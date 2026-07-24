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Capitalism unchained

Il Labour ha un problema di autoritarismo

14:50

C’è un governo che scioglie per legge un movimento politico. E c’è un membro del governo che provoca su Twitter il leader dell’opposizione, cercando di far sì che si tradisca così da poterlo incarcerare.

Se vi dicessi questa frase senza contesto, pensereste alla Turchia, all’Ungheria di Orban… o al Regno Unito?

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