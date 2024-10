Molecole, Una mappa delle narrazioni tossiche in Italia | Live da FestiValori

Ultimo evento in diretta streaming di FestiValori dallo SpazioF di Modena. Esistono posti in Italia in cui è sempre zona rossa. Ci sono città, paesi, vallate e intere province che affrontano una perenne emergenza sanitaria e ambientale; zone alle prese con contaminazioni di terra, acqua, cibo e essere umani. Aree interdette, precluse agli abitanti, quasi sottratte a una possibilità di futuro, perché difficili da liberare dall’inquinamento chimico.

Parliamo di una geografia composta da ex poli industriali, da fabbriche che hanno cambiato il volto di interi territori, da altoforni e ciminiere che hanno segnato un prima e un dopo nella vita di tante città. Parliamo anche di storia e di storie; biografie di donne e di uomini che hanno contribuito materialmente a fare grande il nostro Paese, ricevendo in cambio l’eredità tossica di quel modello di sviluppo. Una successione che tante persone non possono rifiutare, perché se la portano dentro; è nel loro sangue, nei loro tessuti, per sempre.

Sono metalli pesanti, PCB, diossine, scarti di lavorazione industriale finiti nei loro corpi senza alcuna colpa se non quella di aver lavorato o vissuto nei territori che hanno ospitato il miracolo industriale.

Molecole – storie di legami e di veleni è un podcast che attraverso la chimica racconta le storie di vita di chi abita in territori contaminati. Un podcast che indaga gli studi epidemiologici per trarne in salvo persone, che divulga dati e i numeri delle contaminazioni ambientali amplificando le storie di vita di chi ha fatto grande questo Paese.

