Aldo Soldi è il nuovo presidente di Banca Etica

L’assemblea annuale dei soci e delle socie di Banca Etica ha approvato il bilancio 2024 chiuso con un utile di oltre 16 milioni di euro e ha rinnovato gli organi sociali. Il nuovo presidente è Aldo Soldi, che prende il posto di Anna Fasano che è stata presidente per 6 anni e già prima vicepresidente e consigliera di amministrazione.

I soci e le socie di Banca Etica hanno votato in presenza nelle sedi collegate di Bologna e Madrid oppure da remoto online, scegliendo tra due liste con 8 componenti ciascuna e 5 candidati singoli indipendenti. La lista più votata è stata la Lista partecipativa per una Banca Etica, inclusiva e dialogante che ha ricevuto l’87,06% dei voti. La Lista autonoma Re:start Banca Etica 2025 ha ricevuto il 12,94% delle preferenze.

Le persone candidate singole più votate, che dunque entrano in CdA, sono stati Beatriz Fernández Olit; Lucia Cagnazzo e Gaetano Giunta.

Il nuovo CdA che guiderà Banca Etica per i prossimi 3 anni, vede una maggioranza di donne, ed è dunque composto da:

Aldo Soldi, presidente

Alessandra Barlini

Roberta Conte

Raffaella de Felice

Stefano Granata

Federica Ielasi

Luciano Modica

Alberto Puyo

Beatriz Fernández Olit

Lucia Cagnazzo

Gaetano Giunta.

All’assemblea ha partecipato circa il 15% dei soci e delle socie di Banca Etica.

Aldo Soldi, nuovo presidente di Banca Etica, Vanta un’esperienza solida nel cooperativismo e nella finanza etica. È stato presidente di una delle maggiori cooperative italiane e di organizzazioni a livello nazionale ed europeo. Ha diretto Coopfond, è stato vice presidente di Cooperfidi Italia e membro del CdA di importanti società finanziarie. Attualmente, fa parte del CdA del Consorzio Libera Terra Mediterraneo e, dal 2022, è vicepresidente di Banca Etica.

“Ringrazio i soci e le socie di Banca Etica che mi hanno dato fiducia per guidare la nostra banca nei prossimi 3 anni. Come ci hanno ricordato Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans e Yolanda Díaz Pérez, vicepremier Spagnola, intervenuti alla nostra Assemblea: il mondo ha sempre più bisogno della finanza etica. Il Gruppo Banca Etica nei suoi 26 anni di storia è cresciuto molto, e siamo pronti a proseguire il cammino con sempre piu’ impegno per mettere la finanza al servizio di un’economia più attenta all’ambiente, alla pace e ai diritti umani”, ha dichiarato Aldo Soldi subito dopo la proclamazione.

All’assemblea ha partecipato anche Adnan Faramand, direttore di Acad Finance, realtà che fa microfinanza in Palestina sostenuta da Banca Etica che ha ricordato che: “I palestinesi hanno diritto di vivere come tutti gli altri popoli. Grazie per il vostro boicottare le armi: anche questo è un modo per darci la speranza di vivere in pace”.

Il bilancio: utili a 16 milioni; crediti in crescita e boom per la raccolta

Il 2024 si è chiuso per il Gruppo Banca Etica con un utile consolidato pari a 16,1 milioni €. Il patrimonio netto ammonta a 196,4 milioni di euro, in aumento (+9,5%) rispetto all’anno precedente. Banca Etica registra così un valore di CET1 e di Total capital ratio rispettivamente del 21,0% e 25,3 % (erano 19,9% e 24,2% a fine 2023). La solidità è ai massimi di sempre.

Prosegue l’aumento dei crediti a favore dell’economia sociale: +4,4% per Banca Etica (mentre nello stesso anno il sistema bancario mostrava una contrazione del -1,6%). La raccolta diretta di risparmio cresce a tassi quasi doppi rispetto al sistema bancario raggiungendo i 2.609 milioni di euro a fine 2024 (+4,6% rispetto al sistema bancario che ha registrato nello stesso periodo un +2,4%).