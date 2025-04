Volete lavorare gratis? La Figc cerca volontari per far divertire i padroni

Nuntio vobis gaudium magnum. No, la grande gioia che vi stiamo annunciando non è l’elezione del nuovo Papa. A quella penseranno altri, più titolati di noi. La grande gioia che umilmente ci sentiamo di annunciarvi è che, se volete, potrete fare i volontari durante i giorni in cui si disputerà la Supercoppa Uefa 2025. La partita che vedrà sfidarsi le vincitrici della Champions League e dell’Europa League il prossimo 13 agosto allo Stadio Friuli di Udine. E potrete farlo assolutamente gratis, come si addice ai volontari.

E fa niente se intorno a voi le luci dello spettacolo produrranno un vorticoso giro di miliardi, come si addice a una partita di tale importanza. Voi, con il cuore colmo di gioia, sarete lì a fare gli schiavi senza essere pagati nemmeno un centesimo, come si addice al mondo del calcio che in quanto a sfruttamento della forza lavoro in regime di schiavitù non è certo secondo a nessuno.

Vi vogliono «motivati e entusiasti», e non potrete nemmeno guardare la partita

Il bando pubblicato qualche settimana fa sul sito della Figc (Federazione italiana giuoco calcio) è molto chiaro in proposito. Per il giorno della partita «e per altri giorni da definire insieme», si cercano 360 volontari «motivati ed entusiasti, che svolgano una serie di compiti fondamentali per la buona riuscita del torneo». Non sia mai che teniate il muso mentre vi viene offerta questa magnifica esperienza. Per lavorare gratis per la gloria della Figc e della Uefa dovete essere maggiorenni, parlare bene inglese e superare una serie di colloqui.

E attenzione, potete candidarvi anche se non siete di Udine. «Tuttavia, i volontari che non vivono a Udine dovranno sostenere in prima persona le spese di trasferimento (aereo/treno/bus/autovettura) e alloggio». Quindi pagarli di tasca vostra. E ci sta, figuriamoci, altrimenti che razza di volontari sareste? Purtroppo, specifica il bando, «i volontari non potranno guardare le partite come spettatori. In qualità di membri del comitato organizzatore, opereranno nel cuore dell’evento, vivendo l’atmosfera del torneo». Ma chissenefrega della partita, direte voi, l’importante è dare, e non ricevere.

La nostra amata Figc infatti dietro questa burbera facciata di sfruttamento padronale in fondo è generosa. E se lavorerete gratis otterrete in cambio un sacco di cose. Nell’ordine: «divisa del volontario Adidas. Pasti e bevande durante l’attività. Incontri di formazione dedicate. Trasporto pubblico in città durante l’evento. Assicurazione». E da ultimo dei meravigliosi e non meglio specificati «gifts». Che in inglese, in effetti, gifts (regalini ndr.) suona molto meglio di «presa per i fondelli».

Il calcio macina miliardi, ma non ha nemmeno le briciole per i volontari

Siccome, specifica l’annuncio, «il programma volontari nasce per far vivere un’esperienza unica e indimenticabile e per avvicinare al mondo del calcio tutti i partecipanti», non saremmo certo noi a rovinarvi questa esperienza unica snocciolando una serie di numeri. Tipo che i biglietti, appena saranno disponibili sul sito della Uefa, dovrebbero costare tra qualche decina e qualche centinaia di euro, e i pacchetti hospitality superare il migliaio di euro. Per la finale di Champions costano fino a 6.900 euro. O che le due squadre che si sfideranno il 13 agosto a Udine per la Supercoppa Europea si intascheranno un montepremi di 9 milioni di euro. 4 milioni a testa, più 1 milione alla squadra che vince.

E non vi diremo nemmeno che secondo l’ultimo report Uefa i ricavi dei club europei hanno raggiunto nel 2023 la cifra record di 26,8 miliardi di euro. E le stime dicono che per il 2024 arriveranno alla nuova cifra record di 29 miliardi di euro. Non vogliamo certo essere noi a non «farvi avvicinare al mondo del calcio». E quindi neppure che nelle previsioni di bilancio del 2024-25 la Uefa ha infatti ipotizzato ricavi per 5,1 miliardi di euro. In vertiginoso aumento rispetto ai 4,2 miliardi della scorsa stagione.

O che secondo l’ultimo bilancio integrato disponibile della santissima Figc «i ricavi diretti totali ammontano ad oltre 6 miliardi di euro […] Considerando anche l’impatto indiretto e indotto, l’incidenza sul Pil italiano è stimabile in 11,3 miliardi di euro, con quasi 130mila posti di lavoro attivati». Anche voi lavorerete infatti, solo che lo farete gratis. Ma mi raccomando, mentre siete sfruttati come schiavi per la gloria della Figc e della Uefa, fatelo con il sorriso e con tanto entusiasmo. Non vorrete mica rovinare lo spettacolo preferito dei padroni che guarderanno la partita sorseggiando spumante e rosicchiando aragoste con i loro meravigliosi pacchetti hospitality.