La legge salva-jet privati che aiuta le deportazioni di migranti
14:32
Due anni fa, la pop star Taylor Swift veniva travolta dalle critiche per il suo uso assiduo del jet privato. Oggi, le norme fatte per aiutare gli ultra-ricchi come lei a nascondere i propri voli vengono usate dall’ICE, l’agenzia anti-immigrazione di Donald Trump.
