Cos’è questa storia del manifesto di Palantir?
14:08
Una delle aziende più potenti della Silicon Valley ha pubblicato un manifesto politico. Secondo loro, l’Occidente per salvarsi dovrebbe tornare alla leva militare, riarmare la Germania, abbandonare il pluralismo e le critiche ai politici. Oltre, ovviamente, a comprare i suoi prodotti.
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