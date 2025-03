Uefa Report Volume Due: la Premier League vale il doppio degli altri

Nella scorsa puntata abbiamo dato uno sguardo generale ai ricavi, alle perdite e soprattutto ai debiti complessivi del calcio europeo. In questa, utilizzando sempre il report annuale pubblicato dalla Uefa, “The European Club Finance and Investment Landscape” del 2024, proviamo a scomporre quei dati per campionato e per club. La prima cosa che salta all’occhio è che dei 26,8 miliardi di euro di ricavi per il 2023, ben 7,1 miliardi sono prodotti dalla Premier League.

Il doppio di quanto riescono a generare la Liga spagnola e la Bundesliga tedesca (entrambe 3,6 miliardi). Due volte e mezzo la Serie A, con 2,8 miliardi e tre volte la Ligue 1 francese con 2,3 miliardi. Dieci volte tanto i campionati che seguono: Russia (980 milioni), Olanda (678), Portogallo (615), Belgio (580) e così via. Ma dalla Premier League arrivano anche il maggior numero di club con i bilanci 2023 in negativo: 7, rispetto ai 5 italiani, ai 3 spagnoli e ai 2 tedeschi. E ovviamente i debiti, che raggiungono nel 2023 la cifra record di 8,9 miliardi, davanti alla Liga (5,5), alla Serie A (3,7), alla Ligue 1 (2,7) e alla Bundesliga (1,4).

Uefa Report: Real Madrid primo nei ricavi con oltre 1 miliardo

Questa sperequazione si riflette ovviamente anche a livello dei singoli club. E in particolare nei club di mezza classifica, come osserva The Guardian. Qui i club della Premier League hanno ricavi in media due volte maggiori di quelli della Bundesliga e tre volte più di quelli di Serie A e Liga. Per quello che riguarda i 20 club più grandi a guidare la classifica c’è il Real Madrid, con ricavi per 1 miliardo.

Primo club nella storia a sfondare il tetto del miliardo, in pratica il solo Real ha ricavi di poco inferiori agli interi campionati di Portogallo e Belgio. Seguono il Manchester City (854 milioni) e Paris Saint-Germain (808 milioni). Anche qui, fa impressione confrontare i numeri con quelli di cinque anni fa. Nella stagione 2019 i ricavi del Real Madrid erano di 750 milioni, quelli del City 616 e del Psg 619. Ancora più impressionante fare il confronto con il 2009, dove abbiamo Real a 200 milioni e City e Psg poco sopra i 100.

Nella top 20 dei ricavi anche Milan, Inter e Juve

In questa speciale classifica dei 20 club più ricchi, dominata dalla Premier League che porta sei squadre nelle prime dieci posizioni, ci sono anche tre squadre italiane. Le solite verrebbe da dire, ovvero quelle con “la maglia a strisce”. Al tredicesimo posto troviamo il Milan, con ricavi nel 2023 per 406 milioni. Quasi il doppio dei 217 del 2019. Segue l’Inter al quattordicesimo posto con 401 milioni, poco più dei 374 milioni del 2019.

Poi la Juve al sedicesimo posto con 360 milioni, in netto calo rispetto ai 464 milioni del 2019. Un dato spiegabile con la mancata partecipazione alla Champions League 2023-24. Per lo stesso motivo saranno quindi destinati a crollare i ricavi del prossimo anno per il Milan, per cui resta un miraggio addirittura qualificarsi per le coppe. E forse anche per la stessa Juve, ancora in bilico.

Uefa Report: è il Chelsea la squadra con la rosa più costosa

Altro date interessante che emerge dal report della Uefa sono i soldi spesi dai singoli club per la costruzione delle loro rose. Anche qui domina la Premier League, con ben quattro squadre nelle prime cinque posizioni. In testa si trova il Chelsea che sbaraglia ogni record con una rosa nel 2023 del valore di 1,65 miliardi di euro, diventando la squadra più costosa di tutti i tempi. Il tutto per raggiungere, lo scorso anno, un esaltante sesto posto in Premier League.

Seguono Manchester City (1,2 miliardi), Manchester United (1,2) e Arsenal (1,1). Al quinto posto la prima non inglese, il Real Madrid con una rosa del valore di 924 milioni. Poi il Psg con 913 milioni e di nuovo due squadre di Premier: Liverpool con 872 milioni e Tottenham con 811 milioni. Poi arriviamo noi. Se sono solo tre le squadre italiane nella top 20 dei ricavi, sono ben cinque le squadre della Serie A nella top 20 delle rose più costose.

E le italiane spendono troppo per quel che vincono

Al nono posto troviamo la Juventus con una rosa del valore di 727 milioni. Segue l’Inter al decimo con 624 milioni. Poi il Napoli diciassettesimo con 445 milioni, il Milan diciottesimo con 382 milioni e la Roma ventesima con 358 milioni. È evidente che poi i risultati delle squadre italiane non corrispondono alle spese sostenute. Oppure appare ancora più lecito domandarsi perché i club italiani spendano così tanti soldi, se poi non primeggiano né nei risultati sportivi né tantomeno in quelli economici.

Un mistero che ha probabilmente la sua soluzione nei complessi meccanismi finanziari che regolano la proprietà di queste squadre. Ma il discorso si può allargare. A guardare infatti alle proprietà di questi club si nota come quasi tutte (con l’eccezione delle squadre tedesche) appartengano a fondi d’investimento, holding finanziarie o società di gestione patrimoniale. Il mondo della finanza applicata allo sport, dove spese e ricavi non hanno alcuna attinenza con le prestazioni in campo. Alla faccia dei tifosi.

Fine della seconda e ultima parte. Nella prima parte ci siamo occupati dei grandi numeri complessivi del calcio europeo, a partire dai debiti in vertiginoso aumento.