Dietro KPop Demon Hunters: chi controlla l’industria del k-pop?

Il successo planetario di “KPop Demon Hunters” – diventato il film più visto di sempre su Netflix e capace di spingere diverse canzoni k-pop (korean pop music) in vetta alle classifiche mondiali – racconta ancora una volta la forza di un’industria culturale che la Corea del Sud ha trasformato in uno strumento di influenza globale. La candidatura ai Grammy del brano “Golden” degli Hunter/x suggella un’operazione che fonde intrattenimento, musica e branding nazionale. Ma dietro la superficie scintillante del fenomeno emergono fratture strutturali che riguardano il controllo economico del settore e le condizioni di lavoro di chi ne è il volto più esposto: i giovani artisti.

Le Big 4 del k-pop e il soft power della Corea del Sud

Il k-pop non nasce come un movimento spontaneo. Come spiega il giornalista musicale Giovanni Ansaldo, a partire dai primi anni Duemila il governo di Seoul ha individuato nell’industria culturale una leva strategica di soft power, sostenendone l’espansione con politiche pubbliche, incentivi fiscali e investimenti mirati. In questo contesto si sono affermati, però, pochi grandi conglomerati privati – le cosiddette big agencies – che in breve hanno concentrato produzione musicale, gestione degli artisti, formazione, comunicazione e distribuzione globale.

Le principali società che regnano in questo settore sono quattro. SM Entertainment, fondata negli anni Novanta dal produttore Lee Soo-man, è la pioniera del modello industriale del k-pop poiché ha contribuito a codificarne l’estetica e il sistema di training. Oggi è una società quotata, con partecipazioni rilevanti da parte di grandi gruppi tecnologici sudcoreani come Kakao Entertainment, uno dei principali conglomerati digitali del Paese (opera nella messaggistica, nei pagamenti, nella mobilità, nei contenuti digitali e, naturalmente, nell’intrattenimento).

Poi ci sono YG Entertainment e JYP Entertainment. Nate entrambe alla fine degli anni Novanta, hanno consolidato il modello di SM puntando su una forte integrazione tra musica, moda e branding globale, costruendo cataloghi di artisti pensati fin dall’origine per il mercato internazionale. A queste si è aggiunta più recentemente Hybe Corporation, cresciuta attorno al successo dei Bts, il primo gruppo k-pop ad arrivare al numero uno della classifica statunitense nel 2018. Hybe è diventata il gruppo più potente del settore, con una struttura multinazionale, numerose etichette controllate e una strategia apertamente finanziaria e transmediale.

Hybe Corporation: il k-pop diventa un business finanziario

Il caso di Hybe Corporation è particolarmente indicativo della trasformazione del k-pop in un settore sempre più finanziarizzato. Nato come Big Hit Entertainment, poi diventata Hybe, il gruppo ha progressivamente superato il ruolo tradizionale di etichetta discografica per diventare una holding multinazionale dell’intrattenimento. La sua quotazione alla Borsa di Seul, nel 2020, ha segnato il cambio di paradigma. Il valore dell’azienda non è più legato soltanto alla produzione musicale, ma alla capacità di attrarre capitali e di espandere il proprio perimetro industriale su scala globale.

Dal punto di vista proprietario, il fondatore Bang Si-hyuk rimane il principale azionista individuale, ma la struttura dell’azionariato riflette una forte presenza di investitori istituzionali. Tra questi figura il National Pension Service of Korea, uno dei più grandi fondi pensione al mondo, affiancato da banche d’investimento e asset manager sudcoreani e internazionali. La crescita di Hybe è quindi sostenuta da logiche tipiche dei mercati finanziari, che privilegiano l’espansione, la diversificazione e la stabilità dei flussi di ricavo.

Come Hybe entra nel pop occidentale: acquisizioni e potere industriale

Questa strategia si è tradotta in una politica di acquisizioni mirata, pensata per rafforzare la presenza del gruppo nei mercati occidentali. Nel 2021 Hybe Corporation ha acquisito la statunitense Ithaca Holdings, fondata dal manager Scooter Braun, che ha seguito le carriere di alcune delle principali star del pop globale, tra cui Justin Bieber e Ariana Grande.

Ithaca non ha mai operato come una tradizionale etichetta discografica, ma si è inserita nel segmento più strategico dell’industria musicale: la gestione degli artisti, la definizione delle traiettorie di carriera, gli accordi commerciali e il posizionamento dei brand personali all’interno dei circuiti dominati dalle grandi major e dalle piattaforme globali.

L’acquisizione di Ithaca da parte di Hybe, dunque, ha assunto così un significato che è andato oltre l’espansione geografica. L’obiettivo non era tanto quello di esportare il k-pop negli Stati Uniti quanto, piuttosto, di entrare direttamente nei centri decisionali del pop occidentale, appropriandosi di competenze manageriali, reti di relazioni industriali e know-how indispensabili per competere nel mercato globale dell’intrattenimento.

Nel loro insieme, le quattro società – spesso indicate come le “Big 4” del k-pop – esercitano, di fatto, un controllo oligopolistico sull’industria. Sostenute da investitori istituzionali, fondi finanziari e grandi piattaforme digitali. Ne deriva un sistema fortemente centralizzato, in cui la creatività è subordinata a logiche di scala e di rendimento. E in cui gli artisti costituiscono l’anello più esposto di una catena del valore progettata per competere sul mercato globale. In questo schema, gli idol – giovani artisti selezionati, formati e lanciati dalle grandi agenzie come prodotti culturali – diventano asset strategici all’interno di un ecosistema che intreccia intrattenimento, tecnologia e finanza.

Contratti da schiavi per i giovanissimi idol del k-pop

È in questo contesto che emerge la questione delle condizioni contrattuali. Per accedere all’industria del k-pop, ogni anno migliaia di adolescenti partecipano a selezioni estremamente competitive, spesso sostenute economicamente dalle famiglie. Numerose inchieste giornalistiche e alcune pronunce dei tribunali sudcoreani hanno definito molti degli accordi firmati in questa fase come slave contract: di lunga durata, fortemente sbilanciati a favore delle agenzie, con penali elevate in caso di recesso. Gli aspiranti idol li sottoscrivono in età molto giovane, talvolta già a 12 o 13 anni, e possono rimanere per anni – in alcuni casi fino a un decennio – nel sistema di formazione prima di arrivare al debutto.

Durante questo periodo, la vita dei trainee e degli idol è rigidamente regolata dalle agenzie. Gli artisti vivono spesso in dormitori aziendali e sono sottoposti a un controllo stringente che riguarda l’alimentazione, l’immagine corporea, le relazioni personali e sentimentali e il comportamento quotidiano, anche al di fuori dell’attività professionale. A questo si aggiunge un ulteriore elemento di pressione economica: i contratti prevedono frequentemente che i costi di formazione, alloggio e promozione vengano recuperati dalle agenzie attraverso i futuri guadagni degli artisti, trasformando il successo commerciale in una condizione necessaria per estinguere il debito accumulato. Al debutto, non necessariamente la situazione migliora.

Il prezzo umano del k-pop globale: burnout, salute mentale, sfruttamento

Nonostante alcune riforme e linee guida introdotte negli ultimi quindici anni, il potere negoziale degli artisti resta debole, soprattutto per i gruppi emergenti. Così, questo modello industriale produce risultati straordinari in termini di visibilità globale, ma solleva interrogativi sempre più pressanti sul piano dei diritti del lavoro, della salute mentale e della libertà artistica. I casi di burnout, depressione e suicidio che hanno colpito il mondo k-pop negli ultimi anni (tra i casi più emblematici c’è il suicidio della cantante Goo Hara) non possono essere liquidati come anomalie individuali. Piuttosto, sono segnali di un sistema che spinge la competizione e la disciplina oltre limiti sostenibili.

“KPop Demon Hunters”, con la sua estetica ipercontrollata e la fusione tra musica, narrazione e marketing, è diventata così una metafora involontaria dell’industria che rappresenta. Un universo in cui il successo è il risultato di una macchina perfettamente oliata, ma anche di un conflitto costante tra creatività e controllo, visibilità e sfruttamento. Raccontare il k-pop oggi significa quindi andare oltre le classifiche, per interrogarsi su chi trae davvero beneficio da questa forma contemporanea di soft power e su quale prezzo umano venga pagato per mantenerla.