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La colonna sonora di Valori

La colonna sonora di Valori. Ogni sabato, due o tre brani che dialogano con la newsletter della settimana

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L'immagine è stata realizzata dalla redazione di Valori.it utilizzando Midjourney
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Le canzoni che ascoltavamo preparando la newsletter, le canzoni che ci sono venute in mente scrivendo gli articoli che ci trovi dentro.

Quando possibile, ti suggeriamo l’ascolto su Bandcamp: tra le piattaforme musicali principali, è quella che restituisce di più agli artisti (anche se la situazione si è complicata dopo i passaggi di proprietà del 2022-2023). Dove i brani non sono lì, linkiamo al sito ufficiale dell’artista o, in alternativa, a YouTube o ad altre piattaforme.

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Sabato 30 maggio 2026

Brani aggiunti questa settimana, ispirati dalla newsletter “Disarmare l’intelligenza artificiale”.

Ezra Collective – More Than A Hustler (2021) Sul disarmare l’intelligenza artificiale.
Bandcamp · Sito ufficiale · YouTube · Apple Music · Deezer · Spotify

Cadence Weapon – Skyline (2021) Sul Como e tutte le città trasformate in vetrine.
Bandcamp · Sito ufficiale · YouTube · Apple Music · Spotify

The Souljazz Orchestra – Mista President (2007) Sul Canada gentile che, in silenzio, è diventato una capitale del riciclaggio.
Bandcamp · Sito ufficiale · YouTube · Apple Music · Deezer · Spotify

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