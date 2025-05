Fintech. Al via i pagamenti istantanei via smartphone tra Italia, Spagna e Portogallo

Il nome è pensato per restare impresso: EuroPA, European Payments Alliance. E il progetto, almeno sulla carta, punta in alto: far sì che 50 milioni di persone in Europa – agganciate a 186 istituti finanziari – possano scambiarsi pagamenti istantanei attraverso lo smartphone, senza nemmeno conoscere l’Iban del destinatario ma soltanto il numero di telefono. Dopo la presentazione di novembre 2024 al Web Summit di Lisbona, a fine marzo il sistema è diventato realmente attivo. Con l’inizio dell’interoperabilità tra la piattaforma italiana Bancomat, la spagnola Bizum (disponibile anche ad Andorra) e la portoghese MB WAY.

Cosa cambia per i pagamenti istantanei in Europa

In sostanza, le tre piattaforme associano il numero di telefono al conto corrente bancario dell’intestatario. Ciò significa che l’utente, attraverso la app, sceglie un contatto in rubrica e gli invia denaro sapendo che arriverà a destinazione nell’arco di dieci secondi. Bancomat, Bizum e MB WAY (che fa capo al gruppo Sims) già permettono da anni di eseguire questa operazione, ma la grande novità sta nel fatto che d’ora in poi potranno anche interfacciarsi l’una con l’altra. L’attivazione è progressiva: gli utenti riceveranno una notifica non appena il servizio sarà disponibile. L’obiettivo, non troppo tra le righe, è quello di scalfire il duopolio di Visa e Mastercard, entrambe statunitensi. Riportando in Europa il controllo delle infrastrutture di pagamento e dei dati che gestiscono.

Considerato che le tre piattaforme contano oltre 2 miliardi di transazioni effettuate nel 2024 e una quota del 65% del totale dei pagamenti istantanei nei rispettivi Paesi, i numeri si fanno interessanti. In Italia, è Intesa Sanpaolo a collaborare con Bancomat per lo sviluppo dell’infrastruttura che le altre banche provvederanno poi a integrare. In Spagna, la crescita di Bizum ha ritmi impressionanti. Nasce nel 2016 per iniziativa delle banche e oggi ha all’attivo partnership con le prime tre per dimensioni (Santander, Bbca e Caixabank) e con Abanca, molto radicata in Galizia. Nell’arco di meno di dieci anni, ha raggiunto quasi 30 milioni di utenti (su 49 milioni di abitanti) e gestisce in media 3 milioni di transazioni al giorno. La quota di mercato sui piccoli pagamenti è del 90%.

Le banche tradizionali di fronte all’avanzata del fintech

È un passo in avanti per il fintech, termine ombrello sotto il quale ricadono le varie soluzioni digitali che si presentano come alternative più veloci, convenienti e pratiche rispetto agli operatori finanziari tradizionali. Tra il 2016 e il 2023, fa sapere la Corte dei conti europea, nel territorio dell’Unione ha fatto il suo debutto un numero di fintech più che doppio rispetto a quello dei precedenti quindici anni. Facendo leva anche sulle centinaia di incubatori e acceleratori insediatisi allo scopo, soprattutto nei grandi centri finanziari come Milano, Parigi e Berlino. Certo, il Vecchio Continente è partito in visibile ritardo rispetto agli Stati Uniti e all’Asia, ma sta cercando di recuperare.

I mobile wallets in particolare, vale a dire le applicazioni digitali che fungono da sistemi di pagamento, sono entrati nelle abitudini del 72% dei cittadini europei. Lo dice un’indagine condotta da Ipsos in nove Paesi, tra cui Italia, Francia e Germania. Per il volume dei pagamenti digitali si attende una crescita annua pari al 13,6% tra il 2023 e il 2025. Le banche tradizionali, intanto, sembrano aver fatto proprio il detto «se non puoi batterli, unisciti a loro». Si spiega così il fatto che, come evidenzia uno studio di Bnp Paribas, 39 banche europee abbiano acquisito 70 società fintech nel decennio 2014-2024. Per avere un termine di paragone, nello stesso periodo Visa e Mastercard ne hanno acquisite 23.