Oltre l’economia competitiva | Live da FestiValori

Dalla Sala Redecocca di Modena, un seminario che si svolge all’interno di FestiValori, il festival della finanza etica per leggere la quotidianità.

Attualmente le cooperative svolgono un ruolo marginale nell’economia mondiale, soprattutto se si escludono le cooperative di consumo. Ciò non toglie che localmente e in specifici settori tale ruolo possa essere un po’ più significativo, ma rimane comunque entro pochi punti percentuali. C’è anche un’altra accezione del concetto di economia cooperativa, che può essere inteso nel senso di cooperare di più tra gli agenti economici (e anche non economici) all’interno e tra le imprese, senza necessariamente cambiarne lo status giuridico ed economico nel senso della cooperativa.

Per affrontare le grandi sfide globali (cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse, disuguaglianza sociale ed economica, ecc.), questa sembra essere proprio la soluzione suggerita da Dovev Lavie, uno dei partecipanti alla tavola rotonda, nel suo libro intitolato appunto “Economia cooperativa”. I partecipanti discuteranno se questa è la soluzione migliore, se debba essere accompagnata (o sostituita) dall’aumento del numero di cooperative, e infine se l’una o l’altra sia concretamente possibile, con quali tempi, quali politiche di supporto e quali risorse.

Scopri il programma di FestiValori