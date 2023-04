A New York il meeting annuale della GABV, per una finanza al servizio della società e del Pianeta

Si chiude oggi il meeting annuale della Global Alliance for Banking on Values (GABV), alleanza mondiale delle banche più responsabili del mondo dal punto di vista sociale, ambientale e della governance. Il vertice è ospitato dalla principale banca alternativa degli Stati Uniti, la Amalgamated Bank, la cui sede è a New York.

La 15esima riunione globale della GABV, che riunisce 70 istituti finanziari di tutto il mondo

L’incontro ha rappresentato l’occasione per festeggiare anche i cento anni di attività dell’istituto statunitense, nonché il quindicesimo appuntamento per la rete della GABV. L’evento, intitolato “Banking on a Bolder Future” (Fare banca per un futuro più audace), riunisce 200 tra amministratori delegati e alti dirigenti delle banche etiche e alternative. Con l’obiettivo, appunto di esplorare le strade per proseguire l’impegno per una finanza rispettosa dell’ambiente e delle società.

Banche fossili Banking on Climate Chaos 2023: sugli impegni climatici troppe false soluzioni e troppo greenwashing Banking on Climate Chaos 2023 fa luce sulle false narrazioni della banche che sbandierano la neutralità climatica entro il 2050

A far parte della GABV, ad oggi, sono oltre 70 tra banche pionieristiche, banche cooperative e istituti di microfinanza provenienti da 45 Paesi di tutto il mondo. La sua missione è fare in modo che il mondo bancario assumano un ruolo di primo piano nel plasmare l’economia, la società e l’ambiente, mantenendo al centro le persone e il Pianeta.

Un approccio etico radicale

Si tratta di istituti finanziari in molti casi nati decine di anni fa, che si sono posti come precursori rispetto alle attuali tendenze che vedono molti – non sempre a giusto titolo – lanciarsi nella sostenibilità. E che ancora oggi interpretano il concetto di finanza etica in modo molto più radicale rispetto alla finanza mainstream, che solo da poco ha iniziato a preoccuparsi dei propri impatti sociali e ambientali. Amalgamated Bank, ad esempio, sta cercando di guidare gli sforzi negli Stati Uniti per finanziare soluzioni climatiche, affrontare le disuguaglianze e garantire che le banche siano maggiormente in grado di identificare e segnalare attività sospette relative all’acquisto di armi da fuoco.

Newsletter Iscriviti a Valori Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

«Per cento anni, Amalgamated Bank è stata la banca in cui il denaro genera cambiamento – ha commentato Priscilla Sims Brown, presidente e amministratrice delegata dell’istituto di credito -. Siamo molto orgogliosi di far parte di questa alleanza, che punta ad utilizzare il potere delle banche per affrontare questioni come la giustizia climatica, le opportunità economiche e l’equità etnica. Riunendo alcuni degli istituti finanziari più lungimiranti che si dedicano a realizzare cambiamenti positivi, stiamo fornendo un nuovo modello per il settore bancario, al fine di progredire sulle questioni più critiche che le nostre società e il nostro Pianeta devono affrontare».

Ugo Biggeri: «Riscopriamo le funzioni sociali della finanza»

«Ogni giorno – ha aggiunto il presidente della GABV, David Reiling – i membri della nostra alleanza dimostrano che il settore bancario può rappresentare una forza positiva. Il coraggio e la leadership sono essenziali per guidare questo cambiamento. In qualità di banche basate sui valori, abbiamo l’ambizione di guidare il settore finanziario verso un futuro più inclusivo e sostenibile».

Il presidente di Etica SGR, Ugo Biggeri, in compagnia della presidente di Banca Etica, Anna Fasano

Banca Etica è l’unico istituto di credito italiano a partecipare. Ugo Biggeri, tra i fondatori e oggi presidente della società di gestione del risparmio del gruppo, Etica Sgr, ha sottolineato che «fare banca basandosi sui valori significa saper riconoscere e gestire i dilemmi etici del nostro tempo e riscoprire le funzioni sociali della finanza. In particolare nel poter allocare le risorse in modo efficiente per far prosperare un’economia sostenibile. È quello che con professionalità fa il gruppo Banca Etica da quasi 25 anni. Confrontarsi a livello internazionale su come fare banca per un futuro sostenibile genera ispirazione e nuove idee per il nostro lavoro quotidiano. Ed è fonte di orgoglio per Banca Etica essere considerata una delle best practice a livello internazionale».

Nell’ambito del meeting annuale della GABV è stata anche organizzata una serie di learning journeys, con l’obiettivo di raccontare le storie di alcuni clienti finanziati da Amalgamated Bank e il loro impatto nel promuovere la giustizia economica, sociale e ambientale.