L’Africa sfrutta la tecnologia spaziale per sistemi di allerta precoce contro i disastri climatici

Mentre l’Africa è alle prese con gli impatti crescenti della crisi climatica, sta lanciando una nuova frontiera della difesa, un sistema di allerta rapido via satellite conosciuto come SEWA (Spazio per l’allarme rapido in Africa). Ufficialmente avviato in occasione di un forum di alto livello tenutosi dal 23 al 27 giugno a Windhoek, in Namibia, SEWA segna una tappa significativa nell’impegno del continente per una preparazione proattiva ai disastri.

In occasione della recente conclusione del Forum congiunto sui servizi climatici intra-ACP e sulle applicazioni correlate (ClimSA) e SEWA, gli stakeholder di tutto il continente si sono riuniti sotto il tema “Accelerare l’accesso ai servizi climatici e meteorologici per economie e comunità africane resilienti”.

Il forum che ha riunito alte cariche rappresentative dalla African Union Commission (AUC), Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (SADC), Unione europea, governi nazionali, agenzie meteorologiche, ricercatori e altri partner tecnici, ha mostrato la crescente dipendenza del continente dalle tecnologie spaziali e dalle soluzioni basate sui dati per anticipare e gestire i disastri legati al clima.

Il contesto: l’Africa di fronte alla crisi climatica

Anche se l’Africa contribuisce in misura minore alle emissioni globali di gas serra, resta il continente più vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici e il meno equipaggiato per anticiparli o rispondervi. Nonostante copra quasi un quinto della superficie terrestre, l’Africa ha la rete di osservazione climatica terrestre più scarsa, il che ostacola la diffusione di avvisi tempestivi e salvavita in caso di disastri climatici.

Secondo la sesta valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), i settori chiave dello sviluppo africano stanno già sperimentando perdite e danni diffusi attribuibili al cambiamento climatico indotto dall’uomo, tra cui la perdita di biodiversità, la scarsità d’acqua, la riduzione della produzione alimentare, la perdita di vite umane e la riduzione della crescita economica.

Nella sua dichiarazione di apertura, H.E. Moses Vilakati, commissario dell’Unione Africana per l’agricoltura, lo sviluppo rurale, l’economia blu e l’ambiente sostenibile (ARBE), ha dichiarato: «L’Africa non è mai stata così vulnerabile agli impatti dei fenomeni meteorologici estremi e dei cambiamenti climatici come in questo momento».

Nel 2022, più di 110 milioni di persone in Africa sono state direttamente colpite dai rischi legati al tempo, al clima e all’acqua, causando più di 8,5 miliardi di dollari di danni economici e almeno 5mila vittime, secondo l’Emergency Event Database. Inoltre, la crescita della produttività agricola è crollata del 34% dal 1961 a causa dei cambiamenti climatici, più di qualsiasi altra regione.

ClimSA e SEWA: colmare il divario informativo sul clima

Come interventi vitali per affrontare le sfide climatiche, i programmi Intra-ACP Climate Services and Related Applications (ClimSA) e lo Spazio per l’allerta precoce in Africa (SEWA) mirano a rafforzare la capacità dell’Africa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di costruire la resilienza, rafforzando al contempo la lotta alla povertà del continente.

Focalizzando a colmare il gap informativo nei Paesi africani, caraibici e del Pacifico (ACP), ClimSA sostiene lo sviluppo di servizi climatici orientati all’utente finale in settori chiave come l’agricoltura, la salute, l’energia, l’acqua e la riduzione del rischio di disastri. Oltre a celebrare i risultati di ClimSA, il forum ha segnato anche il lancio ufficiale del programma Space for Early Warning in Africa (SEWA), per colmare le lacune degli Stati membri in termini di capacità di generare e fornire servizi di informazione meteorologica, di allerta precoce e climatica tempestivi e affidabili. SEWA sfrutta la tecnologia satellitare per rafforzare i sistemi di allerta rapida multirischio (MHEWS) e migliorare l’accesso ai dati da parte di governi, gruppi della società civile e comunità.

Newsletter Iscriviti a Chicxulub Storie e approfondimenti sulla crisi climatica. Dichiaro di aver letto e accettato l’informativa in materia di privacy Settimanale

Settimanale Anteprima

«Ora siamo più preparati»: i risultati del programma SEWA

Rispondendo alle domande poste nella conferenza stampa, H.E. Moses Vilakati ha delineato diversi risultati tangibili a seguito del lancio del SEWA. «Come Unione Africana sosteniamo gli Stati membri. Finora con 34 stazioni di osservazione meteorologica in tutta l’Africa occidentale orientale e meridionale. Esse alimentano una rete di sale situazionali in blocchi regionali come ECOWAS, ECCAS e IGAD, fornendo dati in tempo reale per la risposta ai disastri.

Per quanto riguarda la collaborazione con i partner, il commissario ha osservato che «ad oggi, questo programma ha formato oltre 200 esperti in tutta l’Africa, esperti che ora possono formare giornalisti, società civile e persino le comunità più vulnerabili». E ha aggiunto: «Aiuteranno a garantire che gli avvisi raggiungano anche i gruppi più vulnerabili in un modo che possano comprendere e agire». Inoltre ha sottolineato che i piani di SEWA per la scalata a livello nazionale, iniziando con la Tanzania.

«Vogliamo ampliare queste “stanze situazionali” in modo che possano parlare tra loro. Perché quando comunicano possono fornire alla comunità dati in tempo reale su ciò che sta accadendo. Quindi se un ciclone si sta formando, si sa che in pochi giorni può raggiungerci e ci si può preparare in anticipo. Adesso, queste stanze situazionali operano a livello nazionale. È già iniziato in Oriente, con la Repubblica di Tanzania. In collaborazione con i nostri partner, speriamo di diffondere strategicamente questo modello in tutta l’Africa».

Il ruolo dei governi: dalla sovranità alla capacità di agire

Per Spazio per i sistemi di allarme rapido (SEWA) l’inclusività e l’impegno locale sono centrali per raggiungere il successo. Su come i governi garantiranno che i dati si traducano effettivamente in azioni, ha ribadito il commissario Vilakati. «I governi sono sovrani. Non possiamo costringerli ad agire. Ma nessun leader vuole essere colto di sorpresa. L’incentivo è la sopravvivenza, perché questi dati salvano vite umane e i governi comprendono la posta in gioco. In molti casi, il problema non è la volontà, ma la capacità di interpretare e utilizzare i dati satellitari in tempo reale. Ecco perché SEWA si concentra anche sulla costruzione di capacità umane oltre che di infrastrutture. Ma per quanto avanzata sia la tecnologia, è inutile se non raggiunge le persone o se queste non ne comprendono il significato. È qui che entrate in gioco voi, i media. Abbiamo bisogno di giornalisti che raccontino queste storie, che avvertano le persone di cicloni, incendi, inondazioni. Che lo sappiano in tempo. È così che salviamo le vite. Perché non si tratta più di sapere se un disastro colpirà. È quando».

Preoccupazioni e limiti del sistema di allerta precoce

Rispondendo anche alle preoccupazioni sul funzionamento del SEWA nei Paesi in cui le infrastrutture sono carenti, Jonas Sheelongo del ministero dei Lavori e dei Trasporti della Namibia, in rappresentanza del governo ospitante, ha sottolineato la progettazione integrata del programma: «Ogni partner ha un ruolo. C’è chi gestisce i dati, chi li traduce per gli agricoltori o urbanisti. È un sistema integrato pensato per il cittadino africano». E aggiunge che anche in posti in cui le infrastrutture sono deboli, l’allerta precoce può guidare interventi a breve, medio o lungo termine.

«Avrete notato che nei Paesi occidentali quasi tutti gli edifici devono avere un sistema di riscaldamento. Guardate il nostro ambiente: noi non lo abbiamo. Ma l’allerta precoce e ciò che stiamo osservando nei cambiamenti dei modelli meteorologici e negli eventi estremi aiutano ad attivare interventi politici. I centri urbani, ad esempio, possono iniziare a capire cosa dice il meteo. Se ciò che vediamo è solo stagionale, forse non abbiamo ancora bisogno di infrastrutture a lungo termine. Ma dobbiamo iniziare a prepararci, soprattutto per i nostri agricoltori».

L’articolo è stato pubblicato da Global Voices