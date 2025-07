Tra Moldavia e Ucraina c’è un Paese che, in realtà, non c’è. Laggiù potete trovare stazioni senza treni, monete di plastica e ambasciate di nazioni che non appaiono in nessun mappamondo. E se ci fate caso, vedrete ovunque un logo giallo e blu che sa di selvaggio West: più di ogni altra cosa, è quel simbolo a dirvi che vi trovate in Transnistria.

Ascolta sulla tua piattaforma preferita