Forza Italia sta difendendo la rivoluzione cubana?

È quello che sembra emergere dagli incontri tra il presidente forzista della Calabria Roberto Occhiuto e l’inviato speciale statunitense Mike Hammer, dove l’esponente del partito di Berlusconi si è rifiutato di cacciare i medici cubani dalla sua regione come vorrebbe Washington.

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