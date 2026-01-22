Cinque anni dal Trattato per la proibizione delle armi nucleari: il disarmo non può aspettare

Mentre il mondo si avvicina alla scadenza dell’ultimo trattato che limita gli arsenali nucleari di Stati Uniti e Russia, cresce il rischio di una nuova corsa agli armamenti. In questo contesto, il quinto anniversario dell’entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw) ricorda che la sicurezza non può essere fondata sulla minaccia di distruzione globale.

Il 22 gennaio 2021 entrava in vigore il Tpnw, primo accordo internazionale che mette esplicitamente al bando le armi nucleari, vietandone sviluppo, sperimentazione, produzione, stoccaggio, uso e minaccia di uso. Un passaggio storico. A renderlo possibile, la mobilitazione della società civile globale e le testimonianze degli hibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, che per decenni hanno denunciato l’impatto umano e intergenerazionale delle armi nucleari.

In occasione del quinto anniversario del Tpnw, la mobilitazione “Italia ripensaci” sottolinea l’urgenza di rafforzare il percorso di disarmo e superare la logica della deterrenza nucleare che continua a esporre il mondo a un rischio crescente. La promuovono nel nostro Paese Senzatomica, campagna coordinata dalla Fondazione Be The Hope, e Rete Italiana Pace Disarmo.

L’anniversario arriva in un momento particolarmente critico. Il 5 febbraio 2026 scadrà il New START, l’ultimo Trattato di riduzione delle armi strategiche tra Russia e Stati Uniti. Ad oggi è l’unica struttura bilaterale di controllo degli armamenti nucleari. I due Paesi, insieme, controllano circa l’87% delle armi nucleari mondiali. Secondo la Federation of American Scientists, la Russia possiede 5.459 testate e gli Stati Uniti 5.177. Nel 2024, secondo i dati dell’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, la Russia ha speso 8,1 miliardi di dollari per le armi nucleari. Gli Stati Uniti 56,8 miliardi.

Perché non è vero che la deterrenza è una garanzia di sicurezza

In questi cinque anni, il Tpnw ha contribuito a smontare la narrazione della deterrenza come garanzia di sicurezza. Promuovendo un approccio fondato su evidenze scientifiche e sulla consapevolezza delle conseguenze umanitarie e ambientali di qualsiasi uso di armi nucleari. Uno dei suoi risultati più rilevanti è aver reso centrali le vittime e le comunità colpite: i sopravvissuti alle esplosioni del 1945, le popolazioni coinvolte nelle oltre 2.000 sperimentazioni nucleari e i territori che ancora ne portano le ferite.

La loro voce è oggi riconosciuta nei principali spazi internazionali, dal Tpnw al Trattato di Non Proliferazione (Npt), fino all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Una voce cui anche le comunità locali italiane danno eco. Sono infatti già oltre 135 i Comuni del nostro Paese (cui si aggiungono due Regioni) che hanno aderito all’Appello delle città di Ican a sostegno dei principi e contenuti del Trattato.

La voce delle vittime di armi atomiche e test nucleari

«Mettere al centro le persone significa affermare che la dignità della vita viene prima di qualsiasi logica di potenza. Non servono qualità speciali per cambiare il mondo», afferma Roberto Francini, presidente della Fondazione Be The Hope. «Ogni persona può fare la differenza, superando paura e rassegnazione e scegliendo di costruire sicurezza nella comunità in cui vive».

«Il Trattato Tpnw è una pietra miliare del disarmo umanitario non solo perché è la prima norma nella storia che mette completamente fuori legge le armi più distruttive mai inventate, ma anche perché è frutto di un lavoro congiunto di società civile e Stati nato dall’idea innovativa di mettere al centro le vittime: popolazioni colpite da armi atomiche e test nucleari. Per il bene dell’umanità e il futuro di donne e uomini, i governanti, anche quelli italiani, dovrebbero ascoltare questa voce di pace», sottolinea Lisa Clark, vicepresidente dei Beati Costruttori di Pace, a nome di Rete Pace Disarmo.

Le iniziative legate al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari

Nel quinto anniversario dell’entrata in vigore del Tpnw, Senzatomica rinnova l’impegno a sensibilizzare cittadine e cittadini, scuole, istituzioni e comunità locali. Strumento principale della campagna è la mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari”, un percorso di educazione al disarmo e alla pace. Dal 2011 la mostra ha attraversato 100 tappe ed è stata visitata da oltre 460mila persone, di cui più del 40% studenti e studentesse. Dal 20 febbraio al 10 aprile 2026 l’esposizione farà tappa a Grugliasco, in provincia di Torino.

Nei giorni che ricordano l’ottenimento di questa pietra miliare del cammino verso un disarmo nucleare totale, sono diversi gli appuntamenti di celebrazione e rilancio della mobilitazione in tutta Italia. In particolare sono da segnalare le giornate programmate a Cervia (lead city per l’Italia di Mayors for Peace), a Potenza e a Padova.