerato irrealistico, potrebbe arrivarne un secondo pessimo. E poi, hegelianamente, una sintesi alla fine. Vedremo.

Intanto uso questo episodio per qualche notizia sparsa che ci siamo persi.

Primo. Qualche episodio fa vi raccontavo la notizia del Guardian secondo cui la Cina si sarebbe ritirata dalla corsa per ospitare la Cop33. Ecco, altre fonti dicono che forse il Guardian si è sbilanciato troppo: i cinesi starebbero ancora decidendo, e molto dipenderebbe da quanto il Comitato centrale farà capire di tenerci. Vedremo. Di solito il Guardian ci azzecca su questi temi, specie quando li dà per certi, ma tutto può essere. Le riflessioni che avevamo fatto in quella puntata restano comunque valide: recuperatevele, se vi va.

Secondo. Il gruppo investigativo olandese Lighthouse Reports ha pubblicato una nuova analisi dei partecipanti alla Cop. Sapete che ogni anno le Ong contano quanti accreditati abbiano legami con il mondo dell’oil&gas. Ecco, i giornalisti hanno scoperto che quasi 500 delegati hanno rapporti con il settore dei data center e dell’intelligenza artificiale. Non è strano, se si pensa che secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, da qui al 2030, l’elettricità consumata dai data center aumenterà del 130% negli Stati Uniti e del 70% in Europa, e le emissioni raddoppieranno. In una Cop tutta dedicata all’elettricità, quel settore ha molto interesse per ciò che decidono i governi.

Terzo, e tenetevi forte: vi do una buona notizia. L’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, ha annunciato che gli sforzi internazionali per ridurre le emissioni di metano stanno funzionando. In particolare l’Unep ha aiutato alcuni Paesi produttori di idrocarburi, tra cui Canada e Iraq, a ridurre le emissioni dirette. Non parliamo quindi di metano bruciato, ma di quello che sfugge da pozzi e tubature. È il più pericoloso, perché il metano rilasciato direttamente in atmosfera è 80 volte più potente della tanto amata CO2. I cinque Paesi coinvolti hanno ridotto le loro emissioni dell’equivalente di 26 milioni di auto medie tolte dalla strada.

C’è una frase molto bella che dice: quando tagliamo la CO2 lo facciamo per i nostri figli, ma quando tagliamo il metano, che riscalda il clima molto più in fretta, lo facciamo per noi stessi. Ecco, ci siamo fatti un bel regalo.

È tutto, ci sentiamo domani con una nuova bozza. Ciao!