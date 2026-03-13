PODCAST
Capitalism unchained

Processo ai social network

16:07

Mark Zuckerberg è tornato a sedersi di fronte ad una giuria. Stavolta a fargli causa è una ventenne secondo cui i social di cui Zuckerberg è proprietario sono stati creati per indurre dipendenza ad adolescenti come lo era lei. L’esito di questo processo potrebbe fare la storia.

