In breve Il Gruppo San Donato, tramite Gksd, ha firmato con il presidente kenyano William Ruto un accordo da 419 milioni di dollari per costruire 15 ospedali in altrettante contee.

L’intesa è stata presentata sotto l’egida del Piano Mattei, ma la sede diplomatica italiana a Nairobi dice di averla appresa dalla stampa locale e di non conoscere i dettagli.

Il progetto solleva dubbi su trasparenza, debito e sanità a pagamento in un Paese in crisi sanitaria, mentre il gruppo cambia governance con la rimozione di Alfano e Ghribi.

Il Piano Mattei entra nel suo terzo anno di operatività. L’ambiziosa operazione del governo Meloni aspira a posizionare l’Italia «come ponte strategico tra l’Africa e l’Europa» portando sviluppo con le imprese italiane. L’intento è quello di fermare l’immigrazione dal continente africano rimuovendone le cause profonde – secondo la narrazione ufficiale – con la mobilitazione di 5,5 miliardi di euro in 18 Paesi, per un impegno quadriennale su filiere strategiche: energia, infrastrutture, istruzione, sanità, agricoltura.

La tempistica dell’iniziativa è frutto di un’intuizione del governo italiano, astuto nel posizionarsi tra passaggio di legislatura europea (2024), declino dell’influenza francese in Africa (2024-2025) e inarrestabili tagli alla cooperazione sulle due sponde dell’Atlantico, tradizionale nucleo geografico dei Paesi donatori (oltre al Giappone). Sì, perché non ci sono solo gli effetti della dissoluzione da parte di Donald Trump dell’agenzia Usaid, la più grande erogatrice di fondi per la cooperazione internazionale del Pianeta. Anche in Europa i tradizionali donatori – Regno Unito, Germania, Belgio, Svezia, ecc. – hanno proceduto con storici tagli in Africa. L’Ocse ha misurato un disimpegno finanziario globale del 23% nel solo 2025. Il Regional Economic Outlook del Fondo monetario internazionale registra «uno shock senza pari» per l’Africa subsahariana, ma in questa desertificazione l’Italia emerge in controtendenza – protagonista di una pagina nuova, a suo dire, dei suoi rapporti con l’Africa.

Il Piano Mattei avanza tra audizioni e accordi controversi

Il Piano Mattei dunque avanza, ma con poche luci e molte ombre. A due anni e mezzo dal suo avvio, resta un’incognita per gli stessi addetti ai lavori. Mentre scriviamo sono in corso le audizioni parlamentari sulla Terza Relazione governativa, pubblicata la scorsa estate. Tra la sorprendente incoerenza narrativa dei rapporti ufficiali e lo scarso interesse che suscita l’iter parlamentare, spiccano recenti accordi con i Paesi africani che hanno suscitato puntuali interrogativi – non proprio benevoli – nei Paesi beneficiari.

È il caso dell’intesa firmata lo scorso 8 settembre fra il presidente del Kenya William Ruto e la Gksd, la partecipata del Gruppo San Donato, la cui internazionalizzazione si espande in Africa Subsahariana facendo leva sul Piano Mattei. Il Gruppo San Donato, con 58 sedi e 5,8 milioni di pazienti all’anno, è il più grande gruppo sanitario privato italiano. Forte di una posizione dominante nel mercato della salute nazionale, il gruppo promuove con spregiudicatezza il ruolo della sanità anche nelle relazioni internazionali, e sono ormai 161 le sue strutture sparse per il mondo.

Gruppo San Donato, 15 ospedali in Kenya per 419 milioni

La recente joint venture con il Kenya prevede un investimento di 419 milioni di dollari per la costruzione di 15 nuovi ospedali in altrettante contee del Paese (equivalenti alle nostre Regioni). Di queste strutture, 13 avranno una classificazione Level 5, volte cioè al rafforzamento delle capacità sanitarie e specialistiche nelle contee e due avranno il Level 6, con funzioni di alta specializzazione, training e riferimento nazionale su specifiche patologie.

L’iniziativa, secondo quanto dichiarato dal presidente Ruto, punta ad avanzare in Kenya l’Universal Health Coverage (Uhc), ossia la copertura sanitaria universale, e la riduzione delle barriere finanziarie all’accesso alla salute in ragione dei bisogni della popolazione del Kenya. Le nuove strutture mirano ad ampliare le cure specialistiche in più aree del Paese e al rafforzamento della rete ospedaliera nazionale, incluso l’incremento dei posti letto ospedalieri, oggi 12 per 10mila abitanti.

Kamel Ghribi, la regia dell’espansione del Gruppo San Donato

L’accordo, sottoscritto anche dal ministro della Salute Aden Duale, ha come protagonista incontrastato Kamel Ghribi, imprenditore tunisino e svizzero, vicepresidente del Gruppo San Donato che si muove come scaltro e incontrastato timoniere per metter mano allo storico debito (quello accumulato dal fondatore Don Luigi Verzè) ed espandere il raggio imprenditoriale del gruppo attraverso varie ramificazioni e smisurate aperture agli alti livelli del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Una è la Gksd Investment Holding Group – Gksd è acronimo per Ghribi Kamel San Donato – una struttura collaterale che comprende una ventina di società nelle quali sono stati scorporati i servizi generali del Gruppo. L’altra è l’European Corporate Council for Africa and the Middle East (Ecam Council) di cui Ghribi è presidente: un ministero degli esteri privato di Kamel Ghribi, da anni in grado di accedere a tutti i salotti internazionali – dal 2024 organizza l’Ecam Council Summit a latere dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, di recente ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump – con un esercizio personale del potere che poggia su granitiche protezioni politiche di tutti i passati governi italiani.

Diplomazia privata di Ghribi: il caso dell’ex ambasciatore Sequi

Ecam Council, tuttavia, è una scatola nera della diplomazia nazionale. Accanto alle filiere di potere economico, si intrecciano conflitti di interessi, nel classico minuetto di porte girevoli tra funzioni pubbliche e interessi privati. Il caso dell’ex ambasciatore Ettore Sequi è un fulgido esempio. Sequi è divenuto segretario generale di Ecam Council il 1° giugno 2023, quando già rivestiva la carica di vicepresidente di Sace (con scadenza di mandato a fine 2025). La sovrapposizione di ruoli, nella perfetta fusione funzionale di assicurante e assicurato, ha sicuramente giovato alle mire tentacolari di Ghribi e del Gruppo San Donato.

L’obiettivo primario di Ecam Council è sviluppare soluzioni durevoli ed efficaci nel campo della sanità promuovendo approcci «radicalmente differenti»: non basati solo sui finanziamenti pubblici, ma puntando molto su strategie e investimenti delle imprese. I modelli di sanità sono molto chiari, ben oltre la filantropia di piccolo cabotaggio che illustra sul sito fino al 2023 – strumentazioni mediche donate all’Algeria durante la pandemia, aiuti di emergenza alla Siria terremotata, ossigeno per gli ospedali in Tunisia. La visione di “diplomazia privata” di Kamel Ghribi, rivendicata come nuovo modello di partnership internazionale, dischiude sul sito Gksd Investment Holding un modello di sanità a pagamento per hub regionali di eccellenza, smart clinics e ospedali modulari a pagamento, costruiti laddove le convenzioni con il pubblico non esistono – in Polonia, Libia, Egitto, Iraq, Albania, Dubai.

Il precedente in Kenya: l’ospedale psichiatrico mai realizzato

Ma torniamo ai 15 ospedali in Kenya. Interpellate da chi scrive, fonti della sede diplomatica italiana a Nairobi hanno confermato di aver appreso dell’intesa tra Ruto e Gruppo San Donato solo dalla stampa locale, e di non conoscere le specifiche del progetto del Piano Mattei (malgrado competenze di lunga data in materia). Il progetto è stato rilanciato a New York all’ottavo Ecam Summit il 24 settembre scorso, durante l’Assemblea generale dell’Onu, alla presenza del presidente kenyano e di altre rappresentanze internazionali, incluso il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Va detto che il Kenya non è nuovo al Gruppo San Donato. Nel 2022, un accordo era stato siglato per la costruzione del Kenya International Mental Wellness Hospital, una cittadella della salute psichiatrica alla periferia di Nairobi, e un riferimento per la cura delle malattie mentali in aumento nel Paese. La struttura, in grado di accogliere fino a 600 pazienti, doveva servire come hub per tutta l’Africa orientale. Questa almeno l’idea iniziale, salvo che la partnership pubblico-privata (il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva posato la prima pietra dell’ospedale) è finita su un binario morto. La finalità dell’ospedale era in collisione con le politiche di salute mentale italiane. Inoltre, le tribù Masai rivendicavano l’eredità ancestrale dei 172mila metri quadri occupati per la mega struttura.

Non è detto che il ritorno in Kenya con la diplomazia privata di Ghribi e la sanità ibrida del Gruppo San Donato avallate dal Piano Mattei non possa riaprire spiragli di recupero del progetto psichiatrico. Di certo, tra un incontro in incognita a Dubai (in presenza dell’ineffabile Briatore) e uno più ufficiale a New York, il presidente Ruto e Kamel Ghribi un’intesa l’hanno trovata, e procedono spediti senza render conto a nessuno.

Chi chiede conto del progetto, in Kenya e in Parlamento

Del progetto ospedaliero del Piano Mattei chiede conto la Confederazione dei Consumatori del Kenya (Cofek). Il Paese è uno dei quattro in Africa ad aver integrato i diritti dei consumatori nella Costituzione. In Italia, dell’operazione chiede conto Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle, il quale ha depositato un’interrogazione al governo per ottenere ragguagli sulla natura e «architettura finanziaria della massiccia operazione, inclusa la ripartizione tra capitale privato di debito, eventuali garanzie statali all’esportazione, contributi pubblici italiani o risorse multilaterali». Tenuto conto anche della precaria situazione in cui versa il sistema pubblico e il personale sanitario nel Paese africano.

Il sistema sanitario del Kenya affronta in effetti una gravissima crisi strutturale e finanziaria, con carenza di personale (0,89 medici e 10,4 infermieri ogni 10mila abitanti) e sottofinanziamento: meno del 4% del Pil è dedicato alla salute, mentre il 42% delle entrate è destinato al servizio del debito estero. Circa il 93% delle strutture pubbliche soffre di carenze nell’assistenza ambulatoriale e di frequenti esaurimenti delle scorte medicinali essenziali, come gli antiretrovirali per l’Hiv.

C’è poi la difficoltà delle riforme sanitarie. La transizione dal vecchio sistema del National Hospital Insurance Fund (Nhif) alla nuova Social Health Authority (Sha) e al Social Health Insurance Fund (Shif), voluti dal governo, incontra enormi ostacoli, tra cui la scarsa adesione dei cittadini che non possono permettersi i contributi, oltre alle ristrettezze di bilancio a copertura del deficit.

I dubbi sulla sostenibilità dei 15 ospedali per il Kenya

Gli effetti della sanità out of pocket sono catastrofici in Kenya, non da oggi, gravosi i costi a carico dei pazienti: per l’80% della popolazione un ricovero può polverizzare i risparmi di una vita. Solo pochi giorni prima dell’annuncio del programma ospedaliero il personale infermieristico kenyano ha concluso uno sciopero nazionale durato più di sei settimane, paralizzando un sistema in estrema fragilità.

Come si inseriscono i 15 ospedali del Gruppo San Donato in questo contesto? Siamo sicuri che il Kenya, già sottoposto a pesanti obblighi di debito sovrano, possa permettersi le nuove strutture? Chi garantisce che non si tratti di un’operazione finanziaria, come ne abbiamo viste molte, sotto le mentite spoglie di un progetto a vantaggio della popolazione kenyana? L’evidenza empirica dimostra che l’assistenza sanitaria privata in contesti a basso e medio reddito non produce affatto i benefici promessi, anzi lascia indietro proprio le persone che proclama di servire.

Le domande al governo e il cambio ai vertici del gruppo

Sotto l’egida del Piano Mattei l’attore privato Gksd – privo di mandato democratico, responsabilità pubblica e procedure di appalto trasparenti – si inserisce nelle relazioni bilaterali sovrane e negozia impegni di sviluppo per conto o a fianco dei governi. Il governo Meloni deve dirci a questo punto:

Qual è il processo di appalto attraverso cui Gksd ha assunto un ruolo nel programma ospedaliero del Kenya? Quali meccanismi di responsabilità pubblica regolano il coinvolgimento di Gksd? Quali sono le clausole di salvaguardia per garantire che l’investimento serva gli obiettivi di copertura sanitaria universale, e non i profitti degli investitori privati?

Nei giorni scorsi, mentre lavoravamo a questo articolo, il Gruppo San Donato ha annunciato un significativo cambio di governance: la rimozione del presidente Angelino Alfano, ex ministro degli Esteri di Forza Italia, e del vicepresidente Kamel Ghribi, tutor della famiglia e stratega della internazionalizzazione del Gruppo. La sterzata è destinata a ripercuotersi su importanti filiere della politica estera del governo Meloni. Per il momento, resta difficile vaticinare quale impatto produrrà lo scossone sul progetto ospedaliero in Kenya, e sulla agenda sanitaria del Piano Mattei.