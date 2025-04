Spese militari mondiali al record storico: così si allontana la pace

Il SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, ha diffuso nei giorni scorsi le nuove stime sulla spesa militare globale per il 2024. Il totale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari, con un aumento del 9,4% in termini reali rispetto all’anno precedente. Siamo di fronte al maggiore aumento delle spese per eserciti ed armi su base annua almeno dalla fine della Guerra Fredda. Con un incremento di quasi il 20% in soli tre anni.

La spesa militare è aumentata in tutte le regioni del mondo, con una crescita particolarmente rapida sia in Europa che in Medio Oriente. I primi cinque Paesi che spendono in campo militare – Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India – rappresentano il 60% del totale globale.

La corsa agli armamenti accelera in Europa, Medio Oriente e Asia

Contro questo percorso di militarizzazione e aumento del rischio di guerra, oltre 110 organizzazioni di 30 Paesi diversi hanno sottoscritto un appello promosso dalla campagna globale GCOMS. La richiesta ai Governi è di ridurre le spese militari e di affrontare, attraverso la cooperazione e la diplomazia, le sfide globali del nostro tempo.

Le scelte politiche che privilegiano l’approccio militare ed armato stanno guadagnando terreno in particolare in Medio Oriente (+15% della spesa militare) e in Europa (+17%). A guidare la crescita nel Vecchio Continente è l’Europa occidentale, che ha visto crescere il proprio budget militare totale del 24%. Aumentano le spese anche in Asia orientale e sudorientale, rispettivamente del 7,5% e del 7,8%. I Paesi della NATO continuano a essere leader della spesa militare a livello globale. I 32 Stati membri dell’Alleanza Atlantica rappresentano il 55% della spesa militare totale mondiale (pari a 1.506 miliardi di dollari). Da notare come i membri europei della stessa NATO abbiano speso complessivamente 454 miliardi di dollari, pari al 30% del totale dell’Alleanza.

Stati Uniti, Cina, Russia e Israele guidano l’aumento della spesa militare

La spesa militare degli Stati Uniti è cresciuta del 5,7%. Raggiungendo l’enorme cifra di 997 miliardi di dollari (cioè il 37% del totale globale per il 2024). La Russia (con un aumento del 38% in un solo anno, 149 miliardi di dollari totali) e Israele, (+65%) si stanno chiaramente impegnando in un’economia di guerra a sostegno di progetti politici basati sull’uso della forza militare. La Cina ha aumentato il suo budget militare per il trentatreesimo anno consecutivo. Classificandosi ancora una volta al secondo posto della classifica con 314 miliardi di dollari nell’ultimo anno.

Anche l’Italia aumenta la spesa militare: +1,4% nel 2024

Secondo i dati SIPRI anche l’Italia ha visto nel 2024 crescere la propria spesa militare dell’1,4% (totale complessivo di 38 miliardi di dollari).

«Anche il nostro Paese ha dunque contribuito a questo livello storico di spesa militare. Con una crescita ancora più rilevante di quanto ci si potesse aspettare – sottolinea Francesco Vignarca della Rete Pace Disarmo –. E l’incremento sarà ancora maggiore negli anni a venire. Ciò a causa di tutte le nuove proposte di riarmo. I dati SIPRI dimostrano però chiaramente che l’aumento di spesa militare era già in corso da tempo (più che raddoppiate da inizio secolo). E che quindi non c’è stata alcuna fase di svuotamento degli arsenali a cui bisogna rispondere con acquisti di armi, come invece troppi Governi falsamente rivendicano».

NATO e Unione europea: spese militari ai massimi dalla Guerra Fredda

L’impegno nella militarizzazione da parte delle grandi potenze, insieme all’incertezza politica internazionale, allontana le possibilità di pace in alcuni tra i principali conflitti armati. E aumenta la probabilità di optare per soluzioni militari in regioni con tensioni latenti. La richiesta della Campagna Globale sulle Spese Militari va in direzione contraria. Riduzione delle spese militari globali nonché un reale impegno per una nuova architettura di sicurezza basata sulla sicurezza comune, sul disarmo e sulla cooperazione internazionale.

La spesa militare aggregata dei membri dell’Unione europea ha raggiunto nel 2024 i 370 miliardi. La seconda più alta dopo quella degli Stati Uniti, con un livello complessivo superiore a quello registrato alla fine della Guerra Fredda. La Germania, in particolare, ha visto un aumento del 28% nel 2024, diventando il Paese a più alta spesa militare dell’Europa centrale e occidentale per la prima volta dalla riunificazione.

Meno risorse per sanità, clima e diritti: i rischi della militarizzazione

«Tra l’esacerbazione della corsa agli armamenti globale e la difesa di un’egemonia contestata, la militarizzazione dell’Unione Europea rappresenta anche una minaccia per la pace e la sicurezza dei suoi cittadini. Il recente piano per ulteriori 800 miliardi di euro di spese militari nei prossimi quattro anni porterà, prima o poi, a una riduzione della spesa pubblica per la sanità, le pensioni, l’istruzione o la lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze», avverte Laëtitia Sedou, coordinatrice del progetto EU dell’ENAAT, la campagna europea contro il commercio di armi.

Con l’aumento della spesa militare e delle iniziative di sostegno a scelte di difesa armata (e vantaggio per l’industria bellica) le risorse pubbliche che dovrebbero servire ad affrontare sfide sociali urgenti – come i cambiamenti climatici, la salute pubblica e la povertà – vengono dirottate invece verso il potenziamento delle capacità militari. Questo spostamento di fondi ed energie verso la militarizzazione rischia di esacerbare le tensioni alimentando l’instabilità e minando gli sforzi per una risoluzione pacifica dei conflitti e per relazioni internazionali cooperative.