Gli incontri segreti del think tank di Israele al Parlamento europeo

C’è anche l’eurodeputata del Pd Pina Picierno tra i politici europei che hanno incontrato a Bruxelles membri di un think tank israeliano di estrema destra. E lo ha fatto senza seguire le corrette procedure di informazione e trasparenza. Poi ha spiegato, forse peggiorando la situazione, che lo ha fatto in qualità di vicepresidente del Parlamento europeo. Senza volere però chiarire perché questo incontro non sia stato reso pubblico, come prescrivono le regole europee. Lo racconta un’inchiesta del sito olandese Follow The Money, che dice di avere chiesto spiegazioni all’eurodeputata del Pd. Senza però averne ricevute.

Lo stesso sito racconta come siano stati diversi gli esponenti politici ad avere incontrato nei locali del Parlamento europeo, senza fornire i dovuti avvisi prima e i doverosi resoconti poi, i membri della famigerata organizzazione Israel Defense and Security Forum (Idsf), un think thank di ex militari che si prodiga nel fare pressioni politiche fuori dal Paese. Secondo il sito olandese a questi opachi incontri hanno partecipato, oltre a Pina Picierno, anche Andrius Kubilius, attuale Commissario europeo per la difesa e lo spazio, il ceco Tomáš Zdechovský, l’olandese Bert-Jan Ruissen e diversi altri membri del Partito Popolare Europeo.

Il lobbying del think tank di Israele al Parlamento europeo non rispetta le regole di trasparenza

A differenza del vocabolario italiano, all’estero fare lobbying non è una parolaccia, né tantomeno un’attività illecita. Nei Paesi anglosassoni ammettere dei portatori d’interessi economici nei luoghi dove si presentano le leggi è prassi politica riconosciuta da secoli. E così lo è, fin dalla sua nascita, al Parlamento europeo. Solo che queste pratiche di lobbying dovrebbero avvenire alla luce del sole, essere trasparenti e seguire determinate procedure e regolamenti. Soprattutto all’indomani dello scandalo del Qatargate scoppiato alla fine del 2022. Un caso che, anche lì, riguardava questioni di soldi e diritti umani calpestati.

Secondo Follow The Money, invece, i membri dell’Idsf negli ultimi mesi sarebbero entrati più volte nel cuore legislativo dell’Europa senza essersi registrati come legittimo gruppo di interesse. E quindi senza avere gli accrediti necessari. Anzi, spesso lo avrebbero fatto di nascosto, utilizzando i pass a disposizione degli eurodeputati. Inoltre, gli stessi membri del Parlamento europeo che hanno incontrato il gruppo non hanno reso noti gli incontri. Nonostante le nuove regole sulla trasparenza introdotte sulla scia dello scandalo Qatargate del 2022.

Il lavoro sotterraneo di Israele mette a rischio la credibilità del Parlmento europeo

In totale sarebbero una ventina i membri del Parlamento che hanno accettato di incontrare rappresentanti dell’Idsf. E molti di questi siedono nella Commissione per gli affari esteri, che lavora sulla politica di sicurezza dell’Unione europea. Ma non è finita qui. L’Idsf avrebbe addirittura co-ospitato un evento all’interno del Parlamento lo scorso novembre. E lo avrebbe fatto pur non essendo incluso nel registro della trasparenza. Anzi, i documenti dell’Europarlamento disponibili al pubblico mostrano che Idsf è stato inserito nel registro solo una settimana dopo l’evento. E in generale un anno dopo l’inizio della sua opera di lobbying a Bruxelles.

Raphael Kergueno, Senior Policy Officer presso la Ong Transparency International Eu, ha condannato così gli incontri non registrati e l’organizzazione di conferenze mentre il think tank israeliano non era nell’elenco. «Questo caso evidenzia ancora una volta la grave mancanza di applicazione delle norme sulla trasparenza esistenti da parte del Parlamento europeo», ha detto. «Abbiamo visto più e più volte che questo può essere favorevole a lobbying sottotraccia e indebita influenza. Spetta agli eurodeputati proteggere un’istituzione che non può permettersi un altro scandalo etico».

Idsf rivendica gli insediamenti illegali, e così fanno i politici che incontra

A differenza dello scandalo del Qatargate, in cui c’erano in ballo anche tangenti e corruzione, qui resta la questione dei diritti umani. L’Idsf, spesso rappresentato dalla persona del suo leader Amir Avivi, ex generale dell’esercito israeliano, è una formazione di estrema destra che punta alla guerra perpetua con i nemici di Israele. E vede nelle colonie illegali «le fondamenta della sicurezza di Israele», come raccontano loro stessi sul loro sito. Oltretutto raccoglie soldi in maniera opaca, proprio attraverso gli insediamenti illegali o mascherando i suoi affari dietro società di comodo registrate negli Stati Uniti, come racconta questa inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz.

E il problema è che, casualmente, proprio dopo gli incontri segreti avvenuti al Parlamento europeo, i politici che hanno avuto questi incontri hanno rilasciato dichiarazioni in linea con le proposte dell’Idsf. Due esempi. Idsf chiede sul suo sito la chiusura dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi. Poi la settimana dopo incontra l’eurodeputato olandese Bert-Jan Ruissen e questo rilascia una dichiarazione sulla necessità di sciogliere l’Unrwa. Oppure Maurice Hirsch, uno degli ufficiali di alto rango dell’Idsf, ha ammesso durante l’incontro al Parlamento di avere fatto pressioni contro i finanziamenti dell’Ue per i progetti dell’Autorità Nazionale Palestinese. Nelle ore successive, il deputato ceco Zdechovský ha scritto alla Commissione europea dicendo esattamente le stesse cose di Hirsch.