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Capitalism unchained

L’era della ludopatia

16:35

In Russia, ci sono capannoni dove si giocano finte partite di calcetto solo per essere trasmesse online e diventare oggetto di scommesse. Negli Stati Uniti, dei siti web permettono di scommettere su qualunque evento – dalla guerra in Iran al ritorno di Gesù Cristo. E, a Wall Stret, si discute su un fondo basato sulle scommesse sportive. Sono tutti segni che ci troviamo nell’era della ludopatia.

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