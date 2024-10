Come si fa una comunità energetica | Live da FestiValori

Dallo SpazioF di Modena, un evento in diretta all’interno del palinsesto di FestiValori 2024.

Burocrazia, finanziamenti e modelli: una guida pratica. Un workshop che intende partire dal racconto di cosa sono le comunità energetiche, ovvero quelle associazioni tra cittadini, imprese e amministrazioni locali che sono costituite per produrre, scambiare e consumare energia rinnovabile. E che punti poi soprattutto a spiegare come costruire questi progetti e come tenerli in vita dal lato pratico.

