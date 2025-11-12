Nessun commento finora.

Lascia il tuo commento.

Effettua il login, o crea un nuovo account per commentare.

Login Non hai un account? Registrati

Contenuti correlati

Copcast
Copcast

Cop30: il frame

Oggi inizia la Cop30, e quindi anche il nostro podcast. Prima di partire, vi raccontiamo come ci si prepara per seguire un negoziato climatico

Durata: 07:36
Copcast
Copcast

Giorno 1: Bill Gates

Quindi, che succederà a questa Cop? Qualche ipotesi tra biocarburanti, adattamento, Donald Trump e Bill Gates

Durata: 08:32

Effettua il login

Recupera password

Non sei registrato? Crea un account

Reset password

Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.

Ti sei perso? Torna al login

Crea un account

Sei già registrato? Effettua il login