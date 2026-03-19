Premio Teresa Sarti Strada 2026: il tema è “La Voce” per parlare di pace

In un mondo attraversato da conflitti, ingiustizie e silenzi imposti, il valore della Voce diventa fondamentale. A questo tema sarà dedicata la XVI edizione del Premio Teresa Sarti Strada, istituito e finanziato da Fondazione Prosolidare organizzato da Emergency, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia.

Il bando chiede ai giovani studenti di presentare entro il 28 aprile un disegno o un elaborato grafico (per le scuole primarie), un elaborato scritto (per le scuole secondarie di 1 grado), oppure una produzione audio-video (sia per le scuole primarie che per le secondarie di 1 grado) che abbia come tema “La Voce”, un invito per bambini e ragazzi a riflettere sul potere della parola, del dialogo e dell’ascolto. Un modo per far sentire la propria voce contro la guerra e la violenza, per affermare che la pace nasce dal dialogo, dall’ascolto, dalle relazioni tra le persone e dalla comprensione reciproca.

“La Voce” contro la guerra: perché Emergency ha scelto questo tema per il 2026

Perché ogni voce, anche la più piccola, può essere luce, accendere il cambiamento, diventare la sfida del nostro tempo.

Da sedici anni, il premio intitolato a Teresa Sarti Strada, co-fondatrice insieme a Gino Strada di Emergency, di cui è stata presidente fino al 2009, intende stimolare l’interesse degli studenti verso le più attuali tematiche sociali, al fine di sollecitare i giovanissimi, le famiglie e le scuole alla partecipazione attiva in un processo creativo di riflessione, interpretazione e rielaborazione di questi temi. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di esprimere, singolarmente o nella comunità scolastica, la propria visione del mondo, a partire da valori come la pace, la solidarietà, i diritti umani e la giustizia sociale. Ogni anno sono tanti gli istituti che scelgono di prendere parte al concorso: l’edizione del 2025 ha visto la partecipazione di 130 scuole, di cui 65 istituti primari e 65 istituti secondari di primo grado, con 310 elaborati, per un totale di 3.082 studenti coinvolti.

«Quest’anno abbiamo deciso di dedicare il Premio a La Voce, il primo strumento con cui esprimiamo il nostro arrivo nel mondo, che dà forma ai nostri pensieri ed è il mezzo grazie a cui raccontiamo speranze, costruiamo relazioni e affermiamo i nostri diritti», – dichiara Chiara Vallania, coordinatrice dell’Ufficio Scuola di Emergency. «Anche l’articolo 11 della Costituzione italiana ha dato Voce a un vento di cambiamento e di pace, generato in Italia dopo le guerre mondiali, per dire chiaramente che il nostro Paese non farà mai più la guerra. Emergency vuole ricordare a tutti questa Voce autorevole ed è impegnata nella campagna R1PUD1A, a cui ciascuno può partecipare, anche le scuole».

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Chi può partecipare al Premio Teresa Sarti Strada 2026 e come presentare gli elaborati

Al concorso potranno prendere parte, con il coordinamento degli insegnanti, alunni singoli, gruppi di alunni, intere classi o più classi insieme, presentando le loro creazioni ispirate al tema del Premio. I bambini delle scuole primarie potranno presentare i loro disegni o elaborati grafici che dovranno essere convertiti digitalmente nei formati jpg/jpeg o pdf.

I ragazzi delle scuole secondarie, invece, potranno partecipare con composizioni scritte di massimo 2.500 battute (spazi esclusi) in formato pdf. Gli alunni di entrambi gli ordini potranno scegliere di concorrere con elaborati multimediali (audio/video) in formato mp4 e/o Mov della lunghezza massima di 2 minuti e 30 secondi. Ogni partecipante (singolo o in gruppo) potrà presentare un solo elaborato.

Premi, scadenze e modalità di invio

Una giuria composta da rappresentanti di Fondazione Prosolidar e di Emergency, e da eventuali figure professionali esperte nelle diverse categorie, selezionerà 3 elaborati per ogni categoria, 9 in totale, a cui verrà conferito un premio del valore di 800 euro per l’acquisto di materiale didattico. La giuria potrà inoltre proporre a Fondazione Prosolidar ed Emergency di assegnare un “Premio speciale della giuria”, sempre corrispondente a un valore di 800 euro per l’acquisto di materiale didattico.

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti di Fondazione Prosolidar e di Emergency a partire dal 19 maggio 2026. I vincitori del concorso riceveranno comunicazione via mail del conferimento del premio, della data e del luogo della consegna. La premiazione si svolgerà il 6 giugno 2026.

Per la spedizione degli elaborati è necessario inviare una mail di richiesta all’indirizzo premioteresa@emergency.it entro le ore 14:00 del 28 aprile. Alla richiesta, seguirà una mail di conferma con un link per permettere l’upload degli elaborati che andranno caricati entro le ore 14:00 del 5 maggio 2026.

Il bando e il modulo di partecipazione al concorso, da scaricare e compilare, sono disponibili sulla pagina del Premio del sito di Emergency e sul sito di Fondazione Prosolidar.