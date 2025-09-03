PODCAST
Capitalism unchained

La legge salva-jet privati che aiuta le deportazioni di migranti

14:32

Due anni fa, la pop star Taylor Swift veniva travolta dalle critiche per il suo uso assiduo del jet privato. Oggi, le norme fatte per aiutare gli ultra-ricchi come lei a nascondere i propri voli vengono usate dall’ICE, l’agenzia anti-immigrazione di Donald Trump.

Ascolta sulla tua piattaforma preferita

Unisciti alla community di Unchained: ci trovi su Telegram e sul sito dedicato alla community di Valori.

Tags:

Nessun commento finora.

Lascia il tuo commento.

Effettua il login, o crea un nuovo account per commentare.

Login Non hai un account? Registrati

Contenuti correlati

Effettua il login

Recupera password

Non sei registrato? Crea un account

Reset password

Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.

Ti sei perso? Torna al login

Crea un account

Sei già registrato? Effettua il login