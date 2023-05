Lobby. La verità sui vaccini. Ma non quella che pensi tu

Per contrastare la pandemia da Covid-19 abbiamo sviluppato nuovi vaccini ad una velocità mai vista prima. La loro distribuzione, però, ha rivelato tutti i limiti del nostro sistema economico. Costi proibitivi per i Paesi del sud globale, contratti secretati nel nord opulento, scontri geopolitici in tutto il globo. Un insieme di storture che hanno messo in luce come mai prima il ruolo delle lobby farmaceutiche.

È di questo che parliamo nel secondo episodio di “Lobby”, un podcast a cura di Lorenzo Tecleme.

Lo puoi ascoltare sulla tua piattaforma preferita. E puoi ascoltare anche il primo episodio.