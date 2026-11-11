La fine del calcio televisivo e la nascita del calcio delle piattaforme

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Comunque vada a finire, Gianni Infantino sarà ricordato come l’uomo che ha rivoluzionato il calcio. Non tanto perché lo ha svenduto idealmente al denaro, al fascismo e al potere: lo hanno fatto anche i suoi predecessori. Ma perché ha cambiato per sempre il modo di giocare a calcio, intervenendo sul tempo della partita. La rivoluzione culturale di Infantino, meno pubblicizzata di schifezze come il Premio Fifa per la Pace a Trump o la squalifica revocata su mandato politico del centravanti della nazionale di casa durante la Coppa del Mondo 2026, è stata l’introduzione dell’hydration break obbligatorio.

Una pausa per recuperare energie, bere e idratarsi, per come è stata raccontata. Un’interruzione del fluire della partita per inserire spazi pubblicitari, per come è – e sarà, da ora e per sempre – almeno nei grandi tornei internazionali. Ed è proprio da questa interruzione del flusso del gioco che si prepara a nascere il calcio delle piattaforme. Netflix, Disney, Amazon, Apple, YouTube: ecco dove vedremo le immagini del calcio di oggi e di domani.

Una volta che la fruizione delle immagini è passata dal grande schermo alle app dei nostri dispositivi, il calcio rischiava di rimanere escluso. Troppo lunga la partita, troppo poche le interruzioni. Una partita così richiede al pubblico una soglia di attenzione che nessuno è più disposto a concedere, e a chi la trasmette un investimento che rischia di non essere abbastanza remunerativo. Per questo era necessario interrompere il corso degli eventi che compongono la partita. Serviva una silenziosa rivoluzione culturale, e con la Coppa del Mondo 2026 è arrivato l’hydration break.

L’evoluzione dei diritti di trasmissione delle immagini del calcio e il curioso caso di Dazn

Alla fine del quadriennio 2023-2026 la Fifa presenterà, secondo Infantino, ricavi per oltre 15 miliardi di dollari: quasi tre volte tanto i 5,7 del quadriennio 2011-2014, l’ultimo prima di Infantino. Una cifra in cui pesano i circa 4 miliardi per i diritti tv della Coppa del Mondo 2026. Per capirci: i diritti di Usa 1994 portavano alla Fifa circa 110 milioni di dollari. Dodici anni dopo, per Germania 2006, si sale a 1,5 miliardi; altri sedici anni e per Qatar 2022 si arriva a 3,4 miliardi. E l’hydration break, con la possibilità di inserire interruzioni pubblicitarie, promette di far crescere ancora il valore dei prossimi contratti.

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Come abbiamo raccontato su Valori, non tutto stava andando liscio nella vendita dei diritti tv per la Coppa del Mondo 2026. La crescita è stata possibile solo grazie agli accordi con la rete americana filo-trumpiana Fox e con Dazn, che si è assicurata i diritti per Italia, Spagna e Giappone. Proprio Dazn, avevamo scritto, aveva salvato il Mondiale per Club Fifa 2025 voluto da Infantino, strapagandone i diritti: circa 1 miliardo di dollari. Il tutto grazie al provvidenziale ingresso in Dazn di un fondo controllato dal fondo sovrano saudita, altro grande sostenitore di Trump e Infantino.

Dazn è un’azienda in perdita cronica: per il 2025 ha dichiarato perdite operative per 940 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 770 milioni del 2024. Ma per ragioni politiche continua a investire nel calcio, e soprattutto nella Fifa. Tanto che proprio in questi giorni, come ha rivelato lo stesso quotidiano britannico, si è assicurata un’opzione esclusiva sul Mondiale per Club 2029. Un torneo che non è nemmeno detto si giochi, vista la guerra di Infantino con la Uefa e con l’Efc, l’organismo che rappresenta i club europei. Per oltre un anno l’Efc ha reclamato i 250 milioni di dollari che la Fifa aveva promesso ai club rimasti fuori dal Mondiale per Club 2025, e l’accordo su come dividerli è arrivato solo a fine settembre.

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È la fine del calcio televisivo, e la nascita del calcio delle piattaforme

Il caso Dazn, piattaforma nata per trasmettere sport, oltre a illuminare i legami della Fifa con i sauditi serve anche a raccontare l’interesse delle piattaforme generaliste per lo sport. Netflix ha cominciato con il wrestling, Amazon e YouTube con il football, Apple con il baseball, Disney con l’hockey su ghiaccio. Tutti sport statunitensi, quindi costruiti intorno alla pubblicità.

Ma ora, con l’hydration break, le piattaforme sono pronte a buttarsi sul calcio. Più sui tornei internazionali che sui singoli campionati, perché, come osserva il Financial Times, si adattano meglio degli appuntamenti settimanali a chi cerca eventi di grande richiamo, brevi e capaci di catturare l’attenzione.

Così il mese scorso Netflix ha acquistato i diritti per Spagna e Andorra della Coppa del Mondo 2030, che si giocherà tra Marocco, Portogallo e Spagna, con le tre partite inaugurali in Argentina, Paraguay e Uruguay. A fine ottobre la Fifa ha poi aperto la gara per i diritti statunitensi del 2030, con un’opzione sul 2034. Le offerte vanno presentate entro il 19 novembre. Tra i pretendenti, oltre a Netflix, ci sono anche Disney e YouTube. Che secondo la Cnbc vedono nel Mondiale una spinta importante per i propri servizi di streaming.

Senza dimenticare Amazon e Apple, che nel pallone sono già entrate: la prima con la Champions League, la seconda con la Mls, il campionato statunitense. Dalla rivoluzione culturale imposta da Infantino non si torna indietro. L’hydration break garantisce le pause pubblicitarie necessarie e adatta la partita alla bassissima soglia di attenzione su cui puntano, e di cui hanno bisogno, le piattaforme. Con il tempo della partita ormai frammentato, la Coppa del Mondo del 2030 e quella del 2034 non passeranno necessariamente dalla televisione: si vedranno soprattutto sui dispositivi. È la fine del calcio televisivo e la nascita del calcio delle piattaforme.

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