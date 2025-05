Perché Valori.it non sarà più sui social network

Tre anni fa scrivevamo un editoriale per spiegare perché Valori.it è sui social network. Abbiamo sempre avuto piena consapevolezza della possibile incoerenza, da parte di una testata giornalistica che si occupa di economia sostenibile e di finanza etica, di utilizzare piattaforme gestite da aziende che rappresentano molto di ciò che denunciamo quotidianamente.

A distanza di tre anni abbiamo deciso di proseguire il cammino iniziato allora con l’abbandono di X – che allora si chiamava ancora Twitter – e poi via via riducendo la nostra presenza sulle altre piattaforme riducendo il numero di contenuti pubblicati: nei prossimi mesi smetteremo di usare i social network.

È una scelta che sentiamo coerente con i nostri valori: crediamo che informare con responsabilità significhi anche scegliere strumenti di comunicazione che siano attenti ai diritti, all’ambiente e alla giustizia fiscale. I social network si basano su modelli economici fondati sulla sorveglianza dei dati, l’estrazione di valore a scapito dei beni comuni e la disinformazione e che non lesinano pratiche di “ottimizzazione fiscale”. Non possiamo continuare a utilizzarli senza avere la sensazione di contraddirci. E anche se sappiamo che quelle piattaforme funzionano così da sempre, crediamo che ora sia più importante che mai prendere una posizione. Anche se siamo consapevoli che senza un coordinamento con altre realtà, senza una riflessione collettiva, questa decisione rischi di restare semplice testimonianza e non, come vorremmo, un atto “politico”.

Non sappiamo se sarà così per sempre: se cambiassero le condizione potremmo anche rivedere la nostra decisione. E del resto, non sappiamo nemmeno se quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo sia giusto. Anche per questo vorremmo sapere cosa ne pensi.

Ma non stiamo scomparendo: ci troverai nella newsletter nei podcast, negli eventi, e su canali e spazi alternativi, più etici e consapevoli. A cominciare dal nostro sito, nel quale da oggi sarà possibile commentare gli articoli.

Perché abbiamo fatto questa scelta e come la stiamo attuando è spiegato in questo podcast con interventi del nostro direttore, Andrea Barolini, e della project manager, Claudia Vago.