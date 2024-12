Storie dal futuro

Il futuro come lo vorremmo, ma presente già adesso: questo è il senso delle storie che una o due volte al mese consegniamo alle vostre caselle email. Decine di esperienze che, in tutto il Paese, costruiscono un modello diverso di società e sperimentano quanto un altro modo di stare al mondo sia davvero possibile.

Può sembrare retorico, ma proprio per questo ci impegniamo a dimostrare che non lo è: sono storie che esistono, realtà concrete di nuovi modi di inventare il mondo. Sono profit o non profit, operano in piccole città o su grandi continenti, coinvolgono poche decine di pionieri o migliaia di avventori.

Raccontare il mondo in cui viviamo può essere frustrante e difficile. Scriverne, ma anche leggerne, ci chiede ogni giorno di avere gli anticorpi per non soccombere ai tempi bui che stiamo affrontando. Di avere le spalle forti e uno sguardo che sappia andare lontano, a vedere cosa c’è oltre la coltre di violenza, predazione e sopraffazione. Di avere la capacità di cercare oltre le guerre, le prevaricazioni, le contaminazioni e tutte le crisi che sembrano annichilirci.

Le Storie dal futuro sono innanzitutto un antidoto alla rassegnazione. All’idea che esista un solo modello di organizzare le nostre società: verticale, predatorio, estrattivo. Un modello che sporca, ammazza, annichilisce.

C’è, esiste ed è vivo, un modello altro: orizzontale, fondato sulla cooperazione, sulla solidarietà, sulla comunità, sulla cura. Era ed è l’unica strada possibile per uscire dal pantano. Vogliamo tracciarla, ripercorrerne il tragitto come su una mappa, sperando possa essere lo strumento che incoraggi tante nuove esplorazioni.