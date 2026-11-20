Il gioiellino è un film del 2013 di Andrea Molaioli. Parla di una multinazionale italiana fittizia, la Leda, che falsifica i suoi bilanci per evitare il fallimento. La Leda non esiste, ma tutta la storia è ispirata al vero crac di Parmalat del 2003. La frase più celebre del film è questa:

«Rastelli, per stare nella Serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte, con il tridente: un giornale, una squadra di calcio e una banca».

Tether Limited, al contrario di Leda, esiste davvero. Ha sede in El Salvador ma l’hanno fondata due italiani, Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino. Se non siete appassionati di criptovalute o appassionati lettori di Valori.it, con ogni probabilità non conoscete i loro nomi. Ma dovreste. Perché Devasini e Ardoino, zitti zitti, hanno scalato la gerarchia del capitalismo italiano, diventando sempre più ricchi e sempre più potenti. Tanto che, come il manager di Leda, hanno iniziato a giocare a tre punte. Partendo dalla squadra di calcio, e non da una qualunque. Tether ha cercato di prendersi la Juve, ed è tuttora il suo secondo azionista, dopo la Exor della dinastia Agnelli-Elkann. E se la cosa vi stupisce, sappiate che Giancarlo Devasini, senza farsi troppo notare, è diventato nel 2026 l’uomo più ricco d’Italia, stando a Forbes. Più dei vari Ferrari, Armani, Berlusconi, Del Vecchio.

Questa è la storia di Tether, di Devasini e di Ardoino. Parla di criptovalute, Iran, nazioni centramericane, Trump, squadre di calcio, new media. E di come, persino nella vecchia e stanca Italia, il potere economico stia cambiando. La raccontiamo io, Lorenzo Tecleme, ed io, che sono Michela Calculli.

Questo è un episodio speciale di Unchained, che esce assieme alla newsletter Eticoin. Iniziamo.

Giancarlo Devasini è nato a Torino nel 1964, e per la prima parte della sua vita ha fatto tutt’altro. Studi in medicina, carriera da chirurgo plastico. Poi, ad un certo punto, decide di cambiare vita. Negli anni gli hanno chiesto il perché. Lui ha detto, almeno così riporta il Financial Times nella biografia che gli dedica, che quel mestiere gli sembrava una truffa.

Crea allora una serie di aziende, tra loro collegate, nel campo dell’informatica. In alcuni documenti forniti poi da Tether ai giornalisti si legge che il gruppo di Devasini arriva ad avere 100 milioni di fatturato. E che lui, Devasini, lo vende giusto prima della crisi del 2008. Vecchia volpe. Il Financial Times ha indagato un po’, e sostiene che in realtà sia arrivato a 12, di milioni, chiudendo in seguito a un incendio negli uffici. Vecchia volpe.

Devasini si faceva (e, credo, si fa) chiamare Mago Merlino. Il suo incantesimo erano (forse sono) le tante compagnie sparse per il mondo. Nel 1996 si accorda per un risarcimento a Microsoft a seguito di una causa, altre vicende legali le vince: ci finisce in mezzo un gigante come Toshiba, per dire. Sempre secondo il Financial Times, nel 2006 una delle sue tante aziende, Alcosto, acquistò 1.575 chip di memoria da un’azienda del Regno Unito. Dieci anni dopo, un tribunale tributario del Regno Unito, in un caso che non coinvolge Devasini, stabilisce che la transazione era una delle tante «collegate a perdite fiscali fraudolente». Tether, interrogata dai giornalisti, ha spiegato che «le uniche “perdite fiscali fraudolente” di cui siamo a conoscenza sono state il risultato del mancato pagamento delle tasse da parte di uno dei clienti di Alcosto, non di Alcosto stessa». Mago Merlino è molto sicuro di sé.

Nel 2012 Devasini si dà alle criptovalute. Se non siete del settore, vale la pena fare un riassunto. Le criptovalute sono monete digitali private. Non appartengono a uno Stato e a una banca centrale ma, di solito, a un’azienda privata. Chi vuole usarle le ottiene scambiandole con delle monete tradizionali o monete fiat (fiduciarie, come dollari o euro), e poi le utilizza tramite servizi online o per acquisti offline con chi è disposto ad accettarle.

I critici dicono che sono una versione fancy delle monete del Monopoli. Nel caso, sono una versione fancy molto costosa. Ne esistono migliaia, e si stima che nel 2025 gli scambi in criptovaluta siano stati pari all’equivalente in dollari di 8,6 miliardi. In Italia abbiamo anche una definizione legale, per gli avvocati all’ascolto:

«Rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

Creare una moneta anarchica è un vecchio sogno dei programmatori fricchettoni e libertari, i cypherpunk, fin dagli anni ‘80. Quindi il sogno di gente che programmava in cameretta, mezza fatta e sognando la libertà da tutto e tutti.

Ma il vero inventore delle crypto di oggi è Satoshi Nakamoto, e non sappiamo chi sia. Un utente con questo pseudonimo ha pubblicato nel 2008 un paper intitolato «Bitcoin: un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer». C’era la crisi economica, la vecchia rete di società di Devasini stava venendo venduta o era stata distrutta da un incendio, a seconda delle versioni. E il gruppo di persone o la persona che si è scelta il nome Nakamoto creava bitcoin, la prima criptomoneta. Funzionava e funziona grazie alla blockchain, una tecnologia che crea un registro online che non sta su un unico server, ma è contemporaneamente ospitato su tutti i computer che entrano nella rete. In questo modo, nessuno può né spegnere né possedere il sistema bitcoin.

E oggi le crypto non sono più una cosa da nerd libertari. Appartengono, piuttosto, a Ceo creativi, ambiziosi e parecchio anarco-capitalisti. Come Devasini.

In principio era Bitfinex, nata nel 2012, che Wikipedia definisce come «un sito per lo scambio di criptovalute di proprietà di iFinex Inc […] registrata nelle Isole Vergini Britanniche», e sulla questione della localizzazione ci torneremo. La stessa iFinex Inc vede la nascita due anni dopo, nel 2014, di Tether Limited Inc., la protagonista di questa storia di capitalismo selvaggio.

La struttura societaria è articolata e ricostruirla è complesso, ma fin da subito figura Giancarlo Devasini. Qui arriva anche il secondo personaggio della storia, che abbiamo nominato all’inizio ma che ora entra in partita ed è altrettanto importante: Paolo Ardoino. Lui arriva nel 2014 e, mentre registriamo, il primo risulta essere Cfo e azionista di maggioranza di Tether e il secondo è il suo Ceo e volto pubblico dal 2023. Perché di Devasini, invece, non esistono se non poche immagini e frame video. Un fantasma, insomma.

Ma cos’è Tether? Si tratta della società del già citato gruppo che emette la stablecoin Usdt. Per farla breve, peraltro autocitandomi, vi leggo un estratto da un vecchio numero di Eticoin, la newsletter sulle criptovalute di Valori.it: «Le stablecoin sono una particolare categoria di valute virtuali progettate per mantenere un valore stabile nel tempo, con l’obiettivo di neutralizzare la volatilità tipica delle criptovalute come bitcoin o Ethereum. La loro caratteristica fondamentale è l’ancoraggio a un asset sottostante considerato “stabile”, come il dollaro statunitense, l’euro o, in alcuni casi, materie prime come l’oro, per fare gli esempi più comuni».

Tether dunque offre i suoi Usdt con cambio uno a uno in dollari. Con i dollari reali raccolti, la società acquista titoli di Stato statunitensi a breve scadenza, dunque molto liquidi. Qui sta il guadagno: quei titoli di Stato, comprati con i soldi dati dai clienti della crypto, garantiscono un interesse.

Le ragioni per cui la gente compra gli Usdt di Tether sono molteplici: il tentativo di stabilizzare i propri investimenti in criptovalute; una più semplice operatività sugli exchange (i mercati) di criptovalute, usando gli Usdt come moneta di scambio; a volte anche solo la promessa di proteggere i risparmi di chi vive in Paesi con alti tassi di inflazione, trasformandoli in dollari virtuali.

Nelle uscite pubbliche, Ardoino sottolinea spesso la democratizzazione finanziaria che la sua azienda favorisce. Tende a glissare, però, su un quarto motivo di utilizzo della stablecoin: perché può essere utile in operazioni virtuali di riciclaggio di denaro sporco o di aggiramento di sanzioni economiche imposte a determinati Stati (ad esempio dall’Iran per i pedaggi nello Stretto di Hormuz).

Leggiamo su Forbes: «Secondo l’ultima attestazione della società di revisione BDO, al 30 settembre Tether deteneva 122,84 mld di dollari in titoli del Tesoro americano, che salgono a circa 132,4 mld considerando anche le esposizioni indirette attraverso i pronti contro termine». Traduciamo in italiano. Abbiamo detto che Tether vende crypto e compra titoli di Stato, e i titoli di Stato altro non sono che pezzi di debito di un Paese: in questo caso, gli Stati Uniti. Ecco, stando a Forbes le cose a Devasini e Ardoino vanno così bene che la loro azienda è diventata un grande finanziatore del debito sovrano statunitense. Più della Corea del Sud, più degli Emirati Arabi Uniti e di molti altri Paesi sovrani. Il tutto da un ufficio in El Salvador e con poche centinaia di dipendenti. Non male, per Mago Merlino.

Dicevamo delle location. Isole Vergini Britanniche prima, El Salvador adesso. I nostri protagonisti amano i luoghi esotici e possibilmente “friendly” per gli avventurieri della finanza. El Salvador, poi, è diventato il Paese d’elezione dei crypto-bro di tutto il mondo, con anche un esperimento (fallito) di rendere il bitcoin valuta legale. Un luogo ospitale per i nostri protagonisti, con vantaggi normativi e fiscali, molto meno per i deportati dell’Ice statunitense. Ma anche su questo punto vedremo che tutto torna, in qualche modo.

Ora, c’è una ragione per cui vale la pena interessarsi a Tether, Devasini e Ardoino, anche se non investi in crypto, non hai aziende in El Salvador e non segui il valore del dollaro ogni mattina. Perché quando qualcuno diventa molto ricco molto in fretta non cambia solo la distribuzione del denaro: cambia la distribuzione del potere. Il quotidiano britannico The Guardian, in un articolo del 2025, l’ha messa così: «Tether prima combatteva l’establishment. Ora è l’establishment». Cose che capitano, quando diventi miliardario.

Andiamo a luglio 2025. Alla Casa Bianca giornalisti e imprenditori sono affollati attorno alla scrivania del presidente Donald Trump per vedere la firma del Genius Act. Si tratta della legge con cui l’amministrazione repubblicana ha regolato il settore delle stablecoin, e una delle poche leggi sulle crypto che gli Stati Uniti abbiano approvato. Prevede come misura principale che le stablecoin debbano essere sostenute da una referenza sottostante stabile, come il dollaro, con un rapporto uno a uno. Cioè il funzionamento di Tether. E infatti Ardoino è presente e festeggia la notizia.

A un certo punto, come racconta il Wall Street Journal, Trump urla di fronte a tutti: «Dov’è Bo Hines?». Hines, che ha 29 anni ed è l’advisor speciale della presidenza sul tema crypto, si alza in piedi e si prende un sacco di applausi. Ma i giornalisti del quotidiano hanno scoperto poi che il giovane e brillante Hines aveva anche un altro lavoro: possedeva infatti una quota di un’agenzia di consulenza da lui fondata, chiamata Nxum. E, per coincidenza, Tether aveva appena chiuso un accordo da 6 milioni di euro proprio con Nxum. L’azienda ha detto che Hines non ne sapeva niente, ma il conflitto d’interessi rimane. Uno di quelli che avrebbero fatto tremare i governi, una volta, ma che nell’era di Trump è passato inosservato.

E la creatura di Devasini e Ardoino ha molto a che fare anche con il posto da cui tutto è iniziato: l’Italia.

Torniamo all’inizio: dicevamo che per stare nella Serie A del capitalismo servono un giornale, una squadra di calcio e una banca. La banca, in versione exchange crypto, ce l’abbiamo. La squadra di calcio pure (ricordate la partecipazione nella Juve?). Manca il giornale. Anzi, mancava.

Marzo 2025. Ardoino pubblica questo tweet:

«Tether oggi annuncia il suo investimento in BeWater, un’eccellenza Media Italiana. Il gruppo BeWater è a capo sia di Will Media che Chora Media, due aziende leader nel campo delle notizie, media, podcast, eventi e della creazione di contenuti per il mercato italiano».

Si tratta del gruppo che produce, per intenderci, i podcast di Cecilia Sala e Simone Pieranni, o che gestisce la seguitissima pagina di notizie Will Ita, che ha quasi due milioni di follower su Instagram. Sotto una certa età, non potete non conoscerli.

Chora Media ha anche una linea di produzione dedicata alla finanza. E tra gli ospiti, talvolta, c’è proprio Ardoino. Questa è la sua voce all’interno del podcast Black Box di Chora Media.

Potete non essere d’accordo con lui, ma è istruttivo ascoltare Ardoino. Lui trova sempre più spazio per raccontarci la sua visione avveniristica di un mondo governato dagli algoritmi, con persone pressoché immortali (ma magari il tema della longevity lo lascio a Lorenzo per un prossimo episodio), uomini “aumentati” da un’intelligenza artificiale impiantata nel cervello e vecchietti, forse quelli che hanno fallito nell’operazione longevity, assistiti da umanoidi. Peraltro il tutto condito con un tono deterministico, del tipo che non ammette alternative alla propria traiettoria. Determinismo che ha un bisogno vitale dei media per essere promosso, ribadito, confermato e reso in qualche modo neutro per essere digerito da tutte e tutti.

Il gioiellino raccontava la storia del capitalismo italiano di inizio secolo, con dinastie che si aprivano a nuovi mercati e alla finanza. Un capitalismo che, come nel caso della Leda fittizia e della Parmalat reale, finì spesso non benissimo.

Tether è un nuovo capitalismo italiano. Con sedi in posti esotici, fondatori misteriosi e altri che, invece, amano spiegarci la loro visione del futuro. Un capitalismo di crypto e di speculazione finanziaria. Che non ha fatto molto parlare di sé, per ora. Ma che, ora che diventa amico di Donald Trump e compra squadre e giornali, facciamo bene a conoscere.

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