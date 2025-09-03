La Flottilla per Gaza è la nostra resistenza morale

La partenza della Global Sumud Flotilla, con decine di imbarcazioni che tenteranno di sfondare il blocco navale imposto da Israele e aprirsi un varco umanitario al fine di far arrivare cibo e generi di prima necessità alla popolazione della Striscia di Gaza, non rappresenta una sfida al governo di Netanyahu. O meglio, non solo. Quella variopinta, commovente, storica flotta diretta nell’unico luogo assediato al mondo dal quale i civili non possono neppure scappare è una risposta a tutte le vergognose, colpevoli e ripugnanti mancanze dei cosiddetti governi “democratici” di tutto il mondo.

Fiumi di inchiostro sono stati stesi – inutilmente – per ricordare i due pesi e le due misure utilizzati dall’Unione europea, e dai Paesi che ne fanno parte, così come dall’intero Occidente. Tutti in sella quando si è trattato di contrastare l’aggressione all’Ucraina di Putin, tutti braccia conserte quando si è trattato di difendere una popolazione martoriata. Tutti: Commissione di Bruxelles, governi europei, Stati Uniti, Nato. Nessuno escluso.

Certo, qualcuno ha avanzato dichiarazioni. Qualcun altro ha chiesto a Israele di smetterla. Ma concretamente nessuno ha fatto nulla. Ed è, oggettivamente, disgustoso. Nei fatti – perché quelli contano, non le parole – si è deciso e si sta decidendo di lasciare che Israele continui a fare quello che vuole nella Striscia di Gaza (con le armi che gli vendiamo noi, arricchendoci). Ed è francamente difficile non pensare che sia anche legato al fatto che in quell’inferno c’è solo povera gente sconosciuta (i più “famosi” erano un calciatore e un pugno di coraggiosi giornalisti, e li hanno già fatti quasi tutti fuori), pochissime risorse naturali, pochi business: tanto vale lasciarli crepare. Così poi magari ci si potrà spartire il mega-resort/hub commerciale alla cui idea gongolano all’unisono l’estremista Donald Trump e il “laburista” Tony Blair. E allora sì che verranno fuori opportunità di business.

È così che si è ragionato? A guidare l’Occidente, anche stavolta, sono stati i numeri, unico faro di questo assurdo sistema economico predatorio? Oppure è un abbaglio, ed è solo frutto dell’immaginazione? E però, se così fosse, diteci una buona volta, cari decisori politici: perché? Perché non avete agito? Perché non lo fate neppure ora? Cosa deve succedere più di quello che abbiamo visto nella Striscia di Gaza affinché decidiate che è troppo, e che sanzioni, boicottaggi, interruzioni dei rapporti commerciali, diplomatici e politici devono riguardare Tel Aviv allo stesso modo in cui hanno riguardato Mosca?

La Global Sumud Flotilla ha il coraggio di fare ciò che non ha fatto chi ci governa: perché non la difenderete quando si avvicinerà alle coste di Gaza? Israele ha avvisato che gli attivisti saranno arrestati e trattati come terroristi: lo consentirete? Davvero accetterete che siano arrestati e rinchiusi in isolamento chissà dove? Sono vostri cittadini! E badate bene che non c’entra nulla di nulla la politica in tutta questa vicenda. Non è di sinistra o di destra portare scatole di cibo a una popolazione assediata, salvare un ragazzino dalla morte per fame, per sfinimento o per un proiettile conficcato nel cranio. Salvarlo è non arrendersi, e voi invece evidentemente vi siete arresi. Salvarlo è resistenza morale. È rifiutarsi di essere complici. Non agire, invece, rende corresponsabili della peggiore espressione di disumanità dai tempi di Auschwitz-Birkenau. La storia vi e ci giudicherà.