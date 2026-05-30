La colonna sonora di Valori

Le canzoni che ascoltavamo preparando la newsletter, le canzoni che ci sono venute in mente scrivendo gli articoli che ci trovi dentro.

Quando possibile, ti suggeriamo l’ascolto su Bandcamp: tra le piattaforme musicali principali, è quella che restituisce di più agli artisti (anche se la situazione si è complicata dopo i passaggi di proprietà del 2022-2023). Dove i brani non sono lì, linkiamo al sito ufficiale dell’artista o, in alternativa, a YouTube o ad altre piattaforme.

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Sabato 30 maggio 2026

Brani aggiunti questa settimana, ispirati dalla newsletter “Disarmare l’intelligenza artificiale”.

Ezra Collective – More Than A Hustler (2021) Sul disarmare l’intelligenza artificiale.

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Cadence Weapon – Skyline (2021) Sul Como e tutte le città trasformate in vetrine.

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The Souljazz Orchestra – Mista President (2007) Sul Canada gentile che, in silenzio, è diventato una capitale del riciclaggio.

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