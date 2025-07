Le cartolarizzazioni irrompono nel mondo del calcio. Ultima dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, che il pallone è un prodotto finanziario. Da almeno mezzo secolo intorno al pallone è emerso un mercato parallelo, costruito sulla compravendita dei giocatori o di intere squadre. Sui diritti televisivi o di riproduzione delle immagini. Sul marketing e sul merchandising. Sulla costruzione di nuovi stadi o sull’ammodernamento degli impianti esistenti. E da una ventina di anni sul pallone e su tutto quello che lo circonda si scommette sui mercati finanziari, si aprono posizioni lunghe o corte, si creano strumenti sempre più sofisticati. Come il factoring e le cartolarizzazioni. Resta da vedere se a pallone si giocherà ancora, e per quanto.

In settimana è uscita una nota di Banca Sistema in cui si annunciava la prima cartolarizzazione sui crediti delle società professioniste del calcio italiano per un valore di 1,2 miliardi. Come spiega la nota ufficiale «Banca Sistema ha coordinato e strutturato una cartolarizzazione innovativa avente a oggetto crediti originati da società di calcio professionistiche». L’operazione è stata realizzata attraverso la costituzione del veicolo ElevenPoint Sports Spv S.r.l e «prevede l’acquisto, su base continuativa e rotativa, di circa 1,2 miliardi di crediti derivanti da trasferimenti di calciatori (nazionali e internazionali), diritti audiovisivi e contributi compensativi riconosciuti ai club in caso di retrocessione».

Cosa sono factoring e cartolarizzazioni, nel calcio e nelle armi

Banca Sistema è un istituto di credito specializzato in operazioni di factoring. In parole molto semplici si tratta di un’operazione finanziaria in cui si cedono i crediti futuri a una terza parte in cambio del loro valore al momento della cessione. Il factoring nel calcio lo abbiamo già incontrato diverse volte. Lo hanno utilizzano Real Madrid e Barcellona vendendosi i futuri diritti tv o i posti nei nuovi stadi. Lo utilizzano tutte le squadre in mano ai fondi finanziari, come il Milan di Red Bird. Banca Sistema è già attiva in operazioni di factoring calcistico. Per esempio negli anni scorsi ha aperto diverse linee di factoring che hanno permesso alla Sampdoria di sopravvivere. Ma su questo torneremo.

La cartolarizzazione è invece uno strumento un filo più complesso del factoring. Perché i crediti acquistati dalla società terza vengono poi trasformati in titoli e obbligazioni. Come spiega egregiamente Andrea Baranes è un modo per le banche di scaricare a terzi (spesso i piccoli risparmiatori) il rischio finanziario derivante dall’avere acquistato crediti. Che come tutti i crediti non sono sempre esigibili. Interessante che anche nella scellerata corsa al riarmo l’Unione europea abbia deciso di utilizzare le cartolarizzazioni. Per scaricare oltre ai proiettili anche i rischi finanziari sui suoi cittadini. Ma qui si aprirebbero altri discorsi che porterebbero troppo lontano. Torniamo al pallone.

Il curioso caso di Banca Sistema e della Sampdoria

Come detto quindi, lo strumento di Banca Sistema per la cartolarizzazione del calcio si propone di acquistare crediti, ipotesi di futuri guadagni o di future perdite del calcio italiano. E soprattutto trasformarli in titoli e obbligazioni su un mercato parallelo. Con l’acquisto «su base continuativa e rotativa» di circa 1,2 miliardi di crediti. In pratica il futuro di un club professionistico del calcio italiano rischia di dipendere non solo dalle proprie spericolate operazioni finanziarie, ma anche da quelle che si aprono sul mercato parallelo dove rimbalzano i suoi crediti. E fin qui tutto bene, o forse no. Ma c’è un dettaglio di tutta l’operazione che è abbastanza curioso. Il veicolo utilizzato da Banca Sistema si chiama ElevenPoint Sports. Una curiosa assonanza con Eleven Sports, la storica media company (ceduta nel 2023 a Dazn) di Andrea Radrizzani.

L’attuale proprietario della Sampdoria che con Banca Sistema era, come detto sopra, in affari da qualche anno. Secondo il portale The Athletic del New York Times nel 2023 Radrizzani utilizzò Banca Sistema anche per impegnare lo stadio del Leeds di cui era proprietario. Ora, tutto questo è certamente una coincidenza. Anche perché eleven è il numero undici, e nel calcio torna sempre. Ma se pensiamo proprio alla proprietà della Sampdoria, abbiamo visto che spesso una lettera in più o una parola in meno nella denominazione di una società lussemburghese posso significare molte cose. Anche proprietà occulte a Singapore. Lo stesso vale nel ginepraio messo su da Elliott e Red Bird sulla proprietà del Milan. Curiose coincidenze che ritornano sempre, tra una calcio d’angolo e una cartolarizzazione.