Un corso di formazione per giornalisti iscritti all’Odg che rilascia 3 crediti formativi professionali. In particolare questo corso si focalizza sull’importanza sempre crescente dei mercati e degli investimenti finanziari nella produzione e nel commercio delle armi. E si concentra sui modi per evitare che i nostri soldi siano inconsapevolmente investiti per finanziare l’industria militare.

