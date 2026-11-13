27 dicembre 2025, Bozeman Yellowstone International Airport, Montana. Fa freddo, siamo sotto Capodanno in uno Stato noto per le sue nevicate. Sulla pista ci sono diversi aerei privati. Non è strano. Questo aeroporto è usato soprattutto da chi vuole andare al Yellowstone Club, un circolo super-esclusivo con piste da sci e campi da golf. Un posto da americani ricchi.

Tra gli aerei parcheggiati, ce ne sono due più interessanti di altri. Il primo è l’Air Force Two, l’aereo del vicepresidente degli Stati Uniti. Il secondo è un jet privato riconducibile a John Addison, un broker del petrolio vicino all’azienda olandese Vitol e amico del vicepresidente J.D. Vance. Vitol potreste conoscerla perché da poco ha comprato la raffineria Saras vicino a Cagliari, la più grande del Mediterraneo.

Secondo l’agenzia Reuters, che ha controllato il tracciato dei voli sui siti specializzati e intervistato una fonte, i due si sono trovati nel golf club in mezzo alla neve subito dopo Natale per parlare di due cose: Venezuela e petrolio.

Vance avrebbe chiesto all’amico Addison quanto velocemente avrebbero potuto vendere il petrolio venezuelano, se ci avessero messo sopra le mani. Addison avrebbe risposto all’amico Vance che, con Vitol, sarebbe stata una cosa rapida.

Una settimana dopo, gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e rapito il presidente Nicolás Maduro, assieme alla moglie Cilia Flores. Quando Donald Trump è apparso in tv per spiegare le ragioni dell’aggressione, ha detto: «Faremo entrare le nostre grandissime compagnie petrolifere statunitensi e inizieremo a fare soldi».

Sia Vance sia Addison hanno negato che l’incontro al Yellowstone Club sia mai avvenuto. Ma Addison ha detto che, in effetti, il 5 gennaio il segretario all’Energia Chris Wright lo ha chiamato per chiedergli se Vitol fosse interessata a gestire il petrolio sudamericano che gli Stati Uniti volevano vendere.

Il Financial Times, in una differente inchiesta, ha confermato che il primo stock di petrolio venezuelano gestito dagli Stati Uniti è andato proprio a Vitol. Una curiosa coincidenza: Addison – che di Vitol è un trader e, sembra, quello che ha gestito l’affare – oltre a essere amico di Vance ha donato 6 milioni di dollari alla campagna elettorale di Trump.

Conseguenze del capitalismo selvaggio, e di quello fossile.

Unchained si sposta su Copcast, dalla Cop31 di Antalya

Questo è un mezzo episodio. Registro da Antalya, in Turchia, dove si sta svolgendo la Cop31, cioè l’incontro negoziale sul clima delle Nazioni Unite. Sono qui come inviato di Valori.it, e tra le cose che faccio c’è un podcast giornaliero che si chiama Copcast. Lo trovate in descrizione di puntata: per questa settimana, vi invito ad ascoltarci là, invece che qua.

Nell’introduzione abbiamo parlato di capitalismo fossile: quel sistema che lega libero mercato, crescita infinita e consumo di gas, petrolio, carbone. Le Cop in teoria servono proprio a smantellare il fossile. Riuscirci, però, è un altro paio di maniche. Per questo vi rimando a Copcast: per parlarne meglio.

Se vi va di commentare, poi, abbiamo sempre il gruppo Telegram di Unchained e quello generale di Valori.it. Anche loro in descrizione. Ve l’ho già detto, ma domani – sabato 14 novembre – abbiamo anche un evento live a Milano, all’auditorium di Radio Popolare in via Ollearo 5, dalle 10:30 alle 18:30. Ci saranno David Quammen a parlare di pandemie, Gabriella Greison col suo spettacolo teatrale, Fill Pill con la stand-up comedy ecologista, poi la direttrice e il direttore Lorenza Ghidini e Andrea Barolini, e ci sarò anche io, collegato da Antalya. Si entra gratis, ma ricordatevi di registrarvi su festivalori.it. Anche questo ennesimo link va in bio.

Ci sentiamo nell’altro podcast e, qui, la prossima settimana. A presto!