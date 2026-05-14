Cosa non abbiamo vinto

C’è una parola che negli anni Novanta aveva ancora un’anima aperta, quasi una promessa: globalizzazione. Non significava solo merci, non significava solo mercati. Significava che quello che succedeva dall’altra parte del mondo ti riguardava – e che forse, finalmente, si poteva fare qualcosa insieme.

Poi qualcosa si è inceppato. O meglio: qualcuno ha scelto cosa globalizzare e cosa no. Le merci sì, i diritti no. I profitti sì, i farmaci no.

In questo episodio di Oblò parliamo con Nicoletta Dentico – che negli anni Novanta ha coordinato progetti di cooperazione internazionale con Mani Tese, e dal 1999 al 2003 è stata direttrice generale di Medici Senza Frontiere Italia. In quegli anni, mentre i movimenti sociali riempivano le piazze di Seattle e Firenze, lei era dentro una delle battaglie più concrete e decisive di quella stagione: il diritto di accesso ai farmaci essenziali contro i brevetti delle multinazionali farmaceutiche. Una battaglia che è stata vinta a metà. E quella metà che non è stata vinta pesa ancora oggi.