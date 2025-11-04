Cop30, ci vediamo venerdì 7 novembre (prima di partire per Belém)
Il 7 novembre Valori organizza un incontro per prepararsi alla Cop30 di Belém e leggere insieme la crisi climatica in corso
Venerdì 7 novembre alle ore 14:30 saremo in diretta per raccontare cosa aspettarci dalla Cop30, il vertice mondiale sul clima che quest’anno si tiene a Belém, in Brasile, nel cuore dell’Amazzonia.
È un appuntamento cruciale. Non solo per i negoziati ufficiali, ma per tutto ciò che ruota intorno alla conferenza: le pressioni delle lobby fossili, le rivendicazioni dei movimenti sociali, le difficoltà logistiche che rischiano di escludere giornalisti e attivisti indipendenti.
Noi di Valori.it vogliamo esserci, e vogliamo raccontarla dal vivo, senza sponsor, senza filtri e senza greenwashing. Per questo abbiamo lanciato il progetto Road to Belém, e per questo stiamo raccogliendo fondi con una campagna di crowdfunding aperta a tutte e tutti.
La diretta di venerdì sarà la prima tappa di questo viaggio.
Con noi ci saranno:
- Lorenzo Tecleme, il nostro inviato a Belém
- Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore
- Giovanni Mori, attivista e giornalista di Lifegate
- Marica Di Pierri, esperta di giustizia climatica e portavoce di A Sud
Parleremo delle questioni aperte alla Cop, delle criticità già emerse, del contesto brasiliano e dell’importanza di avere voci libere e competenti a raccontare cosa succede.
L’evento è gratuito, basta registrarsi qui: Iscriviti per partecipare
E se vuoi darci una mano a partire, trovi qui il crowdfunding: Partecipa alla campagna Road to Belém
Per capire davvero la Cop30, seguila con noi.
Nessun commento finora.