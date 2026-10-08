Fabio Brescacin: «Il consumatore deve mangiare. Il produttore, se non ce la fa, molla»

Negli anni Settanta circa il 19% del prezzo del pane andava a chi aveva coltivato il grano. Oggi, secondo le stime di EcorNaturaSì, è il 4%. Intanto la produzione italiana di grano tenero, quello con cui si fa il pane, è calata del 21% tra il 2006 e il 2025, e dal 2014 l’Italia importa ogni anno più frumento di quanto ne produca.

Per sostenere chi lo coltiva, l’azienda ha lanciato «20 centesimi oggi per avere pane anche domani», la campagna presentata l’8 ottobre a Milano alla vigilia del Festival dell’economia critica della Fondazione Feltrinelli, di cui Valori.it è media partner.

Fabio Brescacin, presidente del gruppo, interviene al festival in due incontri: venerdì 9 ottobre alla tavola rotonda di apertura «La nuova economia è un’impresa» e sabato 10 al panel «Ripensare la proprietà nel XXI secolo». Lo abbiamo intervistato sul prezzo del cibo, sui soldi che servono all’agricoltura e su cosa significa per un’azienda avere la maggioranza delle azioni in mano ad una fondazione.

Per un anno il pane costerà 20 centesimi al chilo in più, destinati interamente agli agricoltori. Perché questa scelta?

Siamo nel settore da tanti anni e siamo molto preoccupati per la situazione dell’agricoltura italiana. Sempre più contadini mollano e i giovani fanno fatica ad avvicinarsi a questo lavoro, perché non c’è reddito. L’Italia non è autosufficiente dal punto di vista alimentare: non produciamo abbastanza cibo per sfamare la nostra popolazione. I consumatori non lo sanno, perché gli scaffali sono pieni. Ma in una stagione di turbolenze internazionali come questa, è una situazione molto pericolosa. Quindi dobbiamo svegliarci, anche come consumatori.

Mi rendo conto che aumentare il prezzo del pane può sembrare un’operazione controcorrente. Ma 20 centesimi al chilo sono quasi simbolici per un consumatore: se mangio un etto di pane sono 2 centesimi. Per l’agricoltore invece è un grande beneficio: il grano tenero biologico, quotato 33 centesimi al chilo alla Borsa di Bologna il 27 agosto 2026, verrà pagato 53. Non è ancora un prezzo giusto, ma permette almeno di sopravvivere. E non parlo solo dei rincari di questi ultimi mesi: è una situazione endemica.

Non lo facciamo per NaturaSì. C’è un tema generale e vogliamo svegliare le coscienze. Prima ancora che come negozi, siamo nati come agricoltori, come persone che sostengono l’agricoltura. Nel dibattito pubblico si parla di tutto: di finanza, di industria… e l’agricoltura è diventata una Cenerentola. Ma il cibo viene dalla terra e dobbiamo occuparci di agricoltura.

Come garantite che quei 20 centesimi arrivino davvero a chi coltiva il grano?

Sarà tutto trasparente sul sito. Abbiamo già pubblicato chi sono gli agricoltori da cui compriamo il grano e quanto lo paghiamo. Poi dimostreremo con una rendicontazione, anche da parte loro, che i soldi vanno agli agricoltori. Se le vendite non bastano a coprire quei 20 centesimi, li metteremo noi. Se saranno di più, li distribuiremo comunque agli agricoltori: non ce li terremo.

Nei negozi, su alcuni prodotti, mostrate il “delta” pagato agli agricoltori per i servizi ecosistemici. Come si dà un valore a un suolo fertile o a un’acqua pulita? Può diventare un modello oltre NaturaSì?

Tutto quello che facciamo vorremmo che andasse oltre noi, anche la campagna sul pane. Speriamo che muova le coscienze, le altre organizzazioni, la grande distribuzione, le organizzazioni agricole.

L’anno scorso abbiamo reso trasparente il prezzo di alcuni prodotti freschi. Abbiamo scelto quelli perché è più semplice rispetto a un prodotto trasformato. Un finocchio o un cavolfiore parte dal campo e arriva al consumatore così com’è. Oggi siamo in grado di calcolare con precisione il costo di produzione, ma non ancora il valore dei servizi ecosistemici. Nel caso del finocchio, il prezzo giusto per l’agricoltore è 1,80 euro, mentre il costo di produzione è 1,25. La differenza remunera il lavoro che l’agricoltore fa per l’ambiente: le siepi, l’acqua, i sovesci, la fertilità del suolo. Stiamo lavorando perché ogni azienda sappia quanto le costa produrre e quale beneficio ecosistemico genera.

La maggioranza delle quote di proprietà di EcorNaturaSì appartiene ad una fondazione non profit. Perché questa scelta?

Avere la maggioranza delle quote in mano ad una fondazione dovrebbe garantire la continuità dell’azienda nel tempo e la sua non vendibilità. Per noi sono valori molto importanti: l’azienda non la consideriamo nostra, è un bene della comunità.

Cosa cambia per i consumatori e per chi lavora con voi lungo la filiera?

Cambia moltissimo. Chi lavora da noi sa di lavorare per una fondazione che ha scopi più alti, che deve mantenere la qualità del lavoro e destinare i profitti ad attività sociali e benefiche. Questo motiva chi lavora, e speriamo motivi anche i consumatori. Sempre più persone si chiedono a chi vanno i loro soldi quando fanno la spesa. Sapere che comprando il pane o la verdura i propri soldi vanno in una certa direzione fa una differenza enorme. Per questo i temi della proprietà e del profitto diventano sempre più importanti, man mano che le persone diventano più consapevoli.

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In passato avete lanciato un prestito obbligazionario rivolto ai consumatori per finanziare progetti agricoli. Com’è andata?

È andata bene. L’abbiamo fatto in modo un po’ artigianale, in poco tempo e con le nostre forze, e abbiamo raccolto circa 1,6 milioni di euro. Il concetto era lo stesso di oggi: bisogna finanziare l’agricoltura. Oggi l’agricoltura è difficilmente finanziabile, perché il reddito è così basso che le banche fanno molta fatica. Chi deve preoccuparsi di sostenere gli agricoltori? S mio avviso I consumatori, se vogliono mangiare.

Con quei soldi abbiamo finanziato una decina di aziende, che stanno andando bene e sono riuscite a fare i loro investimenti. Il prestito scade a febbraio 2028 e la nostra idea è di proporlo, anzi allargarlo se possibile. Vorremmo creare un rapporto quasi diretto tra il risparmiatore che ha denaro e vuole usarlo bene e chi ne ha bisogno.

Un’impresa controllata da una fondazione non si può comprare. Come si finanzia la sua crescita? E che ruolo può avere la finanza etica?

La fondazione ha la maggioranza dei diritti di voto: ha il controllo in assemblea e governa l’azienda. Ma abbiamo anche soci di capitale che hanno investito e stanno investendo, e che chiedono una redditività. Quindi siamo un’azienda attrattiva anche per gli investitori.

Con le banche è più complicato. Lavoriamo con diverse banche, tra cui Banca Etica, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Vorremmo essere finanziati dalle banche etiche, ma non è semplice, anche per le nostre dimensioni.

Molte aziende agricole vengono abbandonate perché non danno reddito. State lavorando a una nuova struttura per sostenerle: di cosa si tratta?

Stiamo lavorando per creare una società che entri nelle aziende agricole e le sostenga da tutti i punti di vista: finanziario, amministrativo, tecnico e commerciale. È di questo che le aziende hanno bisogno. Dovrà raccogliere denaro da persone che vogliono investire direttamente, senza passare dal sistema bancario. Non vogliamo gestire noi le aziende: ci sono bravi imprenditori.

Poi c’è il problema dei terreni, oggi secondario rispetto alla gestione. Probabilmente servirà affiancare a questa società una fondazione che acquisti il suolo e lo affidi ai giovani agricoltori. Oggi pochissimi giovani sono in grado di comprarsi la terra: è diventata una commodity speculativa. Bisogna creare un sistema in cui qualcuno acquista la terra e la affida a chi la coltiva, con contratti a lungo termine e condizioni chiare, per evitare che il suolo diventi oggetto di speculazione.

In questo momento per noi è un tema quasi più strategico della vendita. Il consumatore deve mangiare ogni giorno, non ha alternative. Il produttore, se non ce la fa, molla.

Per molte persone potersi permettere di mangiare bene sta diventando un problema. Secondo l’Istat quasi una famiglia su tre ha provato a limitare quantità o qualità del cibo. Come si risolve?

Per molte persone è un problema, ma per molte di più non lo è. Per gran parte della popolazione oggi l’alimentazione è passata in secondo piano. Si spende per altre cose: le vacanze, il telefono. È vero che una parte della popolazione ha questo problema, ma non è tutta la popolazione. C’è molta gente che spende per bisogni futili e non dà valore all’alimentazione e alla salute.

Stiamo pensando a un meccanismo in cui chi ha di più aiuti chi ha di meno. Ma l’accesso a un’alimentazione sana è molto più un tema di cultura che di portafoglio. È un problema complesso. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, c’è anche chi fa fatica e sceglie comunque di mangiare bene, perché crede che abbia un senso.

Se un piccolo imprenditore agricolo leggesse questa intervista, cosa gli direbbe di fare domani mattina?

Gli direi: vediamoci e cerchiamo insieme una soluzione. In ogni situazione c’è una strada. Ogni azienda è diversa: sono diverse le persone, i terreni, la collocazione. Ognuno deve trovare la sua dimensione, anche territoriale: piccola o grande, vicina alla città con la vendita diretta oppure no. L’agricoltura non è un’industria dove tutto è standardizzato. Un terreno è diverso dall’altro, la testa di un contadino è diversa da quella di un altro. Bisogna essere molto pragmatici e concreti, caso per caso.

Quindi a chi legge dico: proviamoci, veniamo a trovarti, perché se non vedo non capisco. Poi vediamo cosa si può fare. Se c’è buona volontà e intelligenza, le soluzioni si trovano.