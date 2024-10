Il sabato pomeriggio a FestiValori | Live

Qui potrai seguire in diretta gli eventi che si svolgeranno sul palco del Teatro San Carlo di Modena durante il sabato pomeriggio. Tutti gli eventi si svolgono all’interno di FestiValori, il festival della finanza etica per leggere la quotidianità.

Effetto guerra

Con Cecilia Strada, attivista e europarlamentare, parleremo della guerra. E di come la guerra non faccia male solo alle persone che la subiscono direttamente, ma sia un immane disastro per l’economia globale e la sostenibilità ambientale del Pianeta. Oltre che un formidabile veicolo di diseguaglianze sociali.

Palestina, la finanza rasa al suolo

È noto che la guerra è da tempo uno dei più importanti settori d’investimento economico e finanziario, pubblico e privato. Ma proviamo a ribaltare la prospettiva. Come funziona l’economia di guerra per chi la guerra la subisce? Come si fa a ricevere lo stipendio, ritirare i soldi in banca, pagare qualcuno, comprare il pane e le rose? È ancora possibile farlo, o i soldi sono la prima vittima collaterale di ogni conflitto?

