Abitare accogliendo, un corso per costruire nuovi modelli abitativi condivisi

L’idea di dare vita a un progetto abitativo condiviso, in forma familiare e comunitaria, sulla carta suona senza dubbio stimolante. Soprattutto agli occhi di tutte quelle persone – e sono sempre di più – che sentono il bisogno di vivere in modo diverso: più solidale, consapevole, aperto al prossimo. Quando si prova a trasformare questo desiderio in una scelta concreta, però, ci si imbatte in una serie di ostacoli che è difficile immaginare dall’esterno. Ostacoli di tipo pratico, economico, normativo, ma anche legati agli aspetti relazionali e organizzativi.

Nasce da questa esigenza il corso Abitare accogliendo, che prende il via l’11 e il 18 novembre con due moduli online nella piattaforma zoom di Scuola capitale sociale e si conclude con un weekend di laboratorio (dal 28 al 30 novembre) presso la comunità solidale Aia Santa, tra le colline del Mugello nel comune di Vicchio (Firenze).

A chi è rivolto e di cosa parla il corso Abitare accogliendo

Il corso si rivolge a tutti coloro che si sentono pronti ad avviare un’esperienza di accoglienza stabile. Può essere sotto forma di casa famiglia o struttura residenziale comunitaria, destinata a persone con fragilità o a rischio di marginalità, oppure una comunità solidale in cui si condividono gli spazi, si organizzano attività e si gestiscono collettivamente alcune risorse. Per partecipare non è necessario che il progetto sia già avviato, purché ci sia la seria intenzione di farlo con un orizzonte verosimile. È una possibile strada che ben si adatta a chi ha a cuore i temi dell’ospitalità, della giustizia sociale, della cura e della convivenza. Ma anche a chi è impegnato nel volontariato o nel sociale o, ancora, a chi ha già alle spalle un’esperienza di accoglienza e vuole consolidarla, portarla su un altro livello o semplicemente guardarla da un altro punto di vista.

Il programma del corso

Il metodo didattico scelto per il corso Abitare accogliendo è partecipativo, induttivo ed esperienziale, con sessioni frontali che si alternano a laboratori, attività di gruppo e individuali. Si inizia martedì 11 novembre dalle 17:30 alle 20:00 con il primo modulo online, dal titolo “Perché accogliere? Riconoscere il desiderio e dargli voce”. Il secondo è in programma allo stesso orario il martedì successivo, 18 novembre, e verte sul tema “Dall’intuizione alla possibilità: forme dell’accoglienza”. Le lezioni si possono seguire in diretta streaming oppure in differita. Nel pomeriggio di venerdì 28 novembre prende il via, con una visita all’Aia Santa, il laboratorio: tre giorni in cui fare esperienza concreta di vita in condivisione, affrontare gli aspetti normativi ed economici ed elaborare le proprie idee progettuali.

Il percorso è coordinato da Ugo Biggeri, cooperante, attivista e tra i fondatori di Banca Etica, di cui è stato presidente. A condurre lezioni e laboratori sono alcuni membri dell’associazione le C.A.S.E., che gestisce diverse esperienze di convivenza solidale nel territorio fiorentino. Sono previsti anche interventi di persone direttamente coinvolte in queste realtà.

La Scuola Capitale Sociale

Il corso Abitare accogliendo è organizzato in collaborazione con la Scuola Capitale Sociale, che si rivolge a «tutti coloro che – da cittadini, attivisti, volontari, lavoratori, imprenditori o amministratori pubblici – desiderano realizzare un cambiamento nei propri contesti di vita, in linea con i principi di equità sociale e sostenibilità ambientale». Tutto questo, cercando di contenere i costi di iscrizione per allargare il bacino dei potenziali partecipanti. Questa realtà ha all’attivo 44 corsi di formazione erogati, con 1.233 partecipanti e 7.500 persone collegate alle conferenze gratuite.