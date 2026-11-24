In breve Un rapporto di Corporate Europe Observatory ricostruisce la campagna dell’amministrazione Trump, di Musk e di Alliance Defending Freedom contro il Digital Services Act.

Adf costruisce alleanze con la destra europea e presenta le regole sui contenuti online come una minaccia alla libertà di espressione.

L’amministrazione Trump prevede 25 milioni di dollari per organizzazioni impegnate contro la presunta censura in Europa, di cui 12 destinati al Regno Unito.

Una rete ultraconservatrice filo-trumpiana sta minando i regolamenti europei sui discorsi d’odio e sulla moderazione dei contenuti online. Gli artefici degli attacchi al Digital Services Act (Dsa), la normativa che regola i servizi digitali nell’Unione europea, sono tre: l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che fornisce i finanziamenti, Elon Musk che con X mette a disposizione una potente piattaforma di comunicazione, e Alliance Defending Freedom (Adf) che offre assistenza legale e stabilisce alleanze con reti conservatrici e di estrema destra.

«In Europa si sta sviluppando una campagna di pressione da parte del movimento Maga contro la regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche», dice Kenneth Haar, ricercatore presso la ong Corporate Europe Observatory e autore del rapporto The Triangle of Madness. Questi attori «formano un vero e proprio triangolo della follia. Molte delle loro affermazioni sull’impatto delle normative europee sulle grandi aziende tecnologiche sono inverosimili. Ma sono comunque pericolose».

Il ruolo di Alliance Defending Freedom negli attacchi al Digital Services Act

Secondo il rapporto, questi tre soggetti conducono strategie coordinate che superano le tradizionali attività di lobbying. Alliance Defending Freedom, organizzazione cristiana ultraconservatrice di avvocati vicina al mondo Maga, ricopre un ruolo chiave nella creazione di connessioni tra accademici, politici, personalità dei media e funzionari pubblici. Fondata negli Stati Uniti, lavora per limitare l’accesso ai diritti sessuali e riproduttivi e per cancellare i diritti della comunità Lgbtq+. È tra le responsabili dell’annullamento del diritto federale all’aborto. Ha contribuito alla stesura di Project 2025, il piano per i primi cento giorni della presidenza Trump, e ha rapporti consolidati con Musk che condivide pubblicamente la sua “battaglia culturale”.

Dal 2010 ha uffici a Bruxelles, Vienna e Londra. Come sottolinea Corporate Europe Observatory, nel territorio europeo Adf cambia il suo modo di comunicare, mascherando le proprie posizioni radicali. In Europa ha portato in tribunale casi che considera emblematici di come le leggi contro i discorsi d’odio attaccherebbero la libertà di parola e di religione. Per esempio, ha difeso Päivi Räsänen, politica conservatrice finlandese autrice di un opuscolo che definisce l’omosessualità un «disturbo» e «un’aberrazione». E Adam Smith-Connor, processato per avere pregato fuori da una clinica abortiva sostando nella cosiddetta zona cuscinetto, l’area franca nei pressi dei consultori che tutela chi vuole abortire e che può trovarsi in una situazione di vulnerabilità.

Alliance Defending Freedom usa questi casi dal forte impatto emotivo come la prova di una crisi della libertà di espressione in Europa. Li collega al Digital Services Act, definendolo come una «minaccia alle libertà fondamentali» e come una censura che colpisce soprattutto il pensiero conservatore. Eppure, questi casi non hanno nulla a che fare con il Dsa. Infatti, la normativa si pone l’obiettivo di rendere Internet più sicuro e trasparente, imponendo alle piattaforme maggiori responsabilità nella gestione dei contenuti e nella trasparenza degli algoritmi.

Le alleanze tra la lobby Maga e i partiti di destra nel Parlamento europeo

Per contrastarlo, Alliance Defending Freedom ha costruito legami con i partiti di destra ed estrema destra nel Parlamento europeo. In particolare con i gruppi Conservatori e riformisti europei (Ecr) e Patrioti per l’Europa (PfE) che hanno iniziato ad adottare la stessa narrazione dell’organizzazione cristiana. A febbraio rappresentanti di Adf hanno preso la parola nel corso dell’incontro Free Speech vs. Regulated Speech: Strengthening the Pillars of Democracy, organizzato nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo da Ecr e PfE insieme alla Political Network for Values, lobby internazionale anti-abortista. Erano presenti anche esponenti della Heritage Foundation, think tank statunitense ultraconservatore vicino al Partito repubblicano. Tech Policy Press ha trovato nove documenti, sostenuti da 55 eurodeputati di destra ed estrema destra. Due invitano la Commissione a valutare modifiche o l’abolizione del Dsa e quattro sostengono le critiche dei tech bros Mark Zuckerberg ed Elon Musk.

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I 25 milioni di dollari dell’amministrazione Trump contro la presunta censura in Europa

Secondo Corporate Europe Observatory, l’intervento del dipartimento di Stato della seconda amministrazione Trump rappresenta il culmine della strategia perché rende queste attività “istituzionali”, cioè una politica estera che esercita pressioni geopolitiche. L’amministrazione, infatti, prevede di spendere 25 milioni di dollari in sovvenzioni, di cui 12 milioni destinati al Regno Unito, per finanziare organizzazioni della società civile in Europa impegnate a combattere la «censura» e a difendere la libertà di espressione.

Le sovvenzioni richiedono un «coinvolgimento sostanziale» da parte del dipartimento di Stato o di un’ambasciata statunitense. I beneficiari non sono ancora noti ma, secondo quanto si ipotizza nel rapporto, potrebbero essere realtà vicine ad Alliance Defending Freedom. Inoltre figure chiave dell’amministrazione trumpiana, come il vicepresidente J.D. Vance e la sottosegretaria di Stato Sarah Rogers, hanno viaggiato in Europa per incontrare gli associati di Alliance Defending Freedom e hanno portato i loro casi giudiziari al Congresso e nei vertici internazionali per denunciare la presunta “censura europea”.

Il ricorso di X contro la multa per violazione del Digital Services Act

C’è un ulteriore tassello. A dicembre 2025, X era stato multato con una sanzione da 120 milioni di euro per violazione del Digital Services Act. Quest’anno Musk ha fatto ricorso contro la Commissione europea. Gli Stati Uniti sono scesi in campo a sostegno del tecnocrate e il dipartimento di Giustizia ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di intervenire nella causa avviata da X per ottenere l’annullamento della sanzione. A supportarlo ci sono proprio gli avvocati di Alliance Defending Freedom.