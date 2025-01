Il Gruppo Banca Etica acquisisce il 70% di IMPact SGR

Banca Etica ha acquisito il 70% di IMPact SGR nell’ambito di un’operazione strategica per espandere il business del Gruppo nel settore del wealth management e del risparmio gestito e per consolidare l’indipendenza e la distintività dell’unico Gruppo bancario italiano interamente dedito alla finanza etica.

IMPact SGR, società di gestione del risparmio italiana specializzata esclusivamente nella finanza di impatto, offre soluzioni d’investimento che uniscono performance finanziarie e misurazione dell’impatto sociale e ambientale. La missione di IMPact SGR è quella di contribuire ad allocare i capitali a favore delle imprese in grado di generare un impatto netto positivo per le persone e l’ambiente. Una missione pienamente coerente con quella che il Gruppo Banca Etica persegue da 25 anni.

Il Gruppo Banca Etica già include Etica Sgr, società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni d’investimento etici (classificati ex. articolo 8 e 9 ai sensi della normativa europea Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) e che gestisce un patrimonio di circa 7,4 miliardi di euro per conto di oltre 400mila clienti.

L’accordo prevede anche il successivo trasferimento a IMPact SGR della delega per la gestione finanziaria dei fondi di Etica Sgr, fin qui curata da Anima Sgr, che ha gestito attivamente il portafoglio sulla base dell’Universo Investibile e della Politica di Investimento Sostenibile e Responsabile definiti da Etica Sgr. L’esecuzione degli accordi di acquisto e di trasferimento della delega di gestione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia.

«Crescita, rafforzamento e consolidamento dell’indipendenza»

«Con l’acquisizione di IMPact SGR il Gruppo Banca Etica accelera il suo percorso di crescita e rafforzamento. Consolidando l’indipendenza e la distintività dell’unico Gruppo bancario italiano interamente dedito alla finanza etica, Etica Sgr potrà beneficiare delle sinergie con un gestore finanziario dedicato e in linea con la missione del Gruppo, al fine di potenziare l’offerta dei prodotti di finanza etica, l’apertura verso nuovi mercati ed essere ancor più vicini alle esigenze dei risparmiatori e di tutti gli stakeholder. In questi primi 25 anni la gestione da parte di Anima Sgr ha permesso a Etica Sgr di affiancare una gestione finanziaria di qualità alla rigorosa selezione degli investimenti sulla base di criteri etici», dice Anna Fasano, presidente di Banca Etica.

«La scelta di sviluppare e accrescere all’interno del Gruppo le competenze di gestione finanziaria dei fondi attraverso l’acquisizione di una società di gestione del risparmio in linea con i nostri valori risponde all’esigenza del Gruppo Banca Etica di entrare pienamente in una nuova fase di sviluppo, diventando un Gruppo finanziario più forte e completo, consolidando e approfondendo i tratti distintivi della finanza etica. I rigorosi criteri di selezione etica degli investimenti resteranno invariati e la gestione fin qui esternalizzata potrà essere svolta internamente al Gruppo, avvalendoci della pluriennale e comprovata esperienza dei gestori di IMPact SGR», continua Anna Fasano.

«Per una continua ricerca di sostenibilità e innovazione»

«Etica Sgr continuerà a promuovere pratiche di investimento etiche e responsabili per creare valore per tutti gli stakeholder. Anche grazie al convinto lavoro di collocamento svolto da tutte le banche socie di Etica Sgr e da tutti i collocatori che, con dedizione, hanno contribuito e contribuiranno alla diffusione dei valori della finanza etica nei mercati finanziari», dichiara Marco Carlizzi, presidente di Etica Sgr.

«L’ingresso nel capitale di IMPact SGR del Gruppo leader del settore della finanza etica in Italia rappresenta un’importante opportunità per sviluppare la gestione di prodotti di finanza etica e di impatto. L’accordo con Banca Etica si articola in un contesto di condivisione degli ideali che nel 2017 ci hanno portato alla costituzione di IMPact SGR. Le sinergie con Etica Sgr porteranno a una crescita sostanziale nella capacità di generare ricerca interna di sostenibilità, crescita del team di gestione e innovazione di prodotto nel rispetto e in continuità con le rigorose regole di selezione degli investimenti del Gruppo», aggiunge Fausto Artoni, presidente e co-fondatore di IMPact SGR.