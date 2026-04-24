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Capitalism unchained

Cos’è questa storia del manifesto di Palantir?

14:08
Una delle aziende più potenti della Silicon Valley ha pubblicato un manifesto politico. Secondo loro, l’Occidente per salvarsi dovrebbe tornare alla leva militare, riarmare la Germania, abbandonare il pluralismo e le critiche ai politici. Oltre, ovviamente, a comprare i suoi prodotti.

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