Giorno 2: gli esseri umani
11:26
Alle Cop trattano gli Stati, certo. Ma a rappresentarli ci sono delle persone in carne e ossa. Oggi, proviamo a dire chi sono.
Ascolta sulla tua piattaforma preferita o utilizza il feed RSS.
Alle Cop trattano gli Stati, certo. Ma a rappresentarli ci sono delle persone in carne e ossa. Oggi, proviamo a dire chi sono.
Ascolta sulla tua piattaforma preferita o utilizza il feed RSS.
Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.
Nessun commento finora.