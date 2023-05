Dal 19 al 21 maggio a Modena torna Play, il Festival del gioco. Tre giorni di eventi per appassionati di ogni tipo di gioco, la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per famiglie.

Al Quartiere fieristico, in viale Virgilio 70/90, 28mila metri quadrati con oltre 150 espositori e altrettante novità editoriali, 2.500 tavoli di giochi allestiti contemporaneamente e più di 300 eventi in programma.

La manifestazione, alla sua 14esima edizione, è organizzata da ModenaFiere in collaborazione con Ludo Labo e il supporto di Club TreEmme, La Tana dei Goblin e altre decine di associazioni ludiche italiane.

Valori.it e Fondazione Finanza Etica a Play, il Festival del gioco

Quest’anno a Play saranno presenti anche Valori.it e Fondazione Finanza Etica. Nella mattinata di venerdì 19 si svolgeranno due laboratori con le scuole utilizzando il gioco “Affari nostri. La finanza non è un gioco”. Un Edu-LARP realizzato da Fondazione Finanza Etica con la collaborazione di Game Science Research Center e UNIMORE- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sull’educazione finanziaria e l’impatto etico degli investimenti.

Nel pomeriggio, invece, parteciperemo alla tavola esagonale nella quale racconteremo in che modo Fondazione Finanza Etica usa i giochi per fare educazione finanziaria. Un’attività che Fondazione svolge da anni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nei gruppi e fra le associazioni del territorio, nelle imprese, nei centri di formazione, dove ci sono cittadini e cittadine che possono migliorare la propria comprensione dell’uso del denaro, dei meccanismi della finanza e degli impatti sociali e ambientali delle risorse finanziarie. Un’attività che beneficia delle possibilità offerte dal gioco di imparare simulando, in gruppo, comportamenti di risparmiatori, gestori e intermediari finanziari.

L’Italia è tra i Paesi con i più bassi livelli di educazione finanziaria al mondo. È fondamentale guidare adulti e ragazzi nell’apprendere a gestire i propri soldi, che siano risparmi o investimenti. Soprattutto con un approccio “critico”, ovvero considerando le conseguenze non economiche delle nostre azioni economiche.

Scopri i giochi con cui Fondazione Finanza Etica fa educazione critica alla finanza.