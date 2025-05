Vite in rovina: i civili pagano il prezzo delle armi esplosive

Nel 2024 i civili hanno continuato a sopportare il peso di bombardamenti e bombardamenti nelle città di tutto il mondo. In tutto il mondo, i civili e le infrastrutture civili sono stati danneggiati da armi esplosive utilizzate da attori statali e non statali in 74 Paesi e territori. È ciò che rivela il nuovo report “Explosive Weapons Monitor” promosso dall’International Network on Explosive Weapons.

Esplosioni e vittime civili: i dati allarmanti del monitoraggio globale 2024

Secondo l’Explosive Weapons Monitor 2024 i continui e pesanti bombardamenti a Gaza, così come l’uso estensivo di armi esplosive in Libano, Myanmar, Sudan, Siria, Ucraina e altrove, hanno causato migliaia di morti tra i civili. Oltre ad effetti a lungo termine della perdita di un accesso sicuro all’assistenza sanitaria, all’istruzione, agli aiuti e alla sicurezza alimentare.

«I civili pagano il prezzo più alto quando le armi esplosive vengono utilizzate in città popolate. Vediamo un preoccupante schema di danni causati dall’uso di armi esplosive nei conflitti in corso che si estende ben oltre l’area dell’attacco», ha dichiarato Katherine Young, responsabile della ricerca e del monitoraggio per l’Explosive Weapons Monitor.

«Le armi esplosive non solo uccidono e feriscono i civili, ma causano anche danni a scuole, strutture sanitarie, linee elettriche, forniture idriche e altre infrastrutture essenziali. Danni che possono durare a lungo dopo la fine dei conflitti. Questo infligge ulteriori sofferenze a lungo termine alle popolazioni la cui vita è stata resa insopportabile durante i bombardamenti», sottolinea Francesco Vignarca, coordinatore campagne di Rete Pace Disarmo.

Palestina: due terzi delle morti civili causate da armi esplosive

Le morti civili causate da armi esplosive in Palestina hanno rappresentato quasi i due terzi di tutte quelle riportate nel mondo nel 2024. Rimanendo persistentemente alte dopo un anno di morti e feriti civili già senza precedenti nel 2023. Nel resto del mondo i decessi di civili causati da armi esplosive sono aumentati di oltre la metà rispetto all’anno precedente. Con incrementi notevoli in Libano, Myanmar, Siria e Ucraina.

Il Rapporto sottolinea inoltre che gli attacchi con armi esplosive alle infrastrutture civili e ai servizi essenziali sono aumentati notevolmente. Nel 2024 l’uso di armi esplosive negli attacchi a strutture sanitarie è aumentato del 64% rispetto al 2023, con distruzioni di ospedali e ambulanze e uccisioni di operatori sanitari. Allo stesso modo, nel 2024 l’uso di armi esplosive negli attacchi a strutture educative e di istruzione è più che raddoppiato. E gli attacchi agli aiuti umanitari sono stati quasi cinque volte più frequenti.

Myanmar, Sudan, Siria e Ucraina: civili sotto attacco

Con la sua analisi l’Explosive Weapons Monitor mostra anche che l’uso di armi esplosive ha effetti continui sui civili nei contesti di conflitto di tutto il mondo:

In Ucraina , tre anni di conflitto hanno devastato il sistema sanitario. Gli attacchi alle infrastrutture elettriche ed energetiche del Paese e i ripetuti attacchi a molte strutture sanitarie hanno impedito l’accesso all’assistenza sanitaria. E messo in pericolo operatori sanitari e pazienti

, tre anni di conflitto hanno devastato il sistema sanitario. Gli attacchi alle infrastrutture elettriche ed energetiche del Paese e i ripetuti attacchi a molte strutture sanitarie hanno impedito l’accesso all’assistenza sanitaria. E messo in pericolo operatori sanitari e pazienti In Myanmar , lo sfollamento interno, che ha raggiunto livelli record, e i continui attacchi a scuole, università e altre infrastrutture educative hanno causato interruzioni dell’apprendimento dalla scuola materna all’istruzione superiore. Con conseguenze a lungo termine sulle prospettive di lavoro, sui mezzi di sussistenza e sulla salute mentale

, lo sfollamento interno, che ha raggiunto livelli record, e i continui attacchi a scuole, università e altre infrastrutture educative hanno causato interruzioni dell’apprendimento dalla scuola materna all’istruzione superiore. Con conseguenze a lungo termine sulle prospettive di lavoro, sui mezzi di sussistenza e sulla salute mentale In Sudan , il numero di persone bisognose di assistenza umanitaria è salito a quasi 25 milioni alla fine del 2023. E le agenzie umanitarie hanno ridotto i programmi ed evacuato il personale a causa della maggiore insicurezza e del rischio di danni causati da armi esplosive

, il numero di persone bisognose di assistenza umanitaria è salito a quasi 25 milioni alla fine del 2023. E le agenzie umanitarie hanno ridotto i programmi ed evacuato il personale a causa della maggiore insicurezza e del rischio di danni causati da armi esplosive In Siria, le Nazioni Unite stimano che quasi 15,4 milioni di siriani siano a rischio immediato di morte e lesioni a causa di residuati bellici esplosivi, man mano che i civili tornano nelle città, nei villaggi e nei terreni agricoli. E che aumentano le morti di civili a causa di mine e altri ordigni inesplosi.

Gli Stati devono agire: la dichiarazione contro le armi esplosive

Data l’entità dei danni nel 2024, il rapporto dimostra che è di fondamentale importanza che gli Stati riducano i danni ai civili e alle infrastrutture da cui dipendono. A tal fine, gli Stati dovrebbero approvare e attuare la Dichiarazione politica del 2022 sul rafforzamento della protezione dei civili dalle conseguenze umanitarie dell’uso di armi esplosive nelle aree popolate.

Questo accordo internazionale per proteggere i civili dagli effetti devastanti delle armi esplosive nelle aree urbane è stato finora approvato da 87 Paesi. «Gli Stati devono rifiutarsi di normalizzare il devastante tributo delle armi esplosive sui civili. Firmando la dichiarazione politica, gli Stati inviano un chiaro messaggio: i danni ai civili e la distruzione delle infrastrutture di cui hanno bisogno per sopravvivere non saranno tollerati», ha dichiarato Alma Taslidzan, responsabile per il disarmo e la protezione dei civili di Humanity & Inclusion.