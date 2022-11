La finanza etica è il futuro. Ma è anche il nostro presente

Nei giorni scorsi è stata pubblicata un’intervista a Luciano Balbo, fondatore di Oltre Impact, presentato come uno dei padri dell’impact investing in Italia. Il titolo, «Sono stato un ingenuo a credere nella finanza etica. Oggi servirebbe un trauma», ci è sembrato un poco forzato, anche alla luce del contenuto dell’intervista. Per questo abbiamo deciso di analizzare il passato, il presente e il futuro della finanza etica con Anna Fasano, presidente di Banca Etica, e Ugo Biggeri, presidente di Etica Sgr.