Il lavoro invisibile dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è ovunque: nei nostri smartphone, nei servizi pubblici, persino nella creatività. Ma dietro l’apparenza automatica ci sono milioni di persone che lavorano, spesso in condizioni precarie e invisibili, per addestrare gli algoritmi.

In questo episodio di Oblò parliamo con il sociologo Antonio Casilli di cosa significa lavorare ai tempi dell’IA: tra illusioni di sostituzione, nuove forme di sfruttamento, diritti da difendere e una domanda cruciale: chi produce davvero l’intelligenza artificiale?

