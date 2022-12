Zeropercento. Responsabilità, sostenibilità, impegno e aiuto

Immaginate un negozio in cui comprare prodotti di qualità, a chilometro zero, sostenibili, spesso senza packaging; immaginate che i commessi e le commesse di questo negozio, cioè chi vi aiutano nella scelta, chi batte in cassa lo scontrino, sistema la merce sugli scaffali e rende quel negozio accogliente, siano persone con disabilità intellettuale che trovano in quel lavoro un orgoglio, una nuova spinta e anche un nuovo posto all’interno della società. È esattamente quello che troverete da ZeroPerCento, una bottega etica nel cuore di Milano.La storia di ZeroPerCento è stata raccontata anche in Storie dal futuro, la newsletter dedicata al racconto e al ritratto dei protagonisti del cambiamento. Se vuoi riceverla iscriviti alla newsletter e seleziona “Economia sostenibile” tra i tuoi interessi.