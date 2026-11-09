Da Reggio Emilia a Roma, i comitati che difendono gli ultimi spazi verdi

In breve Secondo Ispra, nel 2025 in Italia sono stati consumati 10.243 ettari di suolo, il 22% in più del 2024, e nelle città sono spariti 4.231 ettari di aree verdi.

A Reggio Emilia, Livorno e Roma tre aree verdi urbane sono destinate a un centro commerciale Conad, a quattro palazzine e a uno studentato privato del gruppo Hines.

In tutti e tre i casi si sono mobilitati comitati di cittadini: a Reggio il Consiglio di Stato ha fermato il taglio degli alberi quando erano già stati abbattuti.

Il 30 settembre, scortate da un imponente schieramento di forze dell’ordine, le ruspe dell’impresa incaricata da Conad sono entrate in Bosco Ospizio, a Reggio Emilia. Nel giro di una settimana hanno abbattuto un centinaio di alberi ad alto fusto per fare posto a un nuovo centro commerciale. Bosco Ospizio è un’area di circa 45mila metri quadrati, rimasta per vent’anni senza interventi umani. In questo tempo la vegetazione l’ha ricolonizzata con alberi, arbusti, cespugli e muschi. Si è creato così, secondo il Comitato che dal 2023 si batte per difenderla, «un substrato ideale per ripopolamenti arborei e per una ricca fauna costituita da uccelli, pipistrelli, insetti, rettili e diverse specie protette».

Bosco Ospizio è uno dei tanti pezzi di verde che le città italiane perdono ogni anno. Secondo il Rapporto sul consumo di suolo 2026 di Ispra e Snpa, presentato il 27 ottobre dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, nel 2025 in Italia sono stati consumati 10.243 ettari di suolo. È il 22% in più rispetto agli 8.370 del 2024: un ritmo superiore a tre metri quadrati al secondo, mentre i ripristini si fermano a 746 ettari. Oltre due terzi delle nuove trasformazioni si concentrano nelle città. Qui nel 2025 sono scomparsi 4.231 ettari di aree verdi e 320 di copertura arborea.

Consumo di suolo nel Lazio, in Toscana ed Emilia-Romagna

Le tre regioni di cui ci occupiamo in questo articolo mostrano andamenti diversi. Il Lazio è tra quelle che hanno consumato più suolo, con oltre 1.400 ettari. E Roma è il comune con l’aumento maggiore, se si esclude il fotovoltaico a terra: 74 ettari in un anno. Nel 2025 la Toscana ha consumato 499 ettari. L’Emilia-Romagna si è fermata a 466, meno della metà del 2024, quando ne aveva consumati circa mille. Emilia-Romagna e Toscana restano però, dopo la Sicilia, le regioni che hanno costruito di più nelle aree a rischio alluvione: rispettivamente 261 e 161 ettari.

Il prezzo si misura anche in gradi. Nelle zone più impermeabilizzate la temperatura del suolo supera di oltre 10 gradi centigradi quella delle aree rurali circostanti. Dove gli alberi sono più presenti, invece, le temperature risultano fino a 1,6 gradi più basse.

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Bosco Ospizio, il progetto Conad e i numeri del Comitato

Conad Centro Nord ha acquistato l’area di Bosco Ospizio nel 2015. A febbraio 2026 ha ottenuto dal Comune di Reggio Emilia i permessi per costruire. Secondo il progetto presentato dalla cooperativa, circa 23mila metri quadrati resteranno destinati a verde pubblico. Le costruzioni occuperanno circa 13mila metri quadrati, i restanti 9mila saranno strade, parcheggi e servizi.

Bosco Ospizio a Reggio Emilia prima del taglio degli alberi © Comitato Bosco Ospizio/Facebook

La stessa area dopo l’intervento delle ruspe di Conad © Comitato Bosco Ospizio/Facebook

Il Comitato fa un altro calcolo. Strade interne, parcheggi, aree di sosta e altre superfici impermeabilizzate occuperanno circa 17mila metri quadrati, non 9mila. Il parco vero e proprio si riduce così a 15mila metri quadrati, invece dei 23mila annunciati.

Prima ancora dei dettagli del progetto, le due parti hanno un’idea diversa di cosa sia quell’area. Per Conad Bosco Ospizio è una zona degradata, dismessa e non fruibile dalla comunità. Per il Comitato rientra invece tra le “aree di riequilibrio ecologico” previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 6 del 2005. Sono le «aree in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche», da gestire in modo da garantirne conservazione, restauro e ricostituzione.

Quanto all’abbattimento dei 98 alberi, il progetto della cooperativa specifica che 57 sono in condizioni fitosanitarie compromesse. Nell’area non occupata dagli edifici saranno piantati 371 nuovi alberi. Quando le abbiamo chiesto un commento sulla vicenda, Conad Centro Nord ci ha rimandato proprio al documento di progetto pubblicato online.

Consiglio di Stato ferma il taglio, ma gli alberi sono a terra

A luglio il Comitato ha presentato ricorso al Tar di Parma. Chiedeva di annullare le autorizzazioni del Comune per vizi di procedura e di sospendere i lavori in attesa della sentenza. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione, ma l’avvio del cantiere è slittato al 30 settembre. Nel frattempo, ai primi di settembre, il Comitato si era rivolto al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar, e il Consiglio aveva fissato l’udienza per l’8 ottobre. «Conad non ha aspettato questa scadenza ed ha dato il via ai lavori il 30 settembre», spiegano dal Comitato.

L’8 ottobre il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta del Comitato e ha ordinato a Conad di fermare il taglio degli alberi. In quegli otto giorni, però, l’impresa aveva già abbattuto tutti gli alberi necessari per costruire il complesso.

Gli alberi abbattuti nel cantiere di Bosco Ospizio © Comitato Bosco Ospizio/Facebook

Il giudizio di merito del Tar arriverà a febbraio e prenderà in esame le irregolarità amministrative segnalate dal Comitato. «Si tratta di vizi di procedura per cui secondo noi è necessario rendere nullo il permesso di costruire rilasciato a Conad», precisano dal Comitato. «Contiamo su una sentenza favorevole, ma che purtroppo sarà inutile a livello sostanziale perché Conad nel frattempo avrà già costruito gran parte del complesso».

Orti urbani di via Goito, il rifugio climatico di Livorno

Il secondo caso è a Livorno. Qui i dati sul consumo di suolo sono più incoraggianti che a Reggio Emilia: due ettari consumati nel 2025, contro i sei di Reggio. Ma la Toscana è una regione in cui il consumo di suolo sulla fascia costiera, entro i primi 300 metri dal mare, è molto più alto della media: 22,4%, contro il 6,2% dell’intera regione.

Gli Orti urbani di via Goito sono un’area verde di circa sei ettari, con alberi e macchia mediterranea, nel pieno del contesto urbano. Nelle ultime estati torride sono diventati un vero “rifugio climatico”. Anche in questo caso il terreno è privato e da sempre edificabile, ma negli anni i progetti edilizi non sono mai stati portati a termine. Dal 2012 lo occupa un collettivo che riunisce una quindicina tra comitati, gruppi politici e associazioni, oltre a semplici cittadini. Insieme hanno creato una rete di oltre cento piccoli orti e una vasta gamma di attività sociali e ricreative.

Gli Orti urbani di via Goito visti dall’alto

Nel 2017 l’amministrazione comunale ha firmato un accordo con la società allora proprietaria del terreno. L’edificabilità veniva ristretta al 20% dell’area, mentre il restante 80% passava al Comune per diventare parco pubblico. Anche quel progetto edilizio, però, non si è concretizzato. L’area è rimasta in gestione al collettivo e poco dopo la società proprietaria è fallita. La procedura si è chiusa il 30 giugno 2026 con un’asta pubblica: il terreno è stato acquistato dall’impresa edile di Stefano Frangerini, imprenditore livornese di primo piano.

Sul 20% edificabile la nuova proprietà ha annunciato di voler costruire quattro palazzine di quattro-cinque piani. In conferenza stampa Frangerini si è detto aperto al dialogo e ha promesso edifici del tutto ecosostenibili, anche dal punto di vista energetico. Il Comitato non è convinto da quella che considera un’operazione di greenwashing. E lancia l’allarme sull’impatto che i nuovi edifici potrebbero avere sugli Orti urbani e, di conseguenza, sull’intero quartiere. La richiesta è spostare altrove il diritto di edificabilità e lasciare intatta l’oasi verde di via Goito.

Orti urbani, sgombero rinviato e il Comitato chiede zero cemento

Durante l’estate il tema del verde pubblico ha guadagnato attenzione e molte persone hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative di protesta del Comitato. A fine agosto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, si è detto comprensivo delle ragioni del Comitato, ma ha difeso la scelta di non espropriare il terreno. «Sarebbero serviti 5 milioni di euro che avrebbero tolto servizi e progetti del nostro bilancio cittadino», ha spiegato in conferenza stampa. «Abbiamo scelto di avere l’80% della stessa area senza spendere un euro pubblico e con un parco da poter realizzare secondo le nostre indicazioni». E ha aggiunto: «Certamente avremmo voluto farne a meno, ma quando le cose accadono vanno affrontate con serietà e prendendo le decisioni migliori per Livorno».

Il 5 settembre Livorno ha ospitato una manifestazione nazionale: oltre 3mila persone, arrivate da tutta Italia, hanno chiesto maggiori tutele per le aree verdi in città.

La manifestazione nazionale del 5 settembre a Livorno in difesa degli Orti urbani

A ottobre Comune e Frangerini hanno concordato di ridurre lo spazio edificato da 6.100 a 4.500 metri quadrati e di compattare il cantiere, per limitare al massimo il consumo di suolo. Per salvaguardare l’area che diventerà pubblica, tra l’80 e il 90% del totale, Frangerini ha previsto di costruire le palazzine sul bordo esterno del terreno, vicino alla strada. In questo modo il cantiere non danneggerebbe il resto degli Orti urbani. Una soluzione che secondo Salvetti «restituisce alla città un nuovo grande spazio verde ed eviterebbe giorni di tensione che la città non merita».

La posizione del Comitato però non è cambiata: zero cemento sugli Orti urbani. Così il Comitato ha commentato la nuova proposta del Comune: «Si tratta di una riduzione della superficie fondiaria, ma garantisce al costruttore la stessa area edificabile. Vogliamo ribadire la necessità di tutelare integralmente i sei ettari di bosco. Permettere di costruire oggi vorrebbe dire preparare il terreno a future cementificazioni».

A metà ottobre Frangerini ha finalizzato l’acquisto del terreno e il Tribunale di Livorno ha fissato lo sfratto per martedì 3 novembre. Nei giorni precedenti il prefetto, sentito anche il sindaco, ha provato a chiedere al Tribunale un rinvio dello sgombero, per permettere un nuovo incontro tra le parti. Il tentativo del prefetto è fallito. Lo sgombero, però, è stato effettivamente rinviato il 3 novembre stesso, su decisione degli incaricati dell’Istituto vendite giudiziarie. Dopo aver visitato gli orti, hanno riferito al giudice l’impossibilità oggettiva di liberare gli spazi. Una nuova data non è ancora stata fissata.

Il presidio agli Orti urbani di via Goito contro lo sgombero

Ex Mercati generali di Ostiense, concessione a Hines per 60 anni

Quello degli ex Mercati generali di Ostiense, a Roma, è forse il caso più complicato dei tre, e per certi aspetti diverso dai primi due. L’area è ampia circa nove ettari e fino al 2002 ha ospitato i Mercati generali della città. È un luogo di uso pubblico e di proprietà del Comune di Roma. Soprattutto, è un’area non ancora del tutto edificata, in una città che solo nell’ultimo anno ha consumato 74 ettari di suolo.

Dopo la dismissione del mercato, l’amministrazione ha più volte provato a riqualificare l’area affidandola a diversi soggetti privati. I progetti però sono sempre falliti. L’ultimo tentativo risale a novembre 2025, quando il Comune ha firmato una convenzione con la multinazionale statunitense Hines. L’accordo le consente di costruire nell’area dieci nuovi edifici, di cui sette destinati a studentato universitario. Hines ha promesso un investimento complessivo di circa 380 milioni di euro e avrà la concessione dell’area per 60 anni.

Al Comune la multinazionale pagherà un canone annuo di 165mila euro. È una cifra molto bassa rispetto ai ricavi che Hines potrà ottenere dall’area: circa 32 milioni di euro all’anno, di cui 21 dal solo studentato.

Il padiglione centrale degli ex Mercati generali di Ostiense © Andrea Mercurio

Studentato privato a Ostiense, camere fino a 1.050 euro al mese

Lo studentato avrà oltre 1.600 camere, secondo il Corriere della Sera. Di queste, 826 camere ensuite saranno affittate a 1.050 euro al mese, 322 studio a 950 euro e 182 camere doppie a 625 euro.

Gli altri edifici, nuovi o ristrutturati, avranno funzioni diverse: una biblioteca e mediateca comunale, sale per eventi e conferenze, spazi per coworking e start-up, ma anche attività commerciali e ristorazione. Hines Italia, che abbiamo contattato per avere maggiori dettagli sul progetto, per il momento non ritiene opportuno rilasciare dichiarazioni. Dal Comune di Roma, invece, non abbiamo ricevuto risposta.

Area umida e prezzi dello studentato, le critiche del Comitato

Da circa un anno, nei quartieri vicini agli ex Mercati generali, è nato un movimento di protesta contro il progetto: un gruppo di abitanti che si è organizzato per portare al Comune la voce e le ragioni del quartiere. «Si è conclusa da pochi giorni la conferenza dei servizi decisoria e, a parte qualche osservazione, il progetto è stato approvato», spiega Lorenzo Righi, uno dei membri del Comitato ex Mercati generali.

L’inizio del cantiere è previsto per i primi mesi del 2027. Tra gli aspetti che preoccupano di più c’è la tutela dell’ambiente, in particolare della cosiddetta “area umida”: una zona all’interno degli ex Mercati con acquitrini, dove si è formato un ecosistema particolare che il Comitato vorrebbe salvaguardare. «L’assessore Segnalini parla di 4 ettari dedicati al verde pubblico, ma la natura in questi anni ha già svolto il compito che loro vorrebbero riprodurre artificialmente», dice Righi, riferendosi all’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini. «Chiediamo di salvaguardare questo ecosistema invece di cementificare e asfaltare tutto per poi montarci dei prati».

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Quanto allo studentato, il Comitato tiene a precisare che le circa trecento stanze con l’affitto più basso non sono a prezzo calmierato. Sono invece stanze doppie, in cui il canone viene diviso tra due persone. Quello che potrebbe nascere agli ex Mercati generali, quindi, non è uno studentato accessibile a chiunque studi, ma una struttura privata con prezzi di fascia alta.

A Roma strutture del genere esistono già, e altri 25 studentati di questo tipo sono in fase di progettazione o costruzione. Nel quartiere di San Lorenzo, per esempio, l’anno scorso è stato completato il cantiere di The Social Hub, nell’area dell’ex Dogana. Su 21mila metri quadrati oggi ci sono 444 stanze per studenti, giovani professionisti e ospiti dell’hotel. Qui una camera singola può arrivare a costare anche 1.482 euro al mese.

Proposta alternativa per gli ex Mercati generali dal 14 novembre

Oltre a criticare il progetto attuale, il Comitato vuole portare all’attenzione del Comune una proposta alternativa: valida dal punto di vista urbanistico e costruita insieme a chi abita il quartiere. Come spiega Righi, il primo momento di confronto con la cittadinanza si terrà il 14 novembre alla Città dell’Altra Economia, non lontano dagli ex Mercati generali. Nelle intenzioni del Comitato sarà l’avvio di un percorso destinato a proseguire nel tempo. «L’obiettivo è dare a quest’area urbana una vera funzione pubblica e non solo una facciata per nascondere interessi privati. Utilizzo questa definizione non a caso perché è una frase troppo spesso abusata», commenta Righi.

All’incontro parteciperanno abitanti del quartiere, ma anche esperte ed esperti di urbanistica, dall’ingegneria all’architettura, che potranno dare un contributo tecnico. L’obiettivo è discutere le idee nate sull’uso dell’area e promuovere un percorso di riqualificazione urbana più condiviso con la città, in cui resti imprescindibile la tutela del patrimonio storico e ambientale.