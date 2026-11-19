L’uscita del nuovo GTA, firmato Rockstar, è uno dei rarissimi momenti in cui un videogioco diventa un fenomeno culturale globale, capace di concentrare un’attenzione che va oltre il singolo prodotto di consumo e i suoi fruitori. Il nuovo capitolo della serie, in arrivo il 19 novembre a 13 anni dal precedente, offre inoltre l’occasione per fare il punto sullo stato dell’industria del gaming, dal lato economico e finanziario.

A raccontare come sta cambiando l’industria videoludica è Alessandro Zampini, collaboratore del Post, dove cura la newsletter Manettini e il podcast Joypad. È autore con Mattia Ravanelli di Santa Pazienza, una delle newsletter sul gaming più seguite a livello mondiale.

L’uscita di un nuovo GTA (Grand Theft Auto, ndr) è da sempre uno spartiacque per impatto culturale e per i valori economici che riesce a muovere. Per quali ragioni?

La serie GTA è enorme in ogni senso, e lo è diventata a partire da GTA V. Rockstar, la casa che lo sviluppa, gioca quasi in un campionato a parte per talento, capacità tecnica, volumi economici e dedizione al prodotto. Una dedizione a volte anche eccessiva. La sua forza, oltre a fissare nuovi standard, è aver fatto evolvere i suoi giochi insieme ai giocatori e al resto dell’industria. La scrittura è molto tagliente, pur restando nel mainstream assoluto: si parla di criminalità, ma con lo sguardo degli sfortunati, di poveracci che si ritrovano dentro cose più grandi di loro, convinti di vivere in un mondo fatto in un certo modo e poi schiacciati di continuo dalla macchina e dal mondo che li circonda.

GTA V è uscito nel 2013 ed è stato un titolo attesissimo: nelle prime 24 ore ha venduto oltre 10 milioni di copie e in tre giorni ha incassato un miliardo di dollari. Rockstar lo ha poi trasformato in una piattaforma, con una nuova edizione per ogni nuovo modello PlayStation e con GTA Online. Dal 2013 a oggi ha venduto 230 milioni di copie, il che lo rende il secondo gioco più venduto della storia, dopo Minecraft.

Le stime più credibili parlano di circa 10 miliardi di dollari incassati da Rockstar con il franchise GTA. I film che hanno incassato di più nella storia del cinema, Avatar e Titanic di James Cameron, si fermano a circa 2,9 e 2,3 miliardi.

Il costo di sviluppo di GTA VI è un segreto, ma le stime parlano di oltre un miliardo di dollari, più di qualsiasi produzione cinematografica. In media un videogioco tripla A (i giochi più ambiziosi, con maggiori costi di sviluppo e di produzione, ndr) costa ormai quanto un grande film. Da dove deriva questo gigantismo?

Il gigantismo è l’aspetto che sta facendo implodere l’industria dei videogiochi per come l’abbiamo conosciuta. I costi di sviluppo, negli ultimi dieci anni, sono decuplicati. È successo più o meno dopo GTA, perché GTA ha mostrato che progettare giochi di quella scala era fattibile. Ma lo è solo se sei GTA e se esce un gioco di quelle dimensioni ogni cinque anni. Molti grandi editori hanno comunque inseguito questo miraggio.

Ubisoft è l’esempio più lampante. Era un editore enorme e ricchissimo che ogni anno pubblicava due o tre giochi apprezzati, da 10-12 milioni di copie l’uno. Poi è passato attraverso una ristrutturazione sanguinosa e si è fatto in parte salvare dalla cinese Tencent, che ha rilevato il 25% di Vantage Studios, la controllata che gestisce i suoi marchi principali, per 1,16 miliardi di euro. Un conto è spendere 80 milioni di dollari per un gioco e incassarne 600. Quando il gioco ne costa 400, il margine si assottiglia sempre di più, soprattutto se hai decine di migliaia di dipendenti e studi in tutto il mondo.

La tendenza ha contagiato tutte le case di sviluppo. Quest’anno è uscito Wolverine di Insomniac, esclusiva PlayStation 5 e gioco dell’autunno. Insomniac è uno studio di enorme successo, eppure inchieste, studi e analisi stimano il costo di produzione di Wolverine intorno ai 300 milioni di dollari. Con una cifra simile si gira un film degli Avengers.

Se vuoi giocare nel campo dei cosiddetti tripla A, hai una soglia d’ingresso. In questa fase è difficile che tu spenda meno di 80-100 milioni di dollari, una cifra folle se il gioco non vende moltissimo e non va benissimo.

Serve quindi reperire sempre più fondi e «finanziarizzare» le produzioni. Take-Two Interactive, la proprietaria di Rockstar Games, è partecipata da diversi azionisti e anche da fondi sovrani. Che ruolo hanno?

L’esempio di Take-Two è estremamente attuale perché il Pif, il fondo sovrano saudita, da anni usa i videogiochi – come più in generale lo sport e gli eventi – per interpretare il proprio soft power. Ha investito prima nello sport, portando in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo per creare un campionato di cui si parlasse al posto delle violazioni dei diritti umani. Una manovra di sportwashing che ora usa anche i videogiochi.

Negli anni il fondo ha acquisito quote di minoranza di diversi editori importanti. Non per controllarli ma per partecipare alla loro ricchezza e, da azionista di minoranza, provare a orientarne certe decisioni. Più di recente si è mosso in modo più deciso. Insieme ad altri fondi d’investimento vicini alla destra tech statunitense, nello specifico Silver Lake e Affinity Partners di Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, Pif ha rilevato Electronic Arts (EA). Si tratta dell’editore storico e monopolista delle simulazioni calcistiche: è stata acquisita per 55 miliardi di dollari e, nei fatti, è stata tolta dal mercato. Non essendo più quotata, EA non deve più rispettare le regole e gli obblighi di trasparenza di una società pubblica: è un’azienda privata. Prima ancora, il fondo aveva rilevato una serie di tornei e ha preso di fatto il controllo su quasi tutti i campionati eSport più importanti.

Poche settimane fa EA ha chiuso BioWare, uno studio storico. È una notizia preoccupante sotto diversi punti di vista. Da una parte perché non è positivo che pochi multimilionari abbiano un controllo così capillare su prodotti di così grande impatto culturale. E dall’altra parte BioWare è sempre stata una delle software house più apprezzate dalla comunità Lgbtq+: nei suoi giochi si poteva avere una relazione amorosa con chiunque, indipendentemente da razza, etnia o sesso, che tu fossi un alieno o no. Anche The Sims, che è di Maxis ma appartiene sempre a EA, è tuttora uno dei pochissimi posti su internet considerati più sicuri per una persona queer. È difficile immaginare, considerando il sistema di valori espresso dall’Arabia Saudita almeno negli ultimi anni, che questa tolleranza possa continuare senza essere modificata, cancellata o indirizzata altrove.

Anche con forme di censura o di autocensura?

Certo. Abbiamo parlato di Wolverine, la cui uscita in Arabia Saudita e in alcuni Paesi arabi risulta censurata a monte: una relazione tra due donne viene cancellata brutalmente, con immagini sfocate per non mostrarla. Prima ancora, in Spider-Man, della stessa casa di produzione, Insomniac, una missione ambientata a New York aveva le bandiere arcobaleno del Pride cancellate durante la localizzazione per i mercati. La cosa più preoccupante è che non è stato fatto per una pressione pubblica o diretta. È probabile che sia stata una scelta preventiva di Sony, perché sa quanto contino ormai certe figure e certi fondi nel panorama dei videogiochi. E questo è ancora peggio.

A proposito di soft power, la Cina ha un approccio duplice. C’è la finanza: Tencent nei fatti è la società di giochi più grande del mondo, anche per le sue partecipazioni nelle principali software house del mondo. Ma c’è anche la produzione: Black Myth: Wukong è stato il modo clamoroso in cui si è presentata sul mercato dove dieci anni fa semplicemente non c’era. Perché questa scelta?

Sullo sviluppo di videogiochi cinese c’è un entusiasmo recente, anche se il mercato cinese è il più ampio, soprattutto sul gioco da smartphone, e storicamente il più remunerativo. L’approccio alla conquista del mercato è avvenuto recentemente e si basa sulla forza bruta, legata ai grandissimi numeri e alla potenza economica che hanno. In Cina le aziende, grandi e piccole, non sono realmente indipendenti, perché tutto passa dal controllo centralizzato dello Stato.

Come è successo per le auto elettriche, possono quindi produrre anche in perdita, quasi sottocosto, facendo dumping sul mercato. Il loro tentativo è eliminare come prima cosa la concorrenza, poi togliere gli enormi sussidi statali e lasciare che sopravvivano solo le aziende che ce la faranno. Gran parte dei giochi che escono dalla Cina sono dello stesso genere: azione o combattimento, wuxia. Rielaborano in chiave moderna la mitologia storica cinese e rafforzano gli elementi di soft power e di fascinazione per il proprio modello.

Non è di per sé una cosa sbagliata. Lo fanno da sempre gli Stati Uniti, l’ha fatto il Giappone. Da 10 o 15 anni i campioni sono i sudcoreani, con cinema, serie e K-pop. Anche noi l’abbiamo fatto. La differenza è che la Cina lo fa con una vera sovracapacità produttiva, non solo culturale, che le permette di fare quello che vuole. In Europa si sta a contare quanti sviluppatori servono per un gioco, in Cina il problema non si pone.

Il boom dell’industria dei videogiochi si è raggiunto durante la pandemia. Ora, nonostante GTA VI batterà probabilmente ogni record di vendite, le grandi case si riorganizzano: comprano, vendono, licenziano. I volumi di mercato aumentano, ma l’occupazione si contrae. Come si spiega questa bolla?

Non credo sia più una bolla, perché è già esplosa. Il punto è che la pandemia ha cambiato davvero tantissimo. La gente era in casa, e cosa fai quando sei in casa? Giochi o guardi la tv. Sono stati i momenti migliori per i servizi in streaming, e i fondi che cercavano dove investire hanno puntato sui primi e sulle società di videogiochi. Nel 2020, nel 2021 e nel 2022 c’è stata una quantità di capitali che prima semplicemente non c’era, perché non si poteva investire altrove.

Moltissime aziende sono cresciute in maniera disorganica, assumendo tantissimo e allargandosi. È il periodo in cui Sony ha elaborato la sua strategia dei giochi live service, a sviluppo continuo: produrre dieci giochi da 300 o 400 milioni di dollari ciascuno, sperando che anche solo uno o due andassero bene, perché tanto gli investimenti sembravano infiniti. Ed è il periodo in cui Microsoft ha iniziato ad acquistare studi in giro per il mondo.

Anche editori più piccoli si sono trovati un flusso di cassa enorme derivante da questi investimenti, che li ha portati a creare giochi più ambiziosi e meno sostenibili economicamente. Il mercato si è allargato enormemente, ma si è contratto di colpo negli ultimi tre anni, quando i fondi e gli azionisti, passata la pandemia, hanno smesso di investire nei videogiochi.

L’industria si è trovata così ad aver pianificato per anni giochi enormi e costosissimi, senza più il pubblico che pensava di avere, perché la pandemia era finita e la gente doveva tornare a lavorare. I grandi amministratori delegati, i consigli di amministrazione, anziché privilegiare la sostenibilità futura con un ridimensionamento dei progetti, hanno cercato di mantenere invariati gli utili. Ma se i guadagni scendono, l’unica leva è tagliare i costi fissi. Hanno quindi iniziato a licenziare e, come è successo al cinema qualche anno fa con l’esplosione della Marvel, a scommettere solo su videogiochi sempre più sicuri, franchise e serie, perché erano quelli che nelle loro idee potevano dare il ritorno economico più alto.

Si investe quindi nei giochi sportivi e nelle serie e remake, perché sono quelli che vendono, e questo ammazza la creatività?

Esatto. La cosa difficile da spiegare, però, è che la situazione, per quanto grama, lo è di fatto solo per i grandi editori. Non c’è mai stato un momento nella storia dei videogiochi in cui ce ne siano stati così tanti, così belli e di così grande qualità. Ogni anno escono 15mila-20mila giochi, un numero enorme. Ed è una fase in cui a uno sviluppatore talentuoso basta davvero poco per creare un videogioco di successo, anche di enorme successo.

Ci sono giochi molto più piccoli, fatti da uno, due, cinque sviluppatori, che decidono di fare quello che i grandi editori non fanno più: scelgono una meccanica, una dinamica, e sviluppano quella (e solo quella) bene. A differenza degli editori, che devono rendere conto ai consigli di amministrazione, hanno capito che la gente preferisce una cosa fatta bene, a cui dedicare un tempo contenuto, piuttosto che comprarsi un gioco da 80 ore che abbandona dopo tre perché ci sono 50 schemi diversi dei tasti.

In un’economia sempre più attraversata dall’intelligenza artificiale, che impatto sta avendo nel mondo dei videogiochi?

Per chi gioca, l’intelligenza artificiale è fatta di algoritmi che muovono i nemici e gli Npc (i personaggi non giocanti), e lo è da 40 anni. Adesso, l’IA generativa è diventata un elemento critico nello sviluppo dei videogiochi. Io non vorrei mai un gioco in cui il lavoro di un artista o di un doppiatore sia stato sostituito dall’IA. Ma se ci sono strumenti, software come li abbiamo sempre chiamati, che in fase di sviluppo possono aiutare perché si prendono carico dei lavori ripetitivi, non lo vedo come un affronto alla libertà creativa di chi fa effettivamente un videogioco.

La pressione per usare l’IA, però, arriva quasi sempre dall’alto: dal consiglio d’amministrazione, dal responsabile, dal direttore di produzione. Da qualcuno che dice: «Da corporate ci hanno chiamato perché bisogna usare di più questa cosa, perché ci fa risparmiare, perché ci può far fare più cose». Con l’obiettivo di tagliare i costi di produzione e, in parte, del personale. Ma la comunità dei videogiocatori è piuttosto sensibile a prodotti filtrati nella produzione dall’IA. Un tema che può portare a notevoli danni di reputazione per le stesse case di sviluppo.

GTA sarà il primo grande videogioco a uscire solo in digitale, per scelta commerciale, senza disco fisico. Ne sono nate polemiche. Di chi è il videogioco che si compra, se alla fine hai solo l’accesso e non la proprietà?

Il videogioco è un prodotto commerciale, il prodotto di un’azienda: da decenni firmiamo qualsiasi liberatoria in cui diciamo che un gioco non è mai nostro. Se compro un gioco in digitale non lo sto comprando, sto acquisendo una licenza d’uso che l’editore può revocare in qualsiasi momento. Esiste quasi da sempre: la differenza è che nei periodi di maggiore crescita non te ne accorgevi, perché i giochi li compravi, stavano sempre sui loro server e li scaricavi quando volevi.

Poi sono finiti i soldi, i giochi hanno iniziato a costare troppo, sono diventati tanti e abbiamo iniziato a portarceli da una piattaforma all’altra. È uno dei grossi problemi, ma anche dei vantaggi: i giochi comprati su PlayStation 4 li gioco ancora su PlayStation 5, il gioco è lo stesso ma la piattaforma non esiste più. Per gli editori quei giochi sono diventati un costo, e a un certo punto si possono prendere la libertà di dire: «Vabbè, questi li cancello». Prima si comprava una cartuccia e si giocava: il gioco era un piccolo giardino chiuso. Adesso, anche solo per controllare che uno abbia effettivamente comprato il gioco e che non l’abbia rubato, ci si collega a internet, a un server. E a un certo punto può capitare che non abbia più la disponibilità di quel gioco.

Un editore o uno sviluppatore, a meno che non siano pochi, piccoli e ne facciano una questione identitaria, semplicemente non lo farà mai. Almeno fino a quando non ci sarà un intervento di qualche nazione, di qualche organizzazione o di qualche legge che li obblighi a dare questo tipo di supporto al consumatore.

Newsletter Iscriviti a Valori Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile. Voglio ricevere questa newsletter. Le email contengono un pixel che ci dice se le apri; puoi disattivarlo in ogni momento senza disiscriverti. Leggi l’informativa privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

Ci ha provato la campagna Stop Killing Games, che ha raccolto 1,29 milioni di firme per l’iniziativa dei cittadini europei, ma a giugno la Commissione ha escluso una legge, proponendo solo un dialogo con l’industria. Perché è finita così?

Il punto è che l’Unione europea, per quanto molte delle sue iniziative siano meritorie, fa fatica a muovere così tanti Paesi, con così tanti interessi, su un tema che, a torto o a ragione, non viene considerato minimamente prioritario. Una banalità: se faccio un film, una serie tv o scrivo un libro, sono tenuto a depositarne una copia nelle biblioteche, come in un archivio storico, in modo che la mia opera di intelletto sia preservata sempre. Per i videogiochi quest’obbligo non c’è. Noi adesso abbiamo accesso forse al 15-20% della totalità dei videogiochi mai prodotti nella storia. Abbiamo libri del 1400, ma non abbiamo alcuni videogiochi che sono stati tolti dal mercato nel 2003.

Il peso culturale del videogioco, il riconoscimento che ha, non è paragonabile a quello della letteratura o del cinema. Quindi non c’è interesse nella sua preservazione. Finché non parte da leggi nazionali, europee, non andrà da nessuna parte. Per come è prodotto il videogioco, gli editori fanno molta più fatica a liberarsene una volta pubblicato. Ci sono costi enormi: spesso preferiscono difendere la loro proprietà intellettuale mandandola al macero, spegnendola, anziché lasciarla libera a tutti.

Abbiamo parlato di grandi case e di gigantismo, ma c’è un mondo diffuso legato alle produzioni indie e all’attivismo. Esiste uno spazio per costruire elementi critici dentro i videogiochi, anche come messaggio?

Sempre. Secondo me sì, sempre. Ed esiste a diversi livelli. Anche nei videogiochi giganti c’è comunque spazio per l’autorialità e per la critica, anche se alcuni se lo possono permettere e altri no. Penso a The Last of Us Parte II: affronta temi e critiche con testi e situazioni anche brutali. Ed è il gioco dello studio più talentuoso di PlayStation.

Sono però casi isolati, perché forme di attivismo e prese di posizione molto più dirette ci sono sicuramente nello sviluppo indie, negli studi più piccoli. È più facile quando la tua sopravvivenza non dipende dall’essere uno degli studi di Microsoft o di Sony, quando non devi rendere conto a un editore che passa metà della sua vita a cercare di non pestare i piedi a qualcuno.

Ci sono poi attività come quella di House House. È lo sviluppatore di Big Walk, che ha deciso di non pubblicare il gioco su Xbox, aderendo a una campagna di boicottaggio promossa dal movimento Bds (Boycott, Divestment, Sanctions) che critica il supporto di Microsoft, con i suoi sistemi, allo Stato di Israele.

Poi c’è un grande spazio nei giochi delle etichette indipendenti, gli indie. Uno degli autori più bravi in questo, che parla di persone diverse, di migranti, di scelte difficili, è Lucas Pope. È autore di Papers, Please. Un gioco molto piccolo, molto contenuto che, senza essere di propaganda né voler essere interpretato come opera di un attivista, tocca tematiche e dice cose profondissime. È più facile che tutto questo avvenga in ambienti dove la libertà creativa del team e dell’autore è più ampia. Più sei grande, più devi rendere conto a tante persone, più è difficile prendere posizioni nette.

Abbiamo descritto un mondo della produzione videoludica molto finanziarizzato. C’è un caso abbastanza noto di investimento pubblico sulle case di produzione che riguarda l’Europa. In particolare la polacca CD Projekt, autrice di The Witcher e Cyberpunk 2077.

La Polonia ha sostenuto l’azienda con fondi pubblici per la ricerca (7 milioni di euro nel 2016), supportandola nella crescita. Tant’è che pure l’ex presidente statunitense Barack Obama in visita in Polonia nel 2014 l’ha citata come modello per l’economia del Paese. Lo Stato ha investito nello sviluppo perché ha ipotizzato un ritorno, qualora si fosse sviluppato quel tipo di industria: un ecosistema che attraesse talenti e capacità. Adesso, se in Europa si deve sviluppare qualcosa, la Polonia è una delle prime mete. Là hanno le competenze, le capacità, un mercato del lavoro competitivo e sono comunque dentro l’Unione europea, con un sistema di regole comuni.

E il governo polacco non l’ha fatto perché voleva giocare a The Witcher, ma perché voleva sviluppare un determinato tipo di industria. Banalmente, anche da noi, negli anni scorsi, c’era il tax credit per il cinema. Fai pagare meno tasse e, guarda caso, per anni hanno iniziato a esserci film con al centro l’Italia, in tutto il mondo. Se devi scegliere tra girare in Italia, in Croazia o in Francia e la discriminante è quanto paghi di tasse, è logico che vai a farlo qui: così sviluppi un’industria cinematografica più forte. Poi però togli l’incentivo e l’industria si ritrova in difficoltà. Per i videogiochi vale lo stesso.

È un esempio di modello diverso. La possibilità di costruire una serie di giochi all’avanguardia e di talento, perché lo Stato ci investe e sostiene lo sviluppo. Quando non devi solo rispondere al mercato, ma lo Stato fa un investimento di quel tipo, le cose funzionano sempre meglio.