Appuntamenti

Cop30, ci vediamo venerdì 7 novembre (prima di partire per Belém)

Il 7 novembre Valori organizza un incontro per prepararsi alla Cop30 di Belém e leggere insieme la crisi climatica in corso

Valori.it
Valori.it
Leggi più tardi

Venerdì 7 novembre alle ore 14:30 saremo in diretta per raccontare cosa aspettarci dalla Cop30, il vertice mondiale sul clima che quest’anno si tiene a Belém, in Brasile, nel cuore dell’Amazzonia.

È un appuntamento cruciale. Non solo per i negoziati ufficiali, ma per tutto ciò che ruota intorno alla conferenza: le pressioni delle lobby fossili, le rivendicazioni dei movimenti sociali, le difficoltà logistiche che rischiano di escludere giornalisti e attivisti indipendenti.

Noi di Valori.it vogliamo esserci, e vogliamo raccontarla dal vivo, senza sponsor, senza filtri e senza greenwashing. Per questo abbiamo lanciato il progetto Road to Belém, e per questo stiamo raccogliendo fondi con una campagna di crowdfunding aperta a tutte e tutti.

La diretta di venerdì sarà la prima tappa di questo viaggio.
Con noi ci saranno:

  • Lorenzo Tecleme, il nostro inviato a Belém
  • Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore
  • Giovanni Mori, attivista e giornalista di Lifegate
  • Marica Di Pierri, esperta di giustizia climatica e portavoce di A Sud

Parleremo delle questioni aperte alla Cop, delle criticità già emerse, del contesto brasiliano e dell’importanza di avere voci libere e competenti a raccontare cosa succede.

L’evento è gratuito, basta registrarsi qui: Iscriviti per partecipare

E se vuoi darci una mano a partire, trovi qui il crowdfunding: Partecipa alla campagna Road to Belém

Per capire davvero la Cop30, seguila con noi.

Road to Belém
Scopri la nostra cassetta degli attrezzi per capire la Cop30 di Belém

Nessun commento finora.

Lascia il tuo commento.

Effettua il login, o crea un nuovo account per commentare.

Login Non hai un account? Registrati

Letture consigliate

Effettua il login

Recupera password

Non sei registrato? Crea un account

Reset password

Per proseguire, inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione del tuo account.

Ti sei perso? Torna al login

Crea un account

Sei già registrato? Effettua il login