Wakenda forever

Innalzamento del livello dei mari, ondate di caldo, siccità, inondazioni e altri eventi climatici estremi già adesso mettono in pericolo la sopravvivenza fisica di alcuni territori e quella di culture, diritti e popoli. Quali sono le terre a rischio per il clima che cambia? E cosa significa per una comunità perdere la terra su cui è nata?

Wakenda negli Stati Uniti, Zuri in Sardegna e Lutzerath in Germania sembrano tre territori lontanissimi tra loro ma hanno subito una sorte comune. Sono luoghi fantasma, ormai solo evocazione nella memoria di chi li ha abitati. E comune è anche l’eredità che hanno lasciato: comunità orfane, che hanno perso un pezzo della propria storia. Per eventi meteorologici o scelte politiche, queste donne e questi uomini si sono dispersi nel mondo. Senza più un posto da chiamare “casa”.

È da queste tre città che vi inviamo la nostra prima Cartolina da Atlantide.

Un podcast di Valori.it, a cura di Rita Cantalino e Lorenzo Tecleme.