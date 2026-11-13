Quando la proibizione diventa politica economica. In Brasile senza le scommesse aumentano i consumi

In breve Dal 25 settembre il Brasile vieta scommesse sportive e casinò online: a un mese dal bando la spesa nei supermercati è salita del 6,5%, secondo l’associazione di settore Abras.

Nel 2025 i brasiliani perdevano nel gioco oltre sei miliardi di reais al mese: con lo stop, parte di quelle risorse va su riso, olio, pasta e caffè.

Le case d’azzardo contestano i dati, ma con oltre l’80% delle famiglie indebitate il bando agisce come una misura di politica economica a sostegno dei consumi interni.

Qualsiasi utente brasiliano che oggi provi ad accedere a un sito di scommesse online si trova davanti a un messaggio automatico del governo: «Accesso bloccato. La piattaforma a cui hai tentato di accedere non è operativa, in conformità con la Medida Provisória n. 1.394/2026, che dal 25 settembre vieta le scommesse sportive e i casinò online in Brasile». Da qualche settimana anche l’iconica Série A brasiliana, il Brasileirão, è del tutto priva di sponsorizzazioni sulle maglie e nelle pubblicità televisive durante le partite.

Come abbiamo raccontato su Valori alla vigilia del primo turno delle elezioni poi vinte da Lula al ballottaggio, da fine settembre le società di scommesse (bets) sono fuori legge in Brasile. La misura ha fatto insorgere le associazioni di settore, che all’indomani del bando hanno pubblicato un “Manifesto in difesa del mercato regolamentato”. Il documento sostiene che la proibizione spinga gli utenti verso siti clandestini privi di supervisione statale, stimolando la fuga di capitali. Un’argomentazione con cui, di fatto, le case d’azzardo dimostrano di trattare i propri utenti alla stregua di fumatori in preda a una dipendenza irrefrenabile. Ma i primi dati di mercato contraddicono le tesi del settore, bollato dal presidente Lula come un «cancro della società».

Il divieto di scommesse fa salire la spesa nei supermercati

Secondo una rilevazione condotta dall’Associazione brasiliana dei supermercati (Abras) e ampiamente ripresa dai media nazionali, a un solo mese dall’entrata in vigore del divieto il consumo nei supermercati è salito del 6,5% su base nazionale. La spesa si è indirizzata soprattutto verso i beni alimentari di prima necessità: riso, olio, pasta e caffè.

La geografia di questo incremento appare trasversale. Nelle regioni del Sud – già ricche e roccaforti del bolsonarismo – l’impatto positivo è stato immediato: nella prima settimana post-bando la spesa nei supermercati ha registrato un balzo del 10,5%. Il trend è proseguito con forza anche nelle settimane successive. Tra il 12 e il 18 ottobre, i volumi di consumo nelle due principali metropoli del Paese, Rio de Janeiro e San Paolo, sono cresciuti rispettivamente del 6% e del 5,5%.

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Nel Nord-Est – l’area più vulnerabile del Paese, caratterizzata da salari medi inferiori e da una maggiore incidenza della povertà, dove Lula raccoglie il 70% dei consensi – l’aumento della spesa alimentare si è attestato sulla media nazionale del 6,5%. Se confermati su un arco temporale più lungo, questi dati dimostrerebbero un impatto enorme della proibizione delle bets, trasformando la misura in una vera e propria manovra di politica economica, potenzialmente capace di attivare una domanda aggregata ben oltre le corsie dei supermercati.

Le famiglie brasiliane perdevano sei miliardi di reais al mese

Gli analisti del settore e le associazioni di categoria sostengono che la rilevazione di Abras non tenga conto di fattori congiunturali. In primis l’effetto una tantum della restituzione dei saldi pendenti – circa 1,45 miliardi di reais (oltre 230 milioni di euro) riaccreditati agli utenti al momento della chiusura delle app – insieme alle misure governative contro il sovraindebitamento. Ma, persino seguendo la logica delle case d’azzardo, la prospettiva a medio termine a favore di maggiori consumi appare ancora più consistente.

Secondo uno studio elaborato sui dati del Banco Central do Brasil, nel solo 2025 gli utenti brasiliani hanno perso con le scommesse una media mensile superiore ai sei miliardi di Reais (quasi un miliardo di euro). Accumulando un saldo negativo annuo di circa 12 miliardi di euro. Considerato il volume del saldo mensile che veniva inghiottito dal gioco d’azzardo, nei prossimi mesi il consumo potrebbe aumentare ancora di più. Alimentando la spesa nei supermercati, nei mercati di quartiere e nell’acquisto di beni e servizi in generale.

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Il gioco d’azzardo alimenta debiti e riciclaggio in Brasile

In un Paese con tassi d’interesse di riferimento (Selic) ai massimi storici e con oltre l’80% delle famiglie con debiti pendenti, la ludopatia è diventata una minaccia sistemica alla stabilità finanziaria dei ceti medio-bassi. Sul piano puramente macroeconomico, l’analisi dimostra come, a differenza della spesa in beni e servizi reali, le somme indirizzate alle piattaforme online generino un moltiplicatore economico nullo in termini di occupazione e reddito locale. In sostanza, privano il mercato interno di risorse vitali.

A far scricchiolare la narrazione del settore sulla “trasparenza del mercato regolamentato” sono poi le recenti inchieste giudiziarie sull’uso delle piattaforme per il riciclaggio di denaro. Emblematico è il caso dell’avvocato Tomás Wilzer, amico dello sconfitto e fuggitivo Flávio Bolsonaro, finito sotto la lente degli inquirenti con l’accusa di aver movimentato circa 800 milioni di euro nel solo 2025 attraverso le bets.

Le scommesse sportive aumentano il debito delle famiglie fragili

Diversi studi accademici dimostrano come la legalizzazione e la diffusione capillare delle scommesse sportive aumentino l’indebitamento privato e comprimano la capacità di risparmio e investimento delle famiglie, colpendo con severità le fasce più vulnerabili. Le ricadute sul tessuto sociale ed economico di domani rischiano di essere enormi.

Un’indagine nazionale negli Stati Uniti ha rilevato che il 43% degli adolescenti tra i 13 e i 17 anni ha scommesso almeno una volta nell’ultimo anno. In Italia il quadro appare ancora più allarmante, con rilevazioni recenti che indicano come oltre il 50% dei giovani tra i 15 e i 19 anni pratichi il gioco d’azzardo. Il divieto di scommesse adottato in emergenza dal governo del Brasile offre quindi spunti di riflessione per i decisori politici di tutto il mondo.